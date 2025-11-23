Η αστυνομία του Ρίο ντε Ζανέιρο στη Βραζιλία ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι ακόμη ένας αστυνομικός που τραυματίστηκε σε επιχείρηση εναντίον συμμορίας επιδιδόμενης κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών την 28η Οκτωβρίου —την πιο πολύνεκρη στη Βραζιλία— υπέκυψε.

Ο θάνατός του αύξησε σε πέντε τις απώλειες στις τάξεις της αστυνομίας. Πρόκειται επίσης για τον βαρύτερο απολογισμό θυμάτων στις τάξεις των αστυνομικών που καταγράφτηκε ποτέ σε μόνο μια επιδρομή του είδους στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η επιχείρηση, στις φαβέλες Πένια και Αλεμάου, στο βόρειο τμήμα της μεγαλούπολης, στοίχισε τη ζωή σε συνολικά 122 ανθρώπους. Στόχος της ήταν η Comando Vermelho («Κόκκινη Διοίκηση»), από τις ισχυρότερες συμμορίες στη Βραζιλία, που έχει προπύργια ιδίως στις φαβέλες, τις πυκνοκατοικημένες φτωχοσυνοικίες των βραζιλιάνικων μητροπόλεων, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Ο συντηρητικός κυβερνήτης της ομώνυμης πολιτείας Κλαούντιου Κάστρου χαρακτήρισε επιτυχή την επιχείρηση, όμως οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων κατήγγειλαν υπέρμετρη βία, αστυνομική βαρβαρότητα και τον άνευ προηγουμένου απολογισμό των θυμάτων. Ο κεντροαριστερός πρόεδρος της χώρας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε τη «σφαγή».

Πως στήθηκε η επιχείρηση στη Βραζιλία

Η επιχείρηση στα συγκροτήματα Πένια και Αλεμάο, στη βόρεια ζώνη του Ρίο, την Τρίτη της 28ης Οκτωβρίου, είχε προγραμματιστεί 60 ημέρες πριν και ονομάστηκε «Muro do Bope» (Τείχος της Bope), μια στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε στην δασώδη περιοχή που συνορεύει με τις φαβέλες, σύμφωνα με την O Globo.

Λειτούργησε ως εξής: άλλα τάγματα τοποθετήθηκαν στις εισόδους των φαβέλων και ανέβαιναν, για να «ωθήσουν» τους εμπόρους ναρκωτικών προς την περιοχή χωρίς κατοικίες, γνωστή ως διαδρομή διαφυγής των εγκληματιών. Φτάνοντας στην δασώδη περιοχή, οι έμποροι ναρκωτικών βρήκαν ένα τείχος που σχηματίστηκε από πράκτορες του Τάγματος Ειδικών Επιχειρήσεων.

Επτά ηγετικά στελέχη που συνελήφθησαν καταδικάστηκαν από 34 έως 100 χρόνια φυλακή όπως μετέφερε το Βραζιλιάνικο Πρακτορείο Ειδήσεων.