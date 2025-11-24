Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/11): Πού θα δείτε τα Βόλος – Λεβαδειακός και ΑΕΛ – ΟΦΗ

Εξοικείωση

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα σκυλάκι που ζούσε στην ύπαιθρο να προσαρμοστεί στο αστικό περιβάλλον

Πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ένα σκυλάκι, που αλλάζει περιβάλλον, πόσο μάλλον όταν πηγαίνει σε ένα θορυβώδες μέρος, μπορεί να το τρομάξει.