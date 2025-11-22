Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Βάση για συνομιλίες, που θέλει δουλειά», λένε ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία

Με κομψό και προσεκτικό τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς και η Ιαπωνία εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία. Το σχέδιο απαιτεί παραχωρήσεις από το Κίεβο που δύσκολα θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές (π.χ. παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία), με αντάλλαγμα μια υπόσχεση για εγγυήσεις ασφαλείας μέσω του ΝΑΤΟ.

Οι ηγέτες επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι «η εφαρμογή των στοιχείων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και που αφορούν το ΝΑΤΟ θα χρειαζόταν τη συγκατάθεση των μελών της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ αντίστοιχα».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, δέχεται ασφυκτική πίεση από τις ΗΠΑ να το δεχθεί, και έχει υποσχεθεί με διάγγελμά του να «εργαστεί μέσω της διπλωματίας», ώστε να πετύχει αλλαγές..

Η κοινή δήλωση

Στο κοινό ανακοινωθέν, το οποίο υπογράφουν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Κομισιόν, Ευρωπαίοι ηγέτες και οι πρωθυπουργοί των Καναδά και Ιαπωνίας, αναφέρονται τα εξής:

«Η δήλωση εγκρίθηκε από τους:

Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού ΣυμβουλίουΠρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα,

Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,

Καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς,

Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν,

Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ,

Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι,

Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ,

Πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ,

Πρωθυπουργό της Ολλανδίας, Ντικ Σχοφ,

Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Μάικλ Μάρτιν,

Πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε,

Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ,

Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι.

Χαιρετίζουμε τις συνεχείς προσπάθειες των ΗΠΑ να φέρουν την ειρήνη στην Ουκρανία.

Το αρχικό σχέδιο του σχεδίου 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Πιστεύουμε, επομένως, ότι το σχέδιο αποτελεί μια βάση η οποία θα απαιτήσει πρόσθετη εργασία. Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη. Είμαστε ξεκάθαροι ως προς την αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία. Ανησυχούμε επίσης για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, οι οποίοι θα αφήσουν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις.

Επαναλαμβάνουμε ότι η εφαρμογή των στοιχείων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και που αφορούν το ΝΑΤΟ θα χρειαζόταν τη συγκατάθεση των μελών της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ αντίστοιχα.

Με την ευκαιρία αυτή υπογραμμίζουμε τη δύναμη της συνεχιζόμενης υποστήριξής μας προς την Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε στενά με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες».