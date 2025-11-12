magazin
Εμα Στόουν: Η τέλεια γυναίκα στον κόσμο, σύμφωνα με τη Χρυσή Τομή – Όλη η λίστα
Go Fun 12 Νοεμβρίου 2025 | 19:00

Εμα Στόουν: Η τέλεια γυναίκα στον κόσμο, σύμφωνα με τη Χρυσή Τομή – Όλη η λίστα

Η Εμα Στόουν είναι μαθηματικά επιβεβαιωμένα η πιο όμορφη στον κόσμο ισχυρίζεται πλαστικός χειρουργός με έδρα το Λονδίνο. Όλη η λίστα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μουντός καιρός, μουντή διάθεση; Προσαρμοζόμαστε σε κάθε εποχή

Μουντός καιρός, μουντή διάθεση; Προσαρμοζόμαστε σε κάθε εποχή

Spotlight

Η Εμα Στόουν, σταρ και μούσα του Γιώργου Λάνθιμου, αναδείχθηκε η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που έχει βασιστεί στην ελληνική Χρυσή Τομή της Ομορφιάς.

Η Στόουν της Στόουν βρέθηκε να έχει 94,72% αντιστοιχία με τη Χρυσή Τομή, που μετρά την αρμονία και συμμετρία των χαρακτηριστικών ενός προσώπου αναφέρει η Daily Mail.

Ο Δρ. Τζούλιαν Ντε Σίλβα, επικεφαλής του Κέντρου Προηγμένης Αισθητικής και Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου στο Λονδίνο, ο οποίος διεξήγαγε τη μελέτη μέσω μηχανογραφημένων τεχνικών χαρτογράφησης προσώπου, δήλωσε:

«Η Εμα Στόουν ήταν η σαφής νικήτρια όταν μετρήθηκαν όλα τα στοιχεία του προσώπου για τη φυσική τελειότητα».

Η ηθοποιός πέτυχε κορυφαία βαθμολογία για τα φρύδια της (94,2%) και υψηλές βαθμολογίες σε όλες τις άλλες κατηγορίες, περιλαμβάνοντας ένα σχεδόν τέλειο σαγόνι με σκορ 97% και χείλη στο 95,6%.

«Βγήκε πρώτη λόγω της αριστείας της σε όλα τα στοιχεία της Χρυσής Τομής», εξήγησε ο Δρ. Ντε Σίλβα.

Τι είναι η Χρυσή Τομή

Στα μαθηματικά και την τέχνη, δύο ποσότητες έχουν την χρυσή τομή αν ο λόγος του αθροίσματος τους προς τη μεγαλύτερη ποσότητα είναι ίσος με το λόγο της μεγαλύτερης ποσότητας προς τη μικρότερη.

Η χρυσή τομή αναφέρεται επίσης και ως χρυσός λόγος ή χρυσός κανόνας. Άλλα ονόματα είναι χρυσή μετριότητα και Θεϊκή αναλογία ενώ στον Ευκλείδη ο όρος ήταν άκρος και μέσος λόγος.

Η βασική αρχή είναι ότι όσο πιο κοντά είναι οι αναλογίες ενός προσώπου ή σώματος στον αριθμό 1,618, τόσο πιο όμορφα θεωρούνται. Ο κανόνας αυτός εφαρμόστηκε από τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι στο διάσημο έργο του, τον Άνθρωπο του Βιτρούβιου, για την απεικόνιση του τέλειου ανθρώπινου αρσενικού σώματος.

Ο Δρ. Ντε Σίλβα σημείωσε πως αυτές οι νέες τεχνικές χαρτογράφησης «μας επιτρέπουν να λύσουμε μερικά από τα μυστήρια του τι είναι αυτό που κάνει κάποιον φυσικά όμορφο, και η τεχνολογία είναι χρήσιμη όταν σχεδιάζουμε χειρουργικές επεμβάσεις στους ασθενείς».

Η δεκάδα

Στη δεύτερη θέση της επιστημονικής κατάταξης, η πρωταγωνίστρια του Dune, Ζεντάγια, ακολουθεί την Έμμα Στόουν με σκορ 94,37%. «Η Ζεντάγια βαθμολόγησε καλά σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες… χείλη (99,5%), μάτια (97,3%), μέτωπο (98%)», εξήγησε ο Δρ. Ντε Σίλβα, αν και «βαθμολογήθηκε χαμηλότερα για τη θέση μύτης-χειλιών και το σχήμα των φρυδιών».

Ακολουθεί η ηθοποιός του Slumdog Millionaire, Φρίντα Πίντο, με συνολικό σκορ 94,34%, και η σταρ του The Crown, Βανέσα Κίρμπι (94,31%).

Η Τζένα Ορτέγκα ξεχώρισε για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό: βρέθηκε να έχει το πιο όμορφο μέτωπο (99,6%), αλλά βαθμολογήθηκε χαμηλότερα στο σχήμα προσώπου (88%).

Η Μπιγιονσέ, η σούπερ σταρ που ολοκληρώνει τη δεκάδα, βαθμολογήθηκε με 92,4%, λαμβάνοντας υψηλό σκορ για το σχήμα προσώπου της (99,6%), τα μάτια, τα φρύδια και τα χείλη, αν και «σημειώθηκε χαμηλότερα για τη θέση μύτης-χειλιών», σύμφωνα με τον Δρ. Ντε Σίλβα.

Αυτή είναι η κορυφαία δεκάδα σύμφωνα με τη Χρυσή Τομή:

  1. Εμα Στόουν, 94,72%
  2. Ζεντάγια, 94,37%
  3. Φρίντα Πίντο, 94,34%
  4. Βανέσα Κίρμπι, 94,31%
  5. Τζένα Ορτέγκα, 93,91%
  6. Ολίβια Ροντρίγκο, 93,71%
  7. Μάργκοτ Ρόμπι, 93,43%
  8. Αϊσουάργια Ράι Μπάτσαν, 93,41%
  9. Τανγκ Γουέι, 93,08%
  10. Μπιγιονσέ, 92,40%

Ο τέλειος άνδρας

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δρ. Ντε Σίλβα χρησιμοποιεί τη Χρυσή Τομή για την αξιολόγηση της ομορφιάς. Πέρυσι, ο πλαστικός χειρουργός χρησιμοποίησε τον ίδιο τύπο για να αποκαλύψει τους δέκα πιο όμορφους άνδρες στον κόσμο.

Στην κορυφή βρέθηκε ο ηθοποιός Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον με ένα εντυπωσιακό σκορ 93,04%, ξεπερνώντας τους: Λουσιέν Λαβισκάουντ (92,41%), Πολ Μέσκαλ (92,38%) και Ρόμπερτ Πάτινσον (92,15%).

Ο Δρ. Ντε Σίλβα δήλωσε ότι «ο Άαρον ήταν ο σαφής νικητής όταν μετρήθηκαν όλα τα στοιχεία του προσώπου για τη φυσική τελειότητα».

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι το σκορ του «θα τον έκανε εύκολα τον πιο όμορφο Τζέιμς Μποντ στην ιστορία», καθώς προηγείται σημαντικά του Σον Κόνερι (89,2%) και του Ρότζερ Μουρ (88,8%), ενώ ο Ντάνιελ Κρεγκ βρέθηκε στην τελευταία θέση των Μποντ με 84,2%.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80
Τι εποχή 12.11.25

Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80

Είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του Χόλιγουντ, που φημίζεται για τα γκρίζα του μαλλιά. Ωστόσο, στο ξεκίνημα της καριέρας του, το κούρεμα του Τζορτζ Κλούνεϊ ήταν πολύ διαφορετικό.

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν είναι έξαλλη γιατί μέντιουμ της είπαν ότι θα περάσει σε εξετάσεις – και κόπηκε
All’s Fair 12.11.25

Η Κιμ Καρντάσιαν είναι έξαλλη γιατί μέντιουμ της είπαν ότι θα περάσει σε εξετάσεις – και κόπηκε

«Όλοι μου είπαν ότι θα περάσω. Ψέματα. Μην πιστεύετε τίποτα!», λέει η Κιμ Καρντάσιαν προειδοποιώντας του θαυμαστές της να μην ακούν τις προβλέψεις των μέντιουμ

Σύνταξη
«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα
Κληρονόμος 11.11.25

«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα

Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, Πάρις, έκανε ανάρτηση στο TikTok προειδοποιώντας το κοινό της για τον εθισμό και τις ναρκωτικές ουσίες που καταστρέφουν ζωές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη
Φωτογραφίες 11.11.25

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη

Σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανατίστηκε να φιλά και να αγκαλιάζει τον Γάλλο σκηνοθέτη Ρομάν Γαβρά, επιβεβαιώνοντας τη νέα σχέση τους με τρυφερότητα σε κοινή θέα

Σύνταξη
Ο Πιρς Μπρόσναν συμφιλιώνεται με τον αποξενωμένο γιο του Κρίστοφερ, 20 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους
Φαμίλια 11.11.25

Ο Πιρς Μπρόσναν συμφιλιώνεται με τον αποξενωμένο γιο του Κρίστοφερ, 20 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους

Ο 72χρονος ηθοποιός του «Τζέιμς Μποντ», Πιρς Μπρόσναν, συναντήθηκε με τον 52χρονο γιο του Κρίστοφερ για δείπνο στο Λονδίνο την περασμένη Τετάρτη το βράδυ, μετά από χρόνια αποξένωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
VIP πίσω από τα κάγκελα: Τα προνόμια του Diddy στη φυλακή πριν καν συμπληρώσει μια εβδομάδα
RDAP 11.11.25

VIP πίσω από τα κάγκελα: Τα προνόμια του Diddy στη φυλακή πριν καν συμπληρώσει μια εβδομάδα

Ο Sean «Diddy» Combs, λίγες ημέρες μετά την εισαγωγή του στη φυλακή Fort Dix, έχει ήδη εξασφαλίσει θέση κύρους στο παρεκκλήσι και συμμετέχει σε πρόγραμμα που μπορεί να μειώσει την ποινή του.

Σύνταξη
Μια πολιτική διαφήμιση του Ζοχράν Μαμντάνι χρησιμοποίησε ένα τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν – Η μουσική αφαιρέθηκε
Απαγόρευση 11.11.25

Μια πολιτική διαφήμιση του Ζοχράν Μαμντάνι χρησιμοποίησε ένα τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν - Η μουσική αφαιρέθηκε

Ο επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έπαιξε το τραγούδι «The Times They Are a-Changin’» σε ένα σποτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εταιρεία που κατέχει τα μουσικά δικαιώματα του Ντίλαν δήλωσε ότι τα τραγούδια του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς σκοπούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τους είπαμε τα πάντα» – Ο Γουίλιαμ για τη γονεϊκότητα μετά τον καρκίνο της Κέιτ, το φόβο για την τεχνολογία και την Νταϊάνα 
Fizz 10.11.25

«Τους είπαμε τα πάντα» – Ο Γουίλιαμ για τη γονεϊκότητα μετά τον καρκίνο της Κέιτ, το φόβο για την τεχνολογία και την Νταϊάνα 

Σε μία από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές δηλώσεις που έχει κάνει ποτέ, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αποκάλυψε την «πολιτική της πλήρους ειλικρίνειας» που υιοθέτησαν με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, απέναντι στα τρία τους παιδιά, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, μετά τη διάγνωση του καρκίνου της συζύγου του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»
Ο θίασος 10.11.25

Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»

Η Κρις Τζένερ, η γυναίκα που έκανε την προσωπική προβολή εμπορεύσιμο προϊόν, έκλεισε τα 70 με ένα πάρτι που θα μείνει στην ιστορία του Μπέβερλι Χιλς για την υπερβολή και το γκροτέσκο του. Αλλά η ιστορία της είναι ένα case study στην επιχειρηματικότητα του σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 12.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας

LIVE: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Λας Πάλμας – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 12.11.25

LIVE: Λας Πάλμας – Ολυμπιακός

LIVE: Λας Πάλμας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λας Πάλμας – Ολυμπιακός για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Η UNESCO ανακήρυξε επίσημα την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
Ανακοίνωση ΥΠΕΞ 12.11.25

Η UNESCO ανακήρυξε επίσημα την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Το υπουργείο Εξωτερικών επισήμανε ότι «η διεθνής αναγνώριση της μοναδικής και ανεκτίμητης συμβολής της ελληνικής γλώσσας στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας συνιστά απόφαση ιστορικής σημασίας»

Σύνταξη
Σουηδία: Η Amazon κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την πώληση κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση
Σάλος 12.11.25

Η Amazon κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την πώληση κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση στη Σουηδία

Η οργάνωση ChildX ανακοίνωσε πως κατέθεσε μήνυση σε βάρος του αμερικανικού κολοσσού διαδικτυακού εμπορίου Amazon και άλλων δύο ιστότοπων που πωλούσαν αυτές τις κούκλες στη Σουηδία

Σύνταξη
Βορίζια: Συνελήφθη ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Ελλάδα 12.11.25

Συνελήφθη ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Ο νεαρός ταυτοποιήθηκε μετά από έρευνα της Αστυνομίας και εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης - Εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα στα Βορίζια και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου

Σύνταξη
Παναγιώτης Καραϊσκος: «Η μητέρα μου, μου έσωσε τη ζωή από υπερβολική δόση»
Άλλα Αθλήματα 12.11.25

Παναγιώτης Καραϊσκος: «Η μητέρα μου, μου έσωσε τη ζωή από υπερβολική δόση»

Ο νικητής του Μαραθωνίου της Αθήνας, Παναγιώτης Καραϊσκος, μίλησε για τη σκοτεινή περίοδο των ναρκωτικών, αποκάλυψε ότι η μητέρα του, τον έσωσε και έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Για να επιβιώσουν στην σημερινή οικονομία, οι φοιτητές χρησιμοποιούν τακτικές που θυμίζουν τσίρκο
«Το μεγάλο μας τσίρκο» 12.11.25

Ζογκλερικά, ακροβατικά και κατάποση σπαθιών: Όχι δεν μιλάμε για το τσίρκο, μιλάμε για τις προκλήσεις των φοιτητών

Στην σημερινή οικονομία της αριστείας, της ακρίβειας και της ανασφάλειας, το να είναι κανείς φοιτητής έχει αρχίσει να μοιάζει σαν να είναι ακροβάτης στο τσίρκο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
2.000 τραυματισμένοι ανήλικοι τον χρόνο – «Ερχονται στο νοσοκομείο με κακώσεις στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στον θώρακα»
Βία ανήλικων 12.11.25

2.000 τραυματισμένοι ανήλικοι τον χρόνο – «Ερχονται στο νοσοκομείο με κακώσεις στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στον θώρακα»

Πάνω από 2.000 ανήλικοι τον χρόνο περνούν τις πόρτες των ελληνικών νοσκομείων λόγω τραυματισμού τους έπειτα απο συμπλοκές με συνομίληκους- Μιλούν στο in γιατροί που αντιμετωπίζουν τα περιστατικά και μέλος της ΟΛΜΕ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Επιδοτήσεις: Έσκαψε σκάνδαλα, θερίζει θύελλες η κυβέρνηση – Στο περίμενε οι αγροκτηνοτρόφοι
Συνεχίζονται οι έλεγχοι 12.11.25

Έσκαψε σκάνδαλα, θερίζει θύελλες η κυβέρνηση - Επιφυλακτική η Κομισιόν, στο περίμενε για τις επιδοτήσεις οι αγροκτηνοτρόφοι

Με εξ’ ολοκλήρου ευθύνη της κυβέρνησης η καθυστέρηση στις επιδοτήσεις. Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, που όπως όλα δείχνουν το Μαξίμου γνώριζε αλλά δεν έκανε τίποτα μέχρι που παρενέβη η ευρωπαία εισαγγελέας, εξακολουθεί να προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Σύνταξη
Βοιωτία: Στα Βίλια η λύση του μυστηρίου με τον απανθρακωμένο 27χρονο – «Του έδωσαν στίγμα gps για να πάει εκεί»
Ελλάδα 12.11.25

Βοιωτία: Στα Βίλια η λύση του μυστηρίου με τον απανθρακωμένο 27χρονο – «Του έδωσαν στίγμα gps για να πάει εκεί»

Τα ίχνη του 27χρονου χάνονται στα Βίλια όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του - Η Αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει ποιους συνάντησε εκεί και πώς βρέθηκε νεκρός τρείς ημέρες αργότερα στα Σκούρτα Βοιωτίας

Σύνταξη
Γαλλία: Η Λεπέν θα παραδώσει τα ηνία του Εθνικού Συναγερμού στον Μπαρντελά αν χάσει το Εφετείο
Ακροδεξιά 12.11.25

Η Λεπέν δηλώνει έτοιμη να παραδώσει τα ηνία του Εθνικού Συναγερμού στον Μπαρντελά αν χάσει το Εφετείο

Η Μαρίν Λεπέν περιμένει την τύχη του Εφετείου σχετικά με την υπόθεση της υπεξέρεσης κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια υπόθεση που κρίνει το μέλλον του ακροδεξιού κόμματος και της Γαλλίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανδρουλάκης για Τσίπρα: Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό να μας κρίνει όλους ο ελληνικός λαός
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Ανδρουλάκης για Τσίπρα: Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό να μας κρίνει όλους ο ελληνικός λαός

Τον Αλέξη Τσίπρα ως βασικό αντίπαλο αναγνωρίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης και επιτίθεται στον πρώην πρωθυπουργό, όπως ακριβώς και στον νυν πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Δανείζεται δε πρακτικές από τη ΝΔ καταφεύγοντας και αυτός στο «καταστροφικό 2015»

Σύνταξη
Κουτάισι – Περιστέρι Betsson 53-101: Nίκησε με 48 πόντους διαφορά και «αγκάλιασε» την πρόκριση
Fiba Europe Cup 12.11.25

Κουτάισι – Περιστέρι Betsson 53-101: Nίκησε με 48 πόντους διαφορά και «αγκάλιασε» την πρόκριση

Το Περιστέρι Betsson κυριάρχησε απόλυτα κόντρα στην Κουτάισι, επικράτησε με το εντυπωσιακό 101-53 εκτός έδρας και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκρισή του στη φάση των «16» του Fiba Europe Cup.

Σύνταξη
Levi’s: Γιατί πουλάει τζιν 300 δολαρίων – Η τάση του premium denim 
Οικονομικές Ειδήσεις 12.11.25

Γιατί η Levi’s πουλάει τζιν 300 δολαρίων;

Η Levi’s προσπαθεί να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για premium denim – Η επέκταση, οι γιορτές και μια εξαγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ουκρανία: Περισσότεροι από 200 Κενυάτες πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων
Παραδοχή από το Ναϊρόμπι 12.11.25

Περισσότεροι από 200 Κενυάτες πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι δελεάζει Αφρικανούς να ενταχθούν στον στρατό της - Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κενυάτικο υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Γεωργία: Κατηγορίες για βίαιη καταστολή με μέγιστη ποινή τα 13 χρόνια απαγγέλθηκαν σε εξόριστο πρώην πρωθυπουργό
Στον Γκαχάρια 12.11.25

Γεωργία: Κατηγορίες για βίαιη καταστολή με μέγιστη ποινή τα 13 χρόνια απαγγέλθηκαν σε εξόριστο πρώην πρωθυπουργό

Ο γενικός εισαγγελέας της Γεωργίας Γκεόργκι Γκβαραγκίντζε τόνισε ότι ο Γκ. Γκαχάρια κατηγορήθηκε για υπέρβαση εξουσίας και πρόκληση σωματικής βλάβης σε πολλά άτομα

Σύνταξη
Όσκαρ: το 1988, ο Έντι Μέρφι κατήγγειλε την απουσία μαύρων ηθοποιών – Η προειδοποίηση του Ρόμπιν Γουίλιαμς
«Αστείο;» 12.11.25

Όσκαρ: το 1988, ο Έντι Μέρφι κατήγγειλε την απουσία μαύρων ηθοποιών – Η προειδοποίηση του Ρόμπιν Γουίλιαμς

Πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, ο Έντι Μέρφι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον χρόνο του στο βάθρο των Όσκαρ για να επικρίνει την Ακαδημία για το γεγονός ότι έχει γυρίσει την πλάτη της στους μαύρους ηθοποιούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου, λέει ο Παπασταύρου
ΥΠΕΝ 12.11.25

Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου, λέει ο Παπασταύρου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 3 + 1 με τον Κύπριο υπουργό και με τους υπουργούς Ενέργειας της Αμερικής και του Ισραήλ

Σύνταξη
Τραγικό challenge: «Μόνο ένα θαύμα θα τον σώσει» – Αδιανόητη τραγωδία με τον 22χρονο που πνίγηκε από μπέργκερ
Ελλάδα 12.11.25

Τραγικό challenge: «Μόνο ένα θαύμα θα τον σώσει» – Αδιανόητη τραγωδία με τον 22χρονο που πνίγηκε από μπέργκερ

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ο 22χρονος έμεινε για αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο με συνέπεια να έχουν υποστεί βλάβες ζωτικά του όργανα - Δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν οι φίλοι του που έκαναν challenge με τα μπέργκερ

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: «Πλαστή η αφήγηση» των Δημοκρατικών για τα emails του Έπσταϊν που εμπλέκουν τον Τραμπ
Οργισμένη ανακοίνωση 12.11.25

Λευκός Οίκος: «Πλαστή η αφήγηση» των Δημοκρατικών για τα emails του Έπσταϊν που εμπλέκουν τον Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε στη δημοσιοποίηση των emails του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν που έχει φύγει από τη ζωή - Ο Ντόναλντ Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια»

Σύνταξη
Συγκίνηση: Ο μαχητής της ζωής Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι και ποζάρει με την οικογένειά του
Μπάσκετ 12.11.25

Συγκίνηση: Ο μαχητής της ζωής Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι και ποζάρει με την οικογένειά του

Ο Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι του και πόζαρε στο πλάι της οικογένειάς του χαμογελαστός «χαρίζοντας» συγκινητικές εικόνες στους ακόλουθούς του, με τους οποίους μοιράστηκε αυτές τις φωτογραφίες.

Σύνταξη
Περίπου 3.000 αγελάδες εγκλωβισμένες σε πλοίο ανοιχτά της Τουρκίας – Πέθαναν ήδη 48
Στη Μπαντίρμα 12.11.25

Περίπου 3.000 αγελάδες εγκλωβισμένες σε πλοίο ανοιχτά της Τουρκίας – Πέθαναν ήδη 48

Το φορτίο των περίπου 3.000 αγελάδων προοριζόταν για την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή. Το πλοίο απέπλευσε από την Ουρουγουάη στις 19 Σεπτεμβρίου και έχει ρίξει άγκυρα ανοιχτά του λιμανιού της Μπαντίρμα

Σύνταξη
Σε αδιέξοδο με το VAR οι Λανουά, Βαλέρι
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Σε αδιέξοδο με το VAR οι Λανουά, Βαλέρι

Οι παράγοντες της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και Πάολο Βαλέρι θεωρούν ότι μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στον έλεγχο των φάσεων, παρά με τις αποφάσεις των διαιτητών στο χορτάρι

Βάιος Μπαλάφας
Αμπάς: «Το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι»
Επίσκεψη στη Γαλλία 12.11.25

«Το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι» επιθυμεί ο Αμπάς

Ο Μαχμούντ Αμπάς επισκέφθηκε το Παρίσι για πρώτη φορά μετά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία - Τι είπε για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
«Συνέχεια την ενοχλούσε, ήθελε λεφτά» – Συγκλονίζουν μάνα και κόρη της καρκινοπαθούς που δώρισε χρήματα στον ψευτο-ιερέα
Ελλάδα 12.11.25

«Συνέχεια την ενοχλούσε, ήθελε λεφτά» – Συγκλονίζουν μάνα και κόρη της καρκινοπαθούς που δώρισε χρήματα στον ψευτο-ιερέα

Στα τελευταία και πιο δύσκολα χρόνια της ζωής της, όταν έδινε μάχη με τον καρκίνο, πίστεψε στον 46χρονο ψευτο-ιερέα και του έστειλε συνολικά 200.000 ευρώ για την ανέγερση της εκκλησίας στην οδό Λιοσίων

Σύνταξη
Λονδίνο εναντίον Αμπράμοβιτς!
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Λονδίνο εναντίον Αμπράμοβιτς!

Tο θρίλερ με τα 2,5 δισ. λίρες από την πώληση της Τσέλσι, ο Αμπράμοβιτς και ο «πάγος» στα χρήματα για την Ουκρανία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
