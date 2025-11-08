Το Χόλιγουντ υποκλίνεται στη Miss Piggy: Τζένιφερ Λόρενς και Έμμα Στόουν φέρνουν τη ντίβα των Muppets στη μεγάλη οθόνη

«Δεν ξέρω αν μπορώ να το ανακοινώσω, αλλά θα το κάνω… Η Έμμα Στόουν και εγώ είμαστε παραγωγοί στην ταινία της Miss Piggy», αποκάλυψε η Λόρενς κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο podcast Las Culturistas, που φιλοξενούν οι Μπόουεν Γιανγκ και Ματ Ρότζερς.

Την είδηση επιβεβαίωσε με κάθε επισημότητα και το Variety υπογραμμίζοντας ότι η ταινία μεγάλου μήκους για την απαιτητική ντίβα των εμβληματικών Muppets του Τζιμ Χένσον βρίσκεται στα σκαριά στην Disney, η οποία κατέχει τα δικαιώματα του franchise των Μάπετ.

Οι Λόρενς και Στόουν θα αναλάβουν την παραγωγή του έργου, το οποίο θα βασιστεί σε σενάριο του Κόουλ Εσκόλα, του δημιουργού της σαρωτικής παράστασης του Μπρόντγουεϊ, Oh, Mary!

Όταν οι παρουσιαστές, ενθουσιασμένοι, ρώτησαν αν οι δύο στενές φίλες και πιο επιτυχημένες ηθοποιοί της γενιάς τους θα συμπρωταγωνιστήσουν στο project, η Λόρενς άφησε ένα υπονοούμενο: «Νομίζω πως ναι. Πρέπει… Είναι τρελό [το ότι δεν έχουμε κάνει ακόμα ταινία μαζί]».

Στο ίδιο podcast η Λόρενς αποκάλυψε επίσης ότι είχε σκεφτεί σοβαρά να κάνει το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ στην παράσταση Οh, Mary! του Εσκόλα.

Η ιστορική φάρσα, για την οποία ο Εσκόλα κέρδισε το βραβείο Τόνι Καλύτερου Ηθοποιού σε Έργο, παρουσιάζει την πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μαίρη Τοντ Λίνκολν, ως μία ιστορικά αδαή, αλκοολική επίδοξη τραγουδίστρια καμπαρέ, η οποία επωφελείται σε μεγάλο βαθμό από τη δολοφονία του συζύγου της.

«Όλο αυτό είναι ένα αστείο στο οποίο συμμετέχει [η Λίνκολν]», είπε η Λόρενς στο podcast. «Ένιωθα ότι θα μπορούσα να είμαι κομμάτι αυτής της ιστορίας». Ωστόσο, αποφάσισε να μην συμμετέχει στο project, αφού σκέφτηκε την έντονη σωματική καταπόνηση του εξαντλητικού προγράμματος των οκτώ παραστάσεων την εβδομάδα του Μπρόντγουεϊ.

«Δεν νομίζω ότι θα ήμουν καλή [στο θέατρο]… Βασίζεται στο σώμα και τη φωνή σου», εξήγησε η ηθοποιός. «Η μόνη φορά που ήθελα να κάνω θέατρο ήταν για το Oh, Mary!. Μου είπαν, Είναι οκτώ παραστάσεις την εβδομάδα και έξι εβδομάδες πρόβες. Τους είπα: Έχετε παιδικό σταθμό εκεί πέρα; Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει».

Miss Piggy: Από το Chorus Line σε απόλυτη ντίβα

Η ταινία μεγάλου μήκους της Miss Piggy, εφόσον υλοποιηθεί, θα είναι η πρώτη σόλο κινηματογραφική εμφάνιση του χαρακτήρα από τότε που ο Τζιμ Χένσον την παρουσίασε για πρώτη φορά το 1976.

Η πρίμα ντόνα ξεκίνησε ως ένα μέλος του chorus line στο The Muppet Show του Χένσον, πριν σταδιακά αποκτήσει μεγαλύτερο ρόλο στη σειρά και κλέψει τη λάμψη από τον βάτραχό της, τον Κέρμιτ.

Η Miss Piggy κέρδισε το κοινό και αναδείχθηκε σε μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του Muppets, με εκρηκτικό ταμπεραμέντο, υπέρμετρη φιλοδοξία και ακραίο δυναμισμό, επιπλέον έγινε γνωστή για την ικανότητά της στο καράτε, τη μακροχρόνια ερωτική σχέση της με τον Kέρμιτ τον Βάτραχο και το πόσο τραγικά τραγουδάει -αλλά δεν της το λέει κανείς.

Η Miss Piggy συμβολίζει για αναλυτές της ποπ βιομηχανίας μια γυναίκα που διεκδικεί τη θέση της στο προσκήνιο παρά τις αντιξοότητες, και πολλοί την έχουν αναγνωρίσει ως φεμινιστικό σύμβολο.

Ακαδημαϊκοί και αναλυτές τονίζουν ότι η φιγούρα της ξεπερνά τον χαρακτήρα μιας απλής κούκλας, καθώς εκφράζει την αυτοπεποίθηση και την επιμονή ενάντια σε στερεότυπα, ενώ οι «εναλλαγές της ανάμεσα στη γοητεία και στη βίαιη αντίδραση, διαμορφώνουν ένα πολύπλευρο πρότυπο γυναίκας ντίβας».

Στην πορεία της καριέρας της, η Miss Piggy έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, βιβλία, και παρουσιάσεις μόδας, ενώ έχει λάβει πολλές διακρίσεις, ανάμεσά τους η καταχώρισή της στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ μαζί με τα υπόλοιπα Muppets.

Η επίδρασή της στην ποπ κουλτούρα και η διείσδυσή της σε ζητήματα φύλου και ταυτότητας την έχουν κάνει αντικείμενο μελέτης τόσο σε ακαδημαϊκά πλαίσια όσο και σε δημοφιλείς αναλύσεις.

Ενώ οι χαρακτήρες των Μάπετ γιορτάζουν φέτος τα 70 τους χρόνια, ο Σεθ Ρόγκεν και ο Έβαν Γκόλντμπεργκ ανακοίνωσαν τον περασμένο μήνα ότι θα ανανεώσουν το The Muppet Show για την 50ή του επέτειο.

Ένα σπέσιαλ επεισόδιο για την πλατφόρμα Disney+, με την τραγουδίστρια Σαμπρίνα Κάρπεντερ ως guest star, θα προβληθεί το 2026, με μία νέα σειρά να αναμένεται να ακολουθήσει.