ΑΕΚ: Μπαίνει για αρθροσκόπηση ο Πιερό, μετά τα Χριστούγεννα η επιστροφή του
Ο Φραντζί Πιερό αναμένεται να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, κάτι που σημαίνει πως η επιστροφή του εκτιμάται για μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων.
Η ΑΕΚ επέστρεψε στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις, μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας του Άρη με 1-0, στο μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής, για την 11η… στροφή της Superleague.
Η Ένωση παρατάχθηκε χωρίς τον Φραντζί Πιερό που είχε επιστρέψει τραυματίας από τον τελευταίο αγώνα της Αϊτής, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δίνει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον τραυματισμό του υψηλόσωμου σέντερ φορ των «κιτρινόμαυρων».
Πότε θα επιστρέψει ο Πιερό για την ΑΕΚ
Όπως επισήμανε ο Σέρβος τεχνικός, ο Πιερό αναμένεται να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στο γόνατο, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 3-4 εβδομάδες. Συνεπώς η επιστροφή του υπολογίζεται για μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων.
«Ο Φράντζι γύρισε με τραυματισμό στον μηνίσκο από την Αϊτή. Παίζανε σε τεχνητό χλοοτάπητα, μπλόκαρε το γόνατό του. Θα τον κρατήσει εκτός για τρεις με τέσσερις βδομάδες. Θα γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός, τον περιμένουμε μετά τα Χριστούγεννα. Θα γίνει αρθροσκόπηση», είπε ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου.
