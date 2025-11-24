Ο Αντρές Ινιέστα αναλαμβάνει τον πιο αμφιλεγόμενο ποδηλατικό σύλλογο

Ένα από τα πιο φορτισμένα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας του παγκόσμιου ποδηλατικού αθλητισμού φαίνεται πως κλείνει οριστικά. Η ομάδα «Israel», που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας άνευ προηγουμένου διεθνούς πολεμικής, αλλάζει χέρια και όνομα, περνώντας στον έλεγχο του Αντρές Ινιέστα. Η εταιρεία του θρυλικού Ισπανού ποδοσφαιριστή, NSN —σε συνεργασία με το επενδυτικό fund Stoneweg— ανακοίνωσε την απόκτηση της άδειας συμμετοχής στο World Tour από το 2026.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια βαθιά αλλαγή για μια ομάδα που μετατράπηκε, την περασμένη σεζόν, σε σημείο σύγκρουσης ανάμεσα στον αθλητισμό, την πολιτική και την κοινωνία. Η συμμετοχή της στο La Vuelta 2025 πυροδότησε μαζικές αντιδράσεις: διαδηλώσεις κατά της παρουσίας της, κατηγορίες ότι λειτουργούσε ως «εργαλείο προπαγάνδας» για ένα κράτος που η έκθεση του ΟΗΕ κατηγορεί για εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων, και άμεση αντιπαράθεση με ένα σημαντικό κομμάτι της ισπανικής κοινωνίας.

Το αποκορύφωμα ήρθε στη Μαδρίτη: χιλιάδες συγκεντρωμένοι εμπόδισαν την τελευταία επίσημη διαδρομή της Vuelta στο κέντρο της πόλης, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να ακυρώσουν μια από τις πιο παραδοσιακές τελετές του ισπανικού γύρου. Λίγο αργότερα, και οι Κανάριες Νήσοι ανακοίνωσαν ότι δεν θα φιλοξενήσουν τον τελικό του 2026, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η ίδια η ομάδα έδειχνε να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Ο μεγιστάνας Σιλβάν Άνταμς, ιδιοκτήτης και στενός συνεργάτης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε δηλώσει ήδη ότι αποσύρεται από τη δημόσια παρουσία του, ενώ ο Καναδόςσυμπαίκτης Premier Tech είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «μη βιώσιμη».

Σε αυτό το περιβάλλον, η είσοδος του Ινιέστα λειτουργεί σαν πραγματικό restart. Η ομάδα θα μετονομαστεί σε NSN Cycling Team, θα αγωνίζεται στο World Tour υπό ελβετική άδεια και θα έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Βαρκελώνη και τη Χιρόνα. Η επιλογή δεν είναι τυχαία: δύο περιοχές με πλούσια ποδηλατική κουλτούρα, εκατοντάδες επαγγελματίες αναβάτες που ζουν και προπονούνται εκεί, και άριστες συνθήκες για ανασυγκρότηση.

Το νέο πρόσωπο της ομάδας θα είναι ο σπρίντερ Biniam Grmay, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα project του παγκόσμιου ποδηλάτου, ο οποίος αποκτήθηκε από την Intermarché–Wanty. Στόχος της NSN είναι η πλήρης αλλαγή ταυτότητας, με έμφαση στη διαφάνεια, τη νέα εικόνα, και την απόλυτη αποστασιοποίηση από τις πολιτικές συγκρούσεις που στιγμάτισαν το παρελθόν.

Παράλληλα, ο Ινιέστα έχει αποφασίσει να διατηρήσει όλους τους αθλητές και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου που έχουν ενεργά συμβόλαια — ανάμεσά τους και ο Ισπανός Πάου Μαρτί. Αντιθέτως, ο Κρις Φρουμ, πλέον 40 ετών και με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται φέτος, δεν θα συνεχίσει.

Η νέα εποχή ξεκινά άμεσα: η ομάδα έχει προγραμματίσει συγκέντρωση εντός της επόμενης εβδομάδας, ενώ σύντομα θα παρουσιάσει τα νέα της χρώματα, τη δομή και το πρόγραμμα για την αγωνιστική σεζόν του 2026.

Με την είσοδο του Αντρές Ινιέστα και της NSN, το ποδήλατο αποκτά μια δεύτερη ευκαιρία να ανασάνει μακριά από τις εντάσεις του παρελθόντος — και να επιστρέψει εκεί όπου πρέπει να βρίσκεται: στον αθλητισμό, την προσπάθεια και την καθαρή ταυτότητα ενός World Tour project που θέλει να ξαναχτίσει από την αρχή