PUBLIC MERRY FRIDAY: Η Black Friday που φέρνει τα Χριστούγεννα νωρίτερα!

24.11.2025
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Τα Νέα της Αγοράς 24 Νοεμβρίου 2025

Ο Λευτέρης Ελευθερίου ως undercover Άγιος Βασίλης βρήκε τα πιο ho-ho-hot deals σε Tech, Gaming και Οικιακές Συσκευές.

Τα Public παρουσιάζουν τη φετινή τους Black Friday καμπάνια με μια ανανεωμένη, γιορτινή προσέγγιση που αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές κάνουν πλέον τις αγορές τους: έξυπνα, έγκαιρα και στοχευμένα. Το Merry Friday έρχεται να συνδυάσει τη χαρά της προετοιμασίας των γιορτών με μερικές από τις πιο ισχυρές τεχνολογικές προσφορές της χρονιάς.

Πρωταγωνιστής της καμπάνιας είναι ο Λευτέρης Ελευθερίου, ο οποίος υποδύεται έναν σύγχρονο, “undercover” Άγιο Βασίλη που περιηγείται στα Public για να βρει τα πιο ho-ho-hot deals και να μετατρέψει κάθε λίστα επιθυμιών σε πραγματικότητα στην καμπάνια.

YouTube thumbnail

Φέτος, τα Public ενισχύουν δυναμικά την κατηγορία της τεχνολογίας με επιλεγμένα προϊόντα που καλύπτουν ανάγκες από την καθημερινή ψυχαγωγία έως τη δημιουργία περιεχομένου. Στον ήχο, τα BOSE QC Ultra Headphones στα 219€ και τα BOSE SoundLink Max στα 319€ αποτελούν ιδανικές επιλογές για όσους αναζητούν κορυφαία εμπειρία ακρόασης.

Για τους gamers, τα Public παρουσιάζουν φέτος μερικές από τις πιο δυνατές προσφορές της αγοράς: το PlayStation®5 Digital Edition που πέφτει στα 349€, αποτελώντας ένα από τα κορυφαία value-for-money deals της χρονιάς. Για ακόμη πιο immersive εμπειρία, το PlayStation®VR2 προσφέρεται στα 349€, ενώ στα αξεσουάρ, το Logitech G Pro X SUPERLIGHT 2 SE διατίθεται στα 79,89€ και το Logitech G Pro X SE Wired Headset στα 69,90€, καλύπτοντας απόλυτα τις ανάγκες των απαιτητικών παικτών.

Για όσους θέλουν να αναβαθμίσουν το home entertainment, οι προβολείς ξεχωρίζουν με δυνατές επιλογές όπως ο XGIMI Mogo 2 Pro στα 325€ και οο Xiaomi Smart L1 Projector στα 199€, , προσφέροντας κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι.

Για τους λάτρεις των δραστηριοτήτων, τα Public διαθέτουν ισχυρές επιλογές σε drones και action cameras: το DJI Mini 4 Pro Flymore Combo στα 927€ και το bundle Insta360 X5 8K στα 559€ δίνουν επαγγελματικό χαρακτήρα σε κάθε λήψη. Την κατηγορία συμπληρώνει το DJI Osmo Mobile 7P gimbal στα 118€ για σταθεροποίηση βίντεο υψηλού επιπέδου.

.Στις οθόνες, σε Black Friday ευκαιρίες, διατίθονται οι: Samsung Odyssey G6 27» QHD OLED στα 426,55€, Xiaomi A27i 27» FHD IPS στα 84,45€ και LG Monitor 23.8″ FHD IPS στα 74,96€ καλύπτοντας τόσο τους χρήστες γραφείου όσο και τους απαιτητικούς gamers.

Για το σπίτι, τα Public παρουσιάζουν δυνατές προτάσεις στην κατηγορία των μικρών οικιακών συσκευών, με τις stick και robot σκούπες να πρωταγωνιστούν: η Dyson V7 στα 259€ και η ρομποτική Xiaomi Robot Vacuum X20+ στα 380€, μαζί με τη Miele Guard M1 Performance στα 199€, εξασφαλίζουν καθαριότητα και άνεση με άριστη σχέση ποιότητας–τιμής.

Για την καθημερινότητα στο σπίτι, τα Public επεκτείνουν τις προσφορές και πέρα από την τεχνολογία: στη μαγειρική, το μίξερ χειρός Philips HR3781/20 500W διατίθεται στα 58,90€, κάνοντας την προετοιμασία των γιορτινών συνταγών πιο εύκολη και γρήγορη∙ στην προσωπική φροντίδα, το ισιωτικό μαλλιών Dyson HT01 Blue είναι στα 398€, προσφέροντας επαγγελματικό αποτέλεσμα στο σπίτι∙ ενώ στις μεγάλες οικιακές συσκευές, το πλυντήριο–στεγνωτήριο OMNYS WD-10W6DWH 10/6kg

Πέρα από τις προσφορές, τα Public διατηρούν όλα τα πλεονεκτήματα που κάνουν την εμπειρία αγοράς ξεχωριστή: δυνατότητα αλλαγής έως τις 10/01/2026, υπηρεσία Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής με επιστροφή της διαφοράς στο Public Wallet, άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα, άμεση διαθεσιμότητα προϊόντων και επιβράβευση μέσω του προγράμματος Public+.

Το Merry Friday των Public υπογραμμίζει ότι η Black Friday δεν είναι απλώς μια περίοδος μεγάλων αγορών, αλλά η ιδανική στιγμή να ετοιμάσει κανείς τα γιορτινά του δώρα, να αναβαθμίσει το σπίτι και τις συσκευές του και να απολαύσει πραγματικά αξιόλογες προσφορές.

Γιατί φέτος, το γράμμα στον Άγιο Βασίλη… απαντιέται νωρίτερα στα Public.

