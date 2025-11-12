Η Εμα Στόουν, σταρ και μούσα του Γιώργου Λάνθιμου, αναδείχθηκε η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που έχει βασιστεί στην ελληνική Χρυσή Τομή της Ομορφιάς.

Η Στόουν της Στόουν βρέθηκε να έχει 94,72% αντιστοιχία με τη Χρυσή Τομή, που μετρά την αρμονία και συμμετρία των χαρακτηριστικών ενός προσώπου αναφέρει η Daily Mail.

Ο Δρ. Τζούλιαν Ντε Σίλβα, επικεφαλής του Κέντρου Προηγμένης Αισθητικής και Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου στο Λονδίνο, ο οποίος διεξήγαγε τη μελέτη μέσω μηχανογραφημένων τεχνικών χαρτογράφησης προσώπου, δήλωσε:

«Η Εμα Στόουν ήταν η σαφής νικήτρια όταν μετρήθηκαν όλα τα στοιχεία του προσώπου για τη φυσική τελειότητα».

Η ηθοποιός πέτυχε κορυφαία βαθμολογία για τα φρύδια της (94,2%) και υψηλές βαθμολογίες σε όλες τις άλλες κατηγορίες, περιλαμβάνοντας ένα σχεδόν τέλειο σαγόνι με σκορ 97% και χείλη στο 95,6%.

«Βγήκε πρώτη λόγω της αριστείας της σε όλα τα στοιχεία της Χρυσής Τομής», εξήγησε ο Δρ. Ντε Σίλβα.

Τι είναι η Χρυσή Τομή

Στα μαθηματικά και την τέχνη, δύο ποσότητες έχουν την χρυσή τομή αν ο λόγος του αθροίσματος τους προς τη μεγαλύτερη ποσότητα είναι ίσος με το λόγο της μεγαλύτερης ποσότητας προς τη μικρότερη.

Η χρυσή τομή αναφέρεται επίσης και ως χρυσός λόγος ή χρυσός κανόνας. Άλλα ονόματα είναι χρυσή μετριότητα και Θεϊκή αναλογία ενώ στον Ευκλείδη ο όρος ήταν άκρος και μέσος λόγος.

Η βασική αρχή είναι ότι όσο πιο κοντά είναι οι αναλογίες ενός προσώπου ή σώματος στον αριθμό 1,618, τόσο πιο όμορφα θεωρούνται. Ο κανόνας αυτός εφαρμόστηκε από τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι στο διάσημο έργο του, τον Άνθρωπο του Βιτρούβιου, για την απεικόνιση του τέλειου ανθρώπινου αρσενικού σώματος.

Ο Δρ. Ντε Σίλβα σημείωσε πως αυτές οι νέες τεχνικές χαρτογράφησης «μας επιτρέπουν να λύσουμε μερικά από τα μυστήρια του τι είναι αυτό που κάνει κάποιον φυσικά όμορφο, και η τεχνολογία είναι χρήσιμη όταν σχεδιάζουμε χειρουργικές επεμβάσεις στους ασθενείς».

Η δεκάδα

Στη δεύτερη θέση της επιστημονικής κατάταξης, η πρωταγωνίστρια του Dune, Ζεντάγια, ακολουθεί την Έμμα Στόουν με σκορ 94,37%. «Η Ζεντάγια βαθμολόγησε καλά σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες… χείλη (99,5%), μάτια (97,3%), μέτωπο (98%)», εξήγησε ο Δρ. Ντε Σίλβα, αν και «βαθμολογήθηκε χαμηλότερα για τη θέση μύτης-χειλιών και το σχήμα των φρυδιών».

Ακολουθεί η ηθοποιός του Slumdog Millionaire, Φρίντα Πίντο, με συνολικό σκορ 94,34%, και η σταρ του The Crown, Βανέσα Κίρμπι (94,31%).

Η Τζένα Ορτέγκα ξεχώρισε για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό: βρέθηκε να έχει το πιο όμορφο μέτωπο (99,6%), αλλά βαθμολογήθηκε χαμηλότερα στο σχήμα προσώπου (88%).

Η Μπιγιονσέ, η σούπερ σταρ που ολοκληρώνει τη δεκάδα, βαθμολογήθηκε με 92,4%, λαμβάνοντας υψηλό σκορ για το σχήμα προσώπου της (99,6%), τα μάτια, τα φρύδια και τα χείλη, αν και «σημειώθηκε χαμηλότερα για τη θέση μύτης-χειλιών», σύμφωνα με τον Δρ. Ντε Σίλβα.

Αυτή είναι η κορυφαία δεκάδα σύμφωνα με τη Χρυσή Τομή:

Εμα Στόουν, 94,72% Ζεντάγια, 94,37% Φρίντα Πίντο, 94,34% Βανέσα Κίρμπι, 94,31% Τζένα Ορτέγκα, 93,91% Ολίβια Ροντρίγκο, 93,71% Μάργκοτ Ρόμπι, 93,43% Αϊσουάργια Ράι Μπάτσαν, 93,41% Τανγκ Γουέι, 93,08% Μπιγιονσέ, 92,40%

Ο τέλειος άνδρας

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δρ. Ντε Σίλβα χρησιμοποιεί τη Χρυσή Τομή για την αξιολόγηση της ομορφιάς. Πέρυσι, ο πλαστικός χειρουργός χρησιμοποίησε τον ίδιο τύπο για να αποκαλύψει τους δέκα πιο όμορφους άνδρες στον κόσμο.

Στην κορυφή βρέθηκε ο ηθοποιός Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον με ένα εντυπωσιακό σκορ 93,04%, ξεπερνώντας τους: Λουσιέν Λαβισκάουντ (92,41%), Πολ Μέσκαλ (92,38%) και Ρόμπερτ Πάτινσον (92,15%).

Ο Δρ. Ντε Σίλβα δήλωσε ότι «ο Άαρον ήταν ο σαφής νικητής όταν μετρήθηκαν όλα τα στοιχεία του προσώπου για τη φυσική τελειότητα».

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι το σκορ του «θα τον έκανε εύκολα τον πιο όμορφο Τζέιμς Μποντ στην ιστορία», καθώς προηγείται σημαντικά του Σον Κόνερι (89,2%) και του Ρότζερ Μουρ (88,8%), ενώ ο Ντάνιελ Κρεγκ βρέθηκε στην τελευταία θέση των Μποντ με 84,2%.