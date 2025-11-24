Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός – Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις
Με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί που βρίσκονται στις βασικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου Αττικής το πρωί της Δευτέρας.
Αυξημένη είναι η κίνηση και σήμερα με σημαντικά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.
Στον Κηφισό εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα σε όλο το μήκος του και στα δύο ρεύματα. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο «κόκκινο» είναι και η Λεωφόρος Αθηνών, όπου η δυσχέρεια ξεκινά από το Αιγάλεω και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Προβλήματα παρουσιάζονται επίσης και στην κάθοδο της Λ. Κηφισίας, από τον κόμβο στον Παράδεισο Αμαρουσίου έως το νοσοκομείο Υγεία. Αυξημένη είναι ακόμη η κίνηση σε Β. Κωνσταντίνου, και Σταδίου
Στο παραλιακό μέτωπο, αυξημένη κίνηση εντοπίζεται στη Λ. Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά.
Στην Αττική Οδό, καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/yL2i0nkdU9
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 24, 2025
