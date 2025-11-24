sports betsson
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ο Αντρές Ινιέστα αναλαμβάνει τον πιο αμφιλεγόμενο ποδηλατικό σύλλογο
Ποδόσφαιρο 24 Νοεμβρίου 2025 | 11:04

Ο Αντρές Ινιέστα αναλαμβάνει τον πιο αμφιλεγόμενο ποδηλατικό σύλλογο

Με την εταιρεία του NSN και τη συμμετοχή επενδυτικού fund, ο Ινιέστα αποκτά την ομάδα και βάζει τέλος σε μια διεθνή θύελλα αντιδράσεων

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Spotlight

Ένα από τα πιο φορτισμένα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας του παγκόσμιου ποδηλατικού αθλητισμού φαίνεται πως κλείνει οριστικά. Η ομάδα «Israel», που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας άνευ προηγουμένου διεθνούς πολεμικής, αλλάζει χέρια και όνομα, περνώντας στον έλεγχο του Αντρές Ινιέστα. Η εταιρεία του θρυλικού Ισπανού ποδοσφαιριστή, NSN —σε συνεργασία με το επενδυτικό fund Stoneweg— ανακοίνωσε την απόκτηση της άδειας συμμετοχής στο World Tour από το 2026.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια βαθιά αλλαγή για μια ομάδα που μετατράπηκε, την περασμένη σεζόν, σε σημείο σύγκρουσης ανάμεσα στον αθλητισμό, την πολιτική και την κοινωνία. Η συμμετοχή της στο La Vuelta 2025 πυροδότησε μαζικές αντιδράσεις: διαδηλώσεις κατά της παρουσίας της, κατηγορίες ότι λειτουργούσε ως «εργαλείο προπαγάνδας» για ένα κράτος που η έκθεση του ΟΗΕ κατηγορεί για εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων, και άμεση αντιπαράθεση με ένα σημαντικό κομμάτι της ισπανικής κοινωνίας.

Το αποκορύφωμα ήρθε στη Μαδρίτη: χιλιάδες συγκεντρωμένοι εμπόδισαν την τελευταία επίσημη διαδρομή της Vuelta στο κέντρο της πόλης, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να ακυρώσουν μια από τις πιο παραδοσιακές τελετές του ισπανικού γύρου. Λίγο αργότερα, και οι Κανάριες Νήσοι ανακοίνωσαν ότι δεν θα φιλοξενήσουν τον τελικό του 2026, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η ίδια η ομάδα έδειχνε να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Ο μεγιστάνας Σιλβάν Άνταμς, ιδιοκτήτης και στενός συνεργάτης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε δηλώσει ήδη ότι αποσύρεται από τη δημόσια παρουσία του, ενώ ο Καναδόςσυμπαίκτης Premier Tech είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «μη βιώσιμη».

Σε αυτό το περιβάλλον, η είσοδος του Ινιέστα λειτουργεί σαν πραγματικό restart. Η ομάδα θα μετονομαστεί σε NSN Cycling Team, θα αγωνίζεται στο World Tour υπό ελβετική άδεια και θα έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Βαρκελώνη και τη Χιρόνα. Η επιλογή δεν είναι τυχαία: δύο περιοχές με πλούσια ποδηλατική κουλτούρα, εκατοντάδες επαγγελματίες αναβάτες που ζουν και προπονούνται εκεί, και άριστες συνθήκες για ανασυγκρότηση.

Το νέο πρόσωπο της ομάδας θα είναι ο σπρίντερ Biniam Grmay, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα project του παγκόσμιου ποδηλάτου, ο οποίος αποκτήθηκε από την Intermarché–Wanty. Στόχος της NSN είναι η πλήρης αλλαγή ταυτότητας, με έμφαση στη διαφάνεια, τη νέα εικόνα, και την απόλυτη αποστασιοποίηση από τις πολιτικές συγκρούσεις που στιγμάτισαν το παρελθόν.

Παράλληλα, ο Ινιέστα έχει αποφασίσει να διατηρήσει όλους τους αθλητές και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου που έχουν ενεργά συμβόλαια — ανάμεσά τους και ο Ισπανός Πάου Μαρτί. Αντιθέτως, ο Κρις Φρουμ, πλέον 40 ετών και με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται φέτος, δεν θα συνεχίσει.

Η νέα εποχή ξεκινά άμεσα: η ομάδα έχει προγραμματίσει συγκέντρωση εντός της επόμενης εβδομάδας, ενώ σύντομα θα παρουσιάσει τα νέα της χρώματα, τη δομή και το πρόγραμμα για την αγωνιστική σεζόν του 2026.

Με την είσοδο του Αντρές Ινιέστα και της NSN, το ποδήλατο αποκτά μια δεύτερη ευκαιρία να ανασάνει μακριά από τις εντάσεις του παρελθόντος — και να επιστρέψει εκεί όπου πρέπει να βρίσκεται: στον αθλητισμό, την προσπάθεια και την καθαρή ταυτότητα ενός World Tour project που θέλει να ξαναχτίσει από την αρχή

Headlines:
Τράπεζες
DBRS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Τι βλέπει για τις ελληνικές [γραφήματα]

DBRS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Τι βλέπει για τις ελληνικές [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΑΔΜΗΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

inWellness
Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Απώλεια για τους Μαδριλένους πριν τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Απώλεια για τη Ρεάλ πριν τον Ολυμπιακό (2-2)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στο 2-2 εκτός έδρας με την Έλτσε, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για το Champions League. Παρέμεινε ωστόσο στην κορυφή της Primera Division.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο
Μπάχαλο 24.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο

Με τα περισσότερα μίντια να παρουσιάζουν τον Κέβιν Σπέισι ως «άστεγο» μετά τη συνέντευξή του στην εφημερίδα Telegraph, ο 66χρονος ηθοποιός αποφάσισε πως πρέπει να ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα.

Σύνταξη
Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας είναι δικηγόρος που ασχολείται με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ έχει αναλάβει και υποθέσεις που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και το κίνημα MeToo

Σύνταξη
Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π
Κοινωνική προσφορά 24.11.25

Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π

«Μαζί μπορούμε να ενισχύσουμε τον εθελοντισμό και να κάνουμε τον Πειραιά ακόμη πιο ανθρώπινο, αλληλέγγυο και δυνατό» τόνισε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά

Το παρασκήνιο της εκδήλωσης στο Σεράφειο και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Πώς ο Χάρης Δούκας κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Αριστερά.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg
Κυκλοφόρησε η «Ιθάκη» 24.11.25

«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg

Πρεμιέρα έκανε η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στα βιβλιοπωλεία της χώρας. Το in βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Gutenberg στα Εξάρχεια, εκεί που οι μεταφορείς έκαναν... υπερωρίες.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Ελπίζεις για το καλύτερο»
Κόσμος 24.11.25

Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Ελπίζεις για το καλύτερο»

Ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, αποκάλυψε ότι είχε διαγνωσθεί με καρκίνο του προστάτη και ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία

Σύνταξη
Μίμης Ανδρουλάκης: Η Αριστερά δεν μπορεί να ζήσει ως Εκκλησία
Ο παράδεισος είναι για τους νεκρούς 24.11.25

Μίμης Ανδρουλάκης: Ένας άθεος ψάλτης

Στο κομμουνιστικό κίνημα πρώτα θεοποιούσαμε έναν ηγέτη και μετά τον λιθοβολούσαμε όλοι μαζί

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ζελένσκι: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά χρειάζονται πολλά ακόμα για μια βιώσιμη εκεχειρία
Κόσμος 24.11.25

«Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις» βλέπει ο Ζελένσκι αλλά δηλώνει ότι χρειάζονται πολλά ακόμα για την «ειρήνη»

Στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ καταφέραμε να εντάξουμε «πολλά ευαίσθητα σημεία» για την Ουκρανία, δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη

Σύνταξη
Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη
Μάτια Μπλε 24.11.25

Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη

Ο Γερμανός ηθοποιός, Udo Kier, που εμφανίστηκε στις ταινίες «My Own Private Idaho», «Blade», «Armageddon» και «Dogville», καθώς και σε μουσικά βίντεο της Madonna, βιντεοπαιχνίδια και δύο ταινίες του Όμηρου Ευστρατιάδη, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έμφαση στη θετική ατζέντα ως ανάχωμα στη δυσαρέσκεια από Μητσοτάκη – Τι είπε σε Τασούλα 
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Έμφαση στη θετική ατζέντα ως ανάχωμα στη δυσαρέσκεια από Μητσοτάκη – Τι είπε σε Τασούλα 

Στην προβολή της λεγόμενης θετικής ατζέντας προέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Μαξίμου να ξεφύγει από επίμονα μέτωπα όπως η ακρίβεια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το αγροτικό

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο