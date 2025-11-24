magazin
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου
24 Νοεμβρίου 2025 | 23:50

Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου

«Όταν έμαθα ότι θα το κάναμε αυτό, είπα στον Γιώργο Λάνθιμο: 'Θα πρέπει να ξυρίσουμε και το δικό σου κεφάλι'», αποκάλυψε η Έμα Στόουν, η οποία έχει συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη σε μια σειρά από ταινίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Spotlight

Η Έμα Στόουν συμφώνησε να ξυρίσει το κεφάλι της για τις ανάγκες της ταινίας «Bugonia» – υπό έναν όρο: ο σκηνοθέτης, Γιώργος Λάνθιμος, θα έπρεπε να πράξει το ίδιο, ως «πράξη αλληλεγγύης».

«Όταν έμαθα ότι θα το κάναμε αυτό, είπα στον Γιώργο: ‘Θα πρέπει να ξυρίσουμε και το δικό σου κεφάλι, για λόγους αλληλεγγύης’. Και εκείνος απάντησε: ‘Εντάξει’», λέει η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός σε ένα βίντεο από τα παρασκήνια που μοιράστηκε με το περιοδικό People.

Από την πλευρά του, ο εγκέφαλος της μεταμόρφωσης, Τόρστεν Βίτε, ανέφερε ότι η ομάδα έπρεπε να ξυρίζει το κεφάλι της Στόουν κάθε τρεις μέρες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, για να διατηρηθεί το σωστό μήκος.

«Της αρέσει πολύ και είναι υπέροχη χωρίς μαλλιά», υποστήριξε ο Βίτε για την μεταμόρφωση της ηθοποιού.

Στην «Bugonia», η Στόουν υποδύεται μια CEO ονόματι Μισέλ Φούλερ, η οποία απαγάγεται από δύο συνωμοσιολόγους (Τζέσι Πλέμονς και Έινταν Ντέλμπις) που είναι πεπεισμένοι ότι είναι εξωγήινη που θέλει να καταστρέψει τη Γη. Πριν την κλειδώσουν στο υπόγειο τους, οι άντρες ξυρίζουν τα μαλλιά της, καθώς πιστεύουν ότι έτσι θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει με το μητρικό σκάφος.

Φωτογραφία: Η Έμα Στόουν ξυρίζει το κεφάλι του σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου | Universal Pictures

«Είναι απλώς μαλλιά»

Σε μια συνέντευξη τον Σεπτέμβριο, ο Γιώργος Λάνθιμος είπε ότι η Έμα Στόουν «δίστασε» να προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή στην εμφάνιση της, με την ηθοποιό να επιβεβαιώνει ότι άρχισε να πανικοβάλλεται όταν έφτασε η στιγμή που θα της ξύριζαν το κεφάλι.

«Είχα μάθει ενάμιση χρόνο πριν ότι θα ξυρίσω το κεφάλι μου, και τότε, την ημέρα της λήψης, έστηναν τέσσερις κάμερες, γιατί έπρεπε να το γυρίσουμε σε μία λήψη και γυρίζαμε κυρίως με VistaVision, μια υπέροχη αλλά πολύ ‘κυκλοθυμική’ κάμερα που σβήνει συχνά — οπότε έστηναν τις κάμερες και τους έπαιρνε πολύ χρόνο να τις ρυθμίσουν όλες. Και άρχισα να πανικοβάλλομαι», είπε.

Ωστόσο, ενθυμούμενη την περιπέτεια της υγείας της μητέρας της, η οποία υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία λόγω καρκίνου στον μαστό το 2008, η Στόουν κατάλαβε ότι πρόκειται απλώς για «μαλλιά».

«Πέρασε κάτι πραγματικά δύσκολο και έχασε τα μαλλιά της[…]Και τότε σκέφτηκα ότι ξυρίζω το κεφάλι μου, ενώ κάνω αυτό που αγαπώ, και η μαμά μου ήταν εκεί μαζί μου [σε αυτό], οπότε κατάλαβα ότι είναι δώρο ζωής [που την έχω δίπλα μου] και ότι πρόκειται απλώς για μαλλιά», συνέχισε η Στόουν. «Έτσι, ήταν πραγματικά μια από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου, πολύ απελευθερωτική και ας μην ξεχνάμε ότι είναι μαλλιά. Νόμιζα ότι θα είχαν μακρύνει βέβαια μέχρι τώρα», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People

