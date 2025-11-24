«Ο πατέρας μου και ο Καντάφι»: Τι συνέβη στον Λίβυο πρέσβη των Ηνωμένων Εθνών, Mansour Rashid El-Kikhia;

Το νέο ντοκιμαντέρ «My Father and Qaddafi» (Ο πατέρας μου και ο Καντάφι) της σκηνοθέτιδας Jihan K., ανατρέχει στην μυστηριώδη εξαφάνιση του πατέρα της, Mansour Rashid El-Kikhia, ενός δικηγόρου με ειδίκευση σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Βεγγάζη της Λιβύης, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών και πρέσβης των Ηνωμένων Εθνών.

Στις 10 Δεκεμβρίου 1993, ο Mansour Rashid El-Kikhia, βασικός αντίπαλος του καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφι, συμμετείχε σε συνέδριο του Διοικητικού Συμβουλίου της Αραβικής Οργάνωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Κάιρο.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν τότε ότι τον είδαν λίγο αργότερα να πίνει καφέ με δύο άνδρες που πιστεύεται ότι άνηκαν στην αιγυπτιακή Μουχαμπάρατ και ότι απήχθη από τρεις άνδρες που επέβαιναν σε μαύρη λιμουζίνα με διπλωματικές πινακίδες, λίγα μέτρα μακριά από το ξενοδοχείο Safir Hotel Cairo όπου διέμενε, σύμφωνα με το Arabic News.

Η ίδια εφημερίδα ανέφερε σε άρθρο του 1997: «Ο δικηγόρος του El-Kikhia δεν αποκλείει την εμπλοκή της Λιβύης και των ΗΠΑ στην εξαφάνισή του».

Ο αγώνας για την αλήθεια

Η ταινία της Jihan K., που ήταν έξι ετών όταν ο πατέρας της εξαφανίστηκε, χρειάστηκε σχεδόν μια δεκαετία για να ολοκληρωθεί, καθώς έπρεπε να φέρει εις πέρας ένα δύσκολο έργο: να συνθέσει την ιστορία του Mansour Rashid El-Kikhia μέσα από μαρτυρίες και αρχεία.

«Συνειδητοποίησα ότι δεν ήθελα ο πατέρας μου να εξαφανιστεί για δεύτερη φορά», δήλωσε η σκηνοθέτιδα, σε συνέντευξη της στην δημοσιογράφο Essie Assibu του Variety. «Την πρώτη φορά ήμουν παιδί, αβοήθητη σε ένα παιχνίδι που δεν καταλάβαινα. Δεκαεννέα χρόνια αργότερα, είχα το πλαίσιο. Είχα τη δυνατότητα να δράσω. Και ένιωσα μια τεράστια ευθύνη να διατηρήσω ζωντανή τη μνήμη του πατέρα μου και, κατ’ επέκταση, της Λιβύης που αγαπούσε και για την οποία αγωνίστηκε», πρόσθεσε.

Η ταινία ξεκινά με σκηνές από την παιδική ηλικία της Jihan στην εξορία και εξελίσσεται μέσα από δεκαετίες πολιτικών αναταραχών. Η μητέρα της, Baha Al Omary, μια καλλιτέχνιδα από την Δαμασκό της Συρίας, αγωνίστηκε για να βρει απαντήσεις, ενώ μεγάλωνε τα παιδιά της. «Έδωσε αγώνα για [να μάθουμε τι συνέβη] στον πατέρα μου, ενώ παράλληλα μας προστάτευε».

Η ιστορία

Το «My Father and Qaddafi» βασίζεται σε μια προσωπική αφήγηση, με βίντεο, συνεντεύξεις και αρχεία να συνθέτουν το οπτικό τοπίο. «Είναι η πρώτη ταινία που γυρίζω. Δεν ήξερα τη δομή της ιστορίας. Έτσι προσέλαβα μοντέρ που ήταν καλύτεροι από μένα. Αυτό που έμαθα είναι ότι αν ξεκινήσεις δυναμικά, με την ουσία της ιστορίας, αυτό σου δίνει την άδεια να αρχίσεις να υφαίνεις. Αλλά έπρεπε επίσης να συγκρατήσω τον εαυτό μου[…]συνειδητοποίησα ότι είχα μια αποστολή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν πέρασα εννέα χρόνια μόνο για να μιλήσω για τον εαυτό μου. Ήθελα το κοινό να καταλάβει την ιστορία της Λιβύης και το πλαίσιο της πολιτικής του πατέρα μου», υποστήριξε η Jihan, μιλώντας στο Variety.

«Το χρωστούσα στον εαυτό μου. Δεν μπορούσα να περιμένω τον κόσμο να μου πει τι σημαίνει να είσαι από την Λιβύη. Η ιστορία που μας μεταδόθηκε από τη Δύση, από τον Καντάφι, ακόμη και μέσα στη Λιβύη, ήταν ελλιπής. Αυτή ήταν η ευκαιρία μου να ξεπεράσω αυτό το εμπόδιο και να πω: ‘Όχι. Θέλω να δώσω τη δική μου ερμηνεία στα γεγονότα. Έχω το δικαίωμα να το κάνω», πρόσθεσε.

Η πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας αποτέλεσε ένα στοίχημα για την σκηνοθέτιδα – το οποίο και κέρδισε.

Η Ιταλία, που κάποτε ήταν η αποικιακή δύναμη που σφάγιασε τους Λίβυους στις αρχές του 20ού αιώνα, αγκάλιασε την ταινία και παραδέχθηκε την βαναυσότητα με την οποία έδρασε. «Ήταν μια όμορφη στιγμή που έκλεισε έναν κύκλο», δήλωσε η Jihan.

«Δεν χρειάστηκε καν να κάνω τίποτα. Μίλησαν για τη δική τους βαρβαρότητα. Υπήρχε προθυμία να αντιμετωπίσουν αυτή την ιστορία».

*Με πληροφορίες από: Variety