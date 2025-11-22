Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Βάση για συνομιλίες, που θέλει δουλειά», λένε ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία
Σε κοινή δήλωσή τους, ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία, απαντούν στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία. Υποστηρίζουν ότι μπορεί να είναι η βάση για συνομιλίες, αλλά χρειάζεται επεξεργασία για να διασφαλιστεί η ειρήνη.
- Η δολοφονία που στοιχειώνει τους Κένεντι: Πέντε δεκαετίες μετά ο φόνος της 15χρονης Μάρθα Μόξλεϊ παραμένει «άλυτος»
- Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά – Τον έπιασαν πριν μπει στο κέντρο διασκέδασης
- Πέθανε ο πρώτος γνωστός ασθενής με γρίπη των πτηνών Η5Ν5
- Στο νοσοκομείο 22χρονος μετά από δηλητηρίαση από σούσι - Τι είναι το παράσιτο «anisakis»
Με κομψό και προσεκτικό τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς και η Ιαπωνία εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία. Το σχέδιο απαιτεί παραχωρήσεις από το Κίεβο που δύσκολα θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές (π.χ. παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία), με αντάλλαγμα μια υπόσχεση για εγγυήσεις ασφαλείας μέσω του ΝΑΤΟ.
Οι ηγέτες επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι «η εφαρμογή των στοιχείων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και που αφορούν το ΝΑΤΟ θα χρειαζόταν τη συγκατάθεση των μελών της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ αντίστοιχα».
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, δέχεται ασφυκτική πίεση από τις ΗΠΑ να το δεχθεί, και έχει υποσχεθεί με διάγγελμά του να «εργαστεί μέσω της διπλωματίας», ώστε να πετύχει αλλαγές..
Η κοινή δήλωση
Στο κοινό ανακοινωθέν, το οποίο υπογράφουν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Κομισιόν, Ευρωπαίοι ηγέτες και οι πρωθυπουργοί των Καναδά και Ιαπωνίας, αναφέρονται τα εξής:
«Η δήλωση εγκρίθηκε από τους:
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού ΣυμβουλίουΠρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα,
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,
Καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς,
Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν,
Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ,
Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι,
Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ,
Πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ,
Πρωθυπουργό της Ολλανδίας, Ντικ Σχοφ,
Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Μάικλ Μάρτιν,
Πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε,
Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ,
Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι.
Χαιρετίζουμε τις συνεχείς προσπάθειες των ΗΠΑ να φέρουν την ειρήνη στην Ουκρανία.
Το αρχικό σχέδιο του σχεδίου 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.
Πιστεύουμε, επομένως, ότι το σχέδιο αποτελεί μια βάση η οποία θα απαιτήσει πρόσθετη εργασία. Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη. Είμαστε ξεκάθαροι ως προς την αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία. Ανησυχούμε επίσης για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, οι οποίοι θα αφήσουν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις.
Επαναλαμβάνουμε ότι η εφαρμογή των στοιχείων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και που αφορούν το ΝΑΤΟ θα χρειαζόταν τη συγκατάθεση των μελών της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ αντίστοιχα.
Με την ευκαιρία αυτή υπογραμμίζουμε τη δύναμη της συνεχιζόμενης υποστήριξής μας προς την Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε στενά με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες».
We welcome the continued US efforts to bring peace to Ukraine.
The initial draft of the 28-point plan includes important elements that will be essential for a just and lasting peace. We believe therefore that the draft is a basis which will require additional work.
We are… pic.twitter.com/2bXQDZZumO
— António Costa (@eucopresident) November 22, 2025
- LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
- Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος από πτώση – Στο νοσοκομείο η αδερφή του μετά την εκδήλωση φωτιάς
- Πέρασε από το «Μολινό» η Κρίσταλ Πάλας (2-0), εντός έδρας νίκες για Μπράιτον (2-1) και Φούλαμ (1-0)
- Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη
- Ολυμπιακός: Η 11άδα που επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (pic)
- Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3: Μυθικό «διπλό» στο «Άνφιλντ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις