03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
«A State Film» – Τα αρχεία προπαγάνδας της Αλβανίας του Χότζα αποκαλύπτουν το πάθος για τον κινηματογράφο
Culture Live 03 Νοεμβρίου 2025 | 17:50

«A State Film» – Τα αρχεία προπαγάνδας της Αλβανίας του Χότζα αποκαλύπτουν το πάθος για τον κινηματογράφο

Το νέο ντοκιμαντέρ «A State Film» σε σκηνοθεσία Ρόλαντ Σέικο, αντλεί από ένα τεράστιο αρχείο επίσημων βίντεο που γυρίστηκαν υπό το καθεστώς του Αλβανού ηγέτη Ενβέρ Χότζα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Spotlight

Γυναίκες και παιδιά με δάκρυα στα μάτια και άνδρες με σφιγμένες γροθιές σχηματίζουν ουρές που φαντάζουν πελώριες, περιμένοντας τη σειρά τους για να πλησιάσουν έναν τάφο και να τον αγγίξουν εμφανώς συγκινημένοι, θυμίζοντας πιστούς που φιλούν εικόνες αγίων.

Είναι το 1985 στην Τίρανα και αυτό το λιτό μαρμάρινο μαυσωλείο ανήκει στον Ενβέρ Χότζα.

Έτσι ξεκινά η ταινία του Ρόλαντ Σέικο, A State Film, η οποία παρουσιάστηκε σε παγκόσμια πρεμιέρα στο ιταλικό φεστιβάλ Giornate degli Autori 2025 που εστιάζει σε έργα ανεξάρτητων κινηματογραφιστών και τώρα προβάλλεται στο Main Opus Bonum Competition του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ji.hlava της Τσεχίας.

Πολιτική αφήγηση

Το ντοκιμαντέρ που προέρχεται από ένα τεράστιο αρχείο επίσημων βίντεο που γυρίστηκαν υπό το καθεστώς του Αλβανού ηγέτη Ενβέρ Χότζα, είναι μια συναρπαστική μελέτη για τη δύναμη της εικόνας: για παράδειγμα, οι εργάτες-ήρωες και οι χορεύτριες με παραδοσιακές φορεσιές που εμφανίζονται στην ταινία δημιουργούν ένα οπτικό ερέθισμα που μας βοηθά να κατανοήσουμε το κλίμα της εποχής.

«Εργάζομαι εδώ και αρκετά χρόνια με αρχεία προπαγανδιστικών ταινιών — αρχικά με το Istituto Luce Cinecitta, αλλά και με τα αρχεία του κομμουνιστικού καθεστώτος της Αλβανίας», λέει ο Σέικο στο περιοδικό Variety. «Και τα δύο περιέχουν χιλιάδες ταινίες που δημιουργήθηκαν με σκοπό την κατασκευή μιας πολιτικής αφήγησης, συχνά με εντυπωσιακή κινηματογραφική φιλοδοξία».

Το είδος αυτό εξερεύνησε ο Σέικο στην προηγούμενη ταινία του, «The Image Machine of Alfredo C.», που προβλήθηκε το 2021 στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας. Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία ενός καμεραμάν του Istituto Luce που κινηματογράφησε τον Μουσολίνι και τη φασιστική προπαγάνδα και, τελικά, τον ηγέτη της κομμουνιστικής Αλβανίας.

«Ήταν μια υβριδική ταινία, αλλά κατά τη διάρκεια της παραγωγής της συνειδητοποίησα ότι το τεράστιο αρχείο ταινιών της Αλβανίας — και η κεντρική φιγούρα του Ενβέρ Χότζα — δεν είχαν ποτέ παρουσιαστεί αποκλειστικά μέσα από τις δικές τους εικόνες. Τα προπαγανδιστικά ντοκιμαντέρ και τα ντοκιμαντέρ της Αλβανίας φέρουν σαφώς το στίγμα της κινηματογραφίας του Ανατολικού Μπλοκ», λέει ο Σέικο στο Variety. «Οι πρώτοι Αλβανοί εικονολήπτες εκπαιδεύτηκαν από Σοβιετικούς δασκάλους — ξεκινώντας από τον Ρομάν Καρμέν, τον θρυλικό χρονικογράφο των επαναστάσεων και των πολέμων».

Καλύπτοντας τα χρόνια μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με τους Αλβανούς να καλούνται να «υπακούουν και να εκτελούν τους νόμους της κυβέρνησης» ενώ τιμούν τις αιματηρές θυσίες των ηρώων, το υλικό υπογραμμίζει επίσης την αφοσίωση του Χότζα στον Στάλιν και στον Γιόσιπ Μπροζ Τίτο.

YouTube thumbnail

Η μοναξιά της εξουσίας

Η ταινία «State Film» δεν περιέχει ιστορικά στοιχεία, φωνητική περιγραφή ή υπότιτλους. Η αφήγηση της ταινίας βασίζεται εξ ολοκλήρου στη διαδικασία του μοντάζ (υπό τη διεύθυνση του Luca Onorati) και, ως εκ τούτου, απαιτεί από το κοινό να είναι σε κάποιο βαθμό εξοικειωμένο με την εν λόγω ιστορία, προκειμένου να εκτιμήσει την αποκάλυψη αυτών των ιδεολογικών μηχανισμών προπαγάνδας και των συνεπειών τους.

Το μοντάζ το οποίο αντλεί από το προσωπικό αρχείο του Χότζα, περιλαμβάνει στιγμιότυπα μίλια μακριά από τις ενθουσιώδεις μάζες, με πρωταγωνίστρια πάντα την αγαπημένη μαύρη Mercedes του κομμουνιστή ηγέτη, και προκύπτει μια εντυπωσιακή αντίθεση.

Αυτά τα μοτίβα αποκτούν συμβολική αξία, σύμφωνα με τον Ρόλαντ Σέικο, και υποδηλώνουν τη μοναξιά και την απομόνωση της εξουσίας.

*Με πληροφορίες από: Variety | Cine Europa

Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών
Namedropping 03.11.25

Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών

Η πιο πολυαναμενόμενη κινηματογραφική παραγωγή των τελευταίων ετών, το The Beatles — A Four-Film Cinematic Event του Σαμ Μέντες, ανακοίνωσε τις τέσσερις σταρ που θα υποδυθούν τις γυναίκες στη ζωή των θρυλικών Σκαθαριών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»
66ο ΦΚΘ 03.11.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»

Η πολυβραβευμένη και τολμηρή Ιζαμπέλ Ιπέρ είναι μια από τις μεγάλες καλεσμένες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου θα προβληθεί και η νέα της ταινία Η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
PETA: «Τα ζώα πετιούνται σαν σκουπίδια» – Έκκληση στον Αλ-Σίσι να σταματήσει τις βόλτες με καμήλες στις Πυραμίδες
Βίντεο 03.11.25

PETA: «Τα ζώα πετιούνται σαν σκουπίδια» – Έκκληση στον Αλ-Σίσι να σταματήσει τις βόλτες με καμήλες στις Πυραμίδες

Μετά το άνοιγμα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, η PETA ζητά να διατεθεί μέρος των εσόδων για τη δημιουργία καταφυγίου και την απόσυρση των ζώων από τις τουριστικές διαδρομές στις Πυραμίδες.

Σύνταξη
Τιμώντας τους «άγνωστους» πρωταγωνιστές των ταινιών – Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης βράβευσε τους casting directors
66ο ΦΚΘ 03.11.25

Τιμώντας τους «άγνωστους» πρωταγωνιστές των ταινιών – Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης βράβευσε τους casting directors

Οι Τάνια Γκρούνβαλντ και Κάριν Γιαγκν κέρδισαν το Βραβείο «Semiramis Καλύτερου Casting» για την ταινία «Το κορίτσι με τη βελόνα» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η Μαδρίτη θα χρηματοδοτήσει τη νέα ταινία του Γούντι Άλεν – αλλά υπό έναν όρο
O τίτλος 02.11.25

Η Μαδρίτη θα χρηματοδοτήσει τη νέα ταινία του Γούντι Άλεν – αλλά υπό έναν όρο

Ο Γούντι Άλεν αντιμετώπισε δυσκολίες στην εξεύρεση μεγάλης χρηματοδότησης για τις ταινίες του, εν μέσω της επανεμφάνισης μιας κατηγορίας ότι κακοποίησε σεξουαλικά την κόρη του, Ντίλαν Φάροου, το 1992.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιατί η συνεργασία των Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον στο «Die My Love» μοιάζει με εκδίκηση;
Ουπς 02.11.25

Γιατί η συνεργασία των Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον στο «Die My Love» μοιάζει με εκδίκηση;

Στο «Die My Love» η Τζένιφερ Λόρενς υποδύεται μια συγγραφέα της οποίας η ψυχική υγεία καταρρέει εν μέσω ενός προβληματικού γάμου με τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ντέιβ Φράνκο δεν θεωρεί ότι πέτυχε στην υποκριτική επειδή είναι αδελφός του Τζέιμς Φράνκο
2006 02.11.25

Ο Ντέιβ Φράνκο δεν θεωρεί ότι πέτυχε στην υποκριτική επειδή είναι αδελφός του Τζέιμς Φράνκο

«Αν ήμουν άχρηστος, θα είχα εξαφανιστεί πολύ γρήγορα» δήλωσε ο Αμερικανός ηθοποιός Ντέιβ Φράνκο σε πρόσφατη συνέντευξή του, αν και παραδέχτηκε ότι η συγγένεια του με τον Τζέιμς Φράνκο του άνοιξε πόρτες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού
Ντοκιμαντέρ 02.11.25

Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ασίφ Καπάντια αφήνει πίσω του την Έιμι Γουάινχαουζ, τον Άιρτον Σένα και τον Μαραντόνα και αφηγείται την ιστορία του αγαπημένου ποδοσφαιριστή και προπονητή του Kop, Κένι Νταλγκλίς - με την παιδική χαρά ενός οπαδού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Να μην παίρνεις διαζύγιο»: Το μυστικό ζωής του πιο χαλαρού «Dude» στο Χόλιγουντ
The Big Lebowski 02.11.25

«Να μην παίρνεις διαζύγιο»: Το μυστικό ζωής του πιο χαλαρού «Dude» στο Χόλιγουντ

Γεννημένος κυριολεκτικά στο Χόλιγουντ, ο Τζεφ Μπρίτζες δεν έγινε ποτέ «προϊόν νεποτισμού». Στα 75 του επιστρέφει με μια νέα ταινία και την ίδια σοφία που τον έκανε θρύλο: «Χαλαρώστε, φίλοι».

Σύνταξη
Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών
Ιστορία 02.11.25

Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών

Τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ των αδελφών Κατσιμίχα Ζεστά Ποτά, ο Σπύρος Αραβανής μας… κερνάει μια ακόμα γύρα, γράφοντας ένα βιβλίο για τη γέννηση του θρυλικού δίσκου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» – Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ
Η μονάρχης και ο πρωθυπουργός 02.11.25

«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» - Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ

Η ιστορία του Τσόρτσιλ και πώς βοήθησε στη διαμόρφωση της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας εξιστορείται στο νέο βιβλίο του Άντριου Μόρτον «Winston and the Windsors».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο