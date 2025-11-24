newspaper
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός – Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις
Ελλάδα 24 Νοεμβρίου 2025 | 08:55

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός – Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις

Με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί που βρίσκονται στις βασικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου Αττικής το πρωί της Δευτέρας.

Σύνταξη
Αυξημένη είναι η κίνηση και σήμερα με σημαντικά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Στον Κηφισό εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα σε όλο το μήκος του και στα δύο ρεύματα. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο «κόκκινο» είναι και η Λεωφόρος Αθηνών, όπου η δυσχέρεια ξεκινά από το Αιγάλεω και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Προβλήματα παρουσιάζονται επίσης και στην κάθοδο της Λ. Κηφισίας, από τον κόμβο στον Παράδεισο Αμαρουσίου έως το νοσοκομείο Υγεία. Αυξημένη είναι ακόμη η κίνηση σε Β. Κωνσταντίνου, και Σταδίου

Στο παραλιακό μέτωπο, αυξημένη κίνηση εντοπίζεται στη Λ. Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Στην Αττική Οδό, καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
Κυψέλη: Ένα ζευγάρι αστέγων στους δρόμους
Η αιτία 24.11.25

Ένα ζευγάρι αστέγων στους δρόμους της Κυψέλης

Η οδύσσεια του κυρίου Χρήστου και της κυρίας Ακριβής που, αν και λαμβάνουν στοιχειώδη σύνταξη, βρέθηκαν χωρίς στέγη επί τρία χρόνια και αναγκάστηκαν να ζουν σε ένα αυτοκίνητο στην Κυψέλη

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Σχολεία: Τριάντα χρόνια μάθημα στο… κοντέινερ
Κουβάρι αρμοδιοτήτων 24.11.25

Τριάντα χρόνια μάθημα στο... κοντέινερ

Έρευνα των «ΝΕΩΝ» για την τραγική κατάσταση των σχολικών συγκροτημάτων - Οι αρμοδιότητες που αφορούν στα σχολεία χάνονται ανάμεσα σε υπουργεία, εταιρείες και δήμους

Γιάννης Χ. Παπαδόπουλος
Τζουμέρκα: Εικόνες σοκ από το πέρασμα της κακοκαιρίας – Έρχονται καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας
Δραματική κατάσταση 23.11.25

Εικόνες σοκ από το πέρασμα της κακοκαιρίας στα Τζουμέρκα - Έρχονται καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας

Μεγάλες καταστροφές στη δυτική Ελλάδα άφησε πίσω η κακοκαιρία που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες την περιοχή. Ξενώνας στα Τζουμέρκα έχει πάρει κλίση και κινδυνεύει να πέσει. Πτώση της θερμοκρασίας και νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες.

Σύνταξη
Εξεταστική: Ο κίνδυνος του υπομνήματος «φραπέ» και η εβδομάδα της Ferrari
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Εξεταστική: Ο κίνδυνος του υπομνήματος «φραπέ» και η εβδομάδα της Ferrari

Αυτήν την εβδομάδα στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν προγραμματιστεί συνεδριάσεις μόνο για την Τετάρτη και την Πέμπτη, με δεσπόζουσα αυτή της Πόπης Σεμερτζίδου που θα συνοδευτεί (την Τετάρτη) από τον παραιτηθέντα γραμματέα Ηρακλείου του ΠΑΟΣΚ, Λάμπρο Αντωνόπουλο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Υιοθετούμε ένα σκυλάκι από απομακρυσμένο μέρος και το φέρνουμε σε αστικό περιβάλλον – Ποια η συμπεριφορά του
Εξοικείωση 24.11.25

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα σκυλάκι που ζούσε στην ύπαιθρο να προσαρμοστεί στο αστικό περιβάλλον

Πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ένα σκυλάκι, που αλλάζει περιβάλλον, πόσο μάλλον όταν πηγαίνει σε ένα θορυβώδες μέρος, μπορεί να το τρομάξει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ουκρανία: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη ευρωπαίων ηγετών μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
Ουκρανία 24.11.25

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν τη στάση τους για την Ουκρανία και το νέο σχέδιο Τραμπ, το οποίο στην αρχική του μορφή προκάλεσε επικρίσεις ότι ευνοεί τις ρωσικές θέσεις

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Γκλόβερ aka Childish Gambino αποκαλύπτει ότι έπαθε εγκεφαλικό στην περιοδεία
Fizz 24.11.25

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ aka Childish Gambino αποκαλύπτει ότι έπαθε εγκεφαλικό στην περιοδεία

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ αποκάλυψε ότι πέρυσι υπέστη εγκεφαλικό εν μέσω περιοδείας, ενώ υπέμεινε κάταγμα στο πόδι και δύο επεμβάσεις στην καρδιά, εξηγώντας για πρώτη φορά γιατί ακύρωσε το αντίο του ως Childish Gambino

Σύνταξη
Ουκρανία: «Καθοριστική επιτυχία» για τους Ευρωπαίους οι συνομιλίες στη Γενεύη, λέει η Γερμανία
Διαπραγματεύσεις 24.11.25

Εκτός σχεδίου τα σημεία που αφορούν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ - «Καθοριστική επιτυχία» στη Γενεύη βλέπει η Γερμανία

Η Γερμανία εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη για την Ουκρανία - Τις επόμενες μέρες είναι πιθανή μία συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
«Πράκτορες μιας χρήσης» – Η Ρωσία, η Ευρώπη και ένας υβριδικός πόλεμος χωρίς ίχνη
Σαμποτάζ... gig 24.11.25

«Πράκτορες μιας χρήσης» – Η Ρωσία, η Ευρώπη και ένας υβριδικός πόλεμος χωρίς ίχνη

Πίσω από τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικά δίκτυα έως συμβολικές επιθέσεις, η Ευρώπη βλέπει τη Ρωσία, μέσω «σκιώδους» στρατολόγησης ξένων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων Ουκρανών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πού βρίσκεται σήμερα η Χάιντι Φλάις, η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» κατά της οποίας κατέθεσε ο Τσάρλι Σιν;
Μικρό, μαύρο βιβλιαράκι 24.11.25

Πού βρίσκεται σήμερα η Χάιντι Φλάις, η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» κατά της οποίας κατέθεσε ο Τσάρλι Σιν;

Στο σχετικά νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, γνωστό και ως Charlie Sheen, η Χάιντι Φλάις — η οποία έγινε γνωστή ως η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» όταν συνελήφθη το 1993 — αναπολεί το πώς κατέληξε στην βιομηχανία του σεξ και γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία. Ο Τσάρλι Σιν είναι ο μόνος πελάτης της που έχει κατονομαστεί δημόσια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εύθραυστη η «πρόοδος» στη Γενεύη: Τι ξέρουμε για τη νέα συμφωνία ΗΠΑ και Ουκρανίας – Τι θα κάνει η Ρωσία
Κόσμος 24.11.25

Εύθραυστη η «πρόοδος» στη Γενεύη: Τι ξέρουμε για τη νέα συμφωνία ΗΠΑ και Ουκρανίας – Τι θα κάνει η Ρωσία

Μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε νέα εκδοχή του πλαισίου ειρήνης, στο οποίο γίνεται λόγος για σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας του Κιέβου, χωρίς άλλες λεπτομέρειες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί
Shhh 24.11.25

Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί

Στη Νορβηγία ανακαλύφθηκε τάφος γυναίκας των Βίκινγκ με δύο όστρακα στο στόμα και οστά πουλιών. Αρχαιολόγοι αναζητούν το νόημα ενός τελετουργικού που δεν έχει ξανακαταγραφεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες

Ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει στην «Ιθάκη» τη δική του αποτίμηση για τη διαδρομή του, τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, και τις απόψεις του για την Αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων
Κόσμος 24.11.25

Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων

Κάτοικος, ο Σαφντάρ Χαν. επιβεβαίωσε ότι η περιοχή στο Πακιστάν έχει αποκλειστεί από τον στρατό, την αστυνομία και άλλα σώματα ασφαλείας κι η κυκλοφορία οχημάτων εμποδίζεται στην περιοχή

Σύνταξη
Αρκάς: Σκίτσο–καρφί για όσους νομίζουν ότι θα ανέβουν ρίχνοντας τους άλλους
Social 24.11.25

Αρκάς: Σκίτσο–καρφί για όσους νομίζουν ότι θα ανέβουν ρίχνοντας τους άλλους

Στο νέο του σκίτσο, ο Αρκάς βάζει στο στόχαστρο τους καιροσκόπους που πιστεύουν ότι θα σωθούν ρίχνοντας τον διπλανό τους· μόνο που στο τέλος, όπως πάντα, είναι οι πρώτοι που πέφτουν, εκτεθειμένοι στη δική τους πονηριά

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο