Οι 100 Πρώτοι Δημοσιογράφοι στην Ελλάδα Πιστοποιούνται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα έχουν ήδη δείξει εντυπωσιακό ενδιαφέρον για το πρώτο πρόγραμμα δια βίου μάθησης που προσφέρει επίσημη πανεπιστημιακή πιστοποίηση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ειδικά σχεδιασμένο για τον χώρο των ΜΜΕ. Ήδη 100 επαγγελματίες του κλάδου έχουν δηλώσει συμμετοχή, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ανάγκη για σύγχρονη τεχνολογική κατάρτιση στη δημοσιογραφία.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μέσα από το ΚΕΔΙΒΙΜ, ξεκινά σε λίγες ημέρες το νέο πρόγραμμα με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη για Δημοσιογράφους», θέτοντας τις βάσεις για μια νέα γενιά επαγγελματιών που θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες στην ενημέρωση.

Σε 30 ώρες εξ αποστάσεως σύγχρονης διδασκαλίας, από έμπειρους δημοσιογράφους και ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, οι συμμετέχοντες θα μάθουν:

πώς λειτουργεί η παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη και ποιες δυνατότητες ανοίγει στη δημοσιογραφία,

πρακτικά εργαλεία που βελτιώνουν την καθημερινή εργασία στο ρεπορτάζ, την έρευνα και την επιμέλεια,

τα εργαλεία που ήδη χρησιμοποιούνται στις αίθουσες σύνταξης στις ΗΠΑ και διεθνώς,

τι είναι το Agentic AI και γιατί θεωρείται το επόμενο μεγάλο βήμα στο μέλλον της ενημέρωσης.

Μέσα σε διάστημα δύο μηνών, οι δημοσιογράφοι θα παρακολουθήσουν ζωντανά και ασύγχρονα μαθήματα, θα εξασκηθούν στα εργαλεία και στο τέλος θα λάβουν επίσημη πιστοποίηση από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με ισχύ και αναγνώριση στην αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ακόμη μία ημέρα για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://future.ionio.gr/jourai/

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ: https://programs.kedivim.ionio.gr/jourai/