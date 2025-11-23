Νεκρός άνδρας στο κανάλι στον Ισθμό της Κορίνθου

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας στο κανάλι στον Ισθμό της Κορίνθου, το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το korinthostv άνδρες του Λιμενικού που έφτασαν στον Ισθμό της Κορίνθου τον εντόπισαν να επιπλέει στο νερό στο κανάλι.

Οι άνδρες του Λιμενικού τον ανέσυραν και τον μετέφεραν στη στεριά. Στη συνέχεια ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι αρχές έχουν δώσει εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του.

Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες. Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί και άλλος άνδρας νεκρός.