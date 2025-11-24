Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/11): Πού θα δείτε τα Βόλος – Λεβαδειακός και ΑΕΛ – ΟΦΗ
Το σημερινό (24/11) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων και τις αναμετρήσεις Βόλος – Λεβαδειακός και ΑΕΛ – ΟΦΗ για τη Super League
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Δευτέρας (24/11), ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Βόλος – Λεβαδειακός και ΑΕΛ – ΟΦΗ, τα οποία κλείνουν την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, και το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον για την Premier League.
Το σημερινό (24/11) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις με το Βόλος – Λεβαδειακός να ξεχωρίζει
16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κιλκίς – Ιωνικός Ν.Φ. Handball Premier
18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός Super League
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αιγάλεω – Δάφνη Elite League
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Κόμο Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ Super League
21:30 Novasports Start Ρεάλ Σοσιεδάδ Β – Βαγιαδολίδ Ποδόσφαιρο
21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Σασουόλο – Πίζα Serie A
22:00 Novasports Prime Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον Premier League
22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Σεβίλλη La Liga
- Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Σέιμπεν Λι και το career high του με τον Ολυμπιακό (vids)
- Η UEFA όρισε τον Μάικλ Όλιβερ στο Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
- Ο Αντρές Ινιέστα αναλαμβάνει τον πιο αμφιλεγόμενο ποδηλατικό σύλλογο
- Ο Αλβάρο Ρεκόμπα επιστρέφει στους πάγκους
- Ο Ομπράντοβιτς υποκλίθηκε στον Παναθηναϊκό: «Έχει το καλύτερο ρόστερ της Euroleague»
- ΑΕΚ: Μπαίνει για αρθροσκόπηση ο Πιερό, μετά τα Χριστούγεννα η επιστροφή του
- Ποιος είναι ο νόμος που «παραβιάζει» ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία! (pic)
- Δεν σταματούν πουθενά οι Θάντερ (122-95) – Νέα νίκη για τους Λέικερς με «καυτούς» Ντόντσιτς και Ριβς (106-108)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις