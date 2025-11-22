newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Βάση για συνομιλίες, που θέλει δουλειά», λένε ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία
Κόσμος 22 Νοεμβρίου 2025 | 17:46

Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Βάση για συνομιλίες, που θέλει δουλειά», λένε ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία

Σε κοινή δήλωσή τους, ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία, απαντούν στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία. Υποστηρίζουν ότι μπορεί να είναι η βάση για συνομιλίες, αλλά χρειάζεται επεξεργασία για να διασφαλιστεί η ειρήνη.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Spotlight

Με κομψό και προσεκτικό τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς και η Ιαπωνία εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία. Το σχέδιο απαιτεί παραχωρήσεις από το Κίεβο που δύσκολα θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές (π.χ. παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία), με αντάλλαγμα μια υπόσχεση για εγγυήσεις ασφαλείας μέσω του ΝΑΤΟ.

Οι ηγέτες επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι «η εφαρμογή των στοιχείων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και που αφορούν το ΝΑΤΟ θα χρειαζόταν τη συγκατάθεση των μελών της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ αντίστοιχα».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, δέχεται ασφυκτική πίεση από τις ΗΠΑ να το δεχθεί, και έχει  υποσχεθεί με διάγγελμά του να «εργαστεί μέσω της διπλωματίας», ώστε να πετύχει αλλαγές..

Η κοινή δήλωση

Στο κοινό ανακοινωθέν, το οποίο υπογράφουν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Κομισιόν, Ευρωπαίοι ηγέτες και οι πρωθυπουργοί των Καναδά και Ιαπωνίας, αναφέρονται τα εξής:

«Η δήλωση εγκρίθηκε από τους:

Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού ΣυμβουλίουΠρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα,

Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,

Καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς,

Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν,

Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ,

Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι,

Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ,

Πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ,

Πρωθυπουργό της Ολλανδίας, Ντικ Σχοφ,

Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Μάικλ Μάρτιν,

Πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε,

Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ,

Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι.

Χαιρετίζουμε τις συνεχείς προσπάθειες των ΗΠΑ να φέρουν την ειρήνη στην Ουκρανία.

Το αρχικό σχέδιο του σχεδίου 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Πιστεύουμε, επομένως, ότι το σχέδιο αποτελεί μια βάση η οποία θα απαιτήσει πρόσθετη εργασία. Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη. Είμαστε ξεκάθαροι ως προς την αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία. Ανησυχούμε επίσης για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, οι οποίοι θα αφήσουν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις.

Επαναλαμβάνουμε ότι η εφαρμογή των στοιχείων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και που αφορούν το ΝΑΤΟ θα χρειαζόταν τη συγκατάθεση των μελών της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ αντίστοιχα.

Με την ευκαιρία αυτή υπογραμμίζουμε τη δύναμη της συνεχιζόμενης υποστήριξής μας προς την Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε στενά με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Morgan Stanley: Τράπεζες και utilities θα ξεχωρίσουν στην Ευρώπη το 2026

Morgan Stanley: Τράπεζες και utilities θα ξεχωρίσουν στην Ευρώπη το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη
Χωρίς τους Ρώσους 22.11.25

Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη

Σύμβουλοι Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας θα συμμετάσχουν στη συνάντηση ΗΠΑ με τους Ουκρανούς στη Γενεύη για το σχέδιο Τραμπ. Οι Αμερικανοί θα συναντηθούν με τους Ρώσους «σε κοντινό χρονικό διάστημα»

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σε επιδρομή
Αεροπορική επιδρομή 22.11.25

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σε επιδρομή

Ο Χαντίντι ήταν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επικεφαλής εφοδιασμού στα κεντρικά γραφεία κατασκευής όπλων της Χαμά. Από την παλαιστινιακή πλευρά γίνεται αναφορά σε πέντε θανάτους

Σύνταξη
Έγγραφα αποκαλύπτουν μία στενή σχέση ανάμεσα στον Τσόμσκι και τον Έπσταϊν – Επιστολή αναφέρει «τακτική επαφή»
Κόσμος 22.11.25

Έγγραφα αποκαλύπτουν μία στενή σχέση ανάμεσα στον Τσόμσκι και τον Έπσταϊν – Επιστολή αναφέρει «τακτική επαφή»

Σύμφωνα με έγγραφα, ο Νόαμ Τσόμσκι φαίνεται ότι διατηρούσε μία πιο στενή φιλία με τον Τζέφρι Έπσταϊν, σε σχέση με όσα ήταν γνωστά μέχρι τώρα

Σύνταξη
Βρετανία: Έρευνα ανέδειξε την κακή διαχείριση του κορονοϊού από τον Μπόρις Τζόνσον – Την αποκάλεσε «ασυνάρτητη»
Κόσμος 22.11.25

Έρευνα ανέδειξε την κακή διαχείριση της πανδημίας Covid από τον Μπόρις Τζόνσον - Την αποκάλεσε «ασυνάρτητη»

Έρευνα αναφέρθηκε στις αποφάσεις που έλαβε ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό
Πρέπει να επιλέξει 22.11.25

Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό

Σε συνέντευξη - ποταμό στους FΤ, o Πικετί επαναπροσδιορίζει τους όρους Δεξιά - Αριστερά - Κέντρο. Εξηγεί γιατί το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη είναι πιο ισχυρό από ποτέ. «Ο δεξιός αντικοινωνικός λόγος θα συμβάλει στην επιστροφή του διπόλου Αριστερά-Δεξιά - και αυτό είναι ελπιδοφόρο». Λάβρος κατά όσων ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη: «Για μένα, είναι πλήρης δυστοπία, ένα είδος υπερκαπιταλιστικής συμπεριφοράς του πιο βάναυσου είδους».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: «Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» – Εξοργισμένη η ΕΕ για τις βλέψεις Τραμπ στα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια
Επωφελείται της κατάστασης 22.11.25

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» - Οργή στην Ευρώπη για το σχέδιο Τραμπ και τις βλέψεις του για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία καταρτίστηκε χωρίς τη συμβολή ή τη γνώμη της ΕΕ και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει περιθώριο κέρδους για τις ΗΠΑ από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια στην Ευρώπη

Σύνταξη
Στα κάγκελα αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με Γουίτκοφ – «Μας παρέκαμψε συναντώντας το δεξί χέρι του Πούτι»
Κόσμος 22.11.25

Στα κάγκελα αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με Γουίτκοφ – «Μας παρέκαμψε συναντώντας το δεξί χέρι του Πούτι»

Από την Ευρώπη μέχρι και τους διαδρόμους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και της CIA ο τρόπος που διαπραγματεύεται ο Γουίτκοφ για την Ουκρανία είναι το λιγότερο απορριπτέος.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 22.11.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

LIVE: Αστέρας – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας – Παναιτωλικός για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη
Χωρίς τους Ρώσους 22.11.25

Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη

Σύμβουλοι Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας θα συμμετάσχουν στη συνάντηση ΗΠΑ με τους Ουκρανούς στη Γενεύη για το σχέδιο Τραμπ. Οι Αμερικανοί θα συναντηθούν με τους Ρώσους «σε κοντινό χρονικό διάστημα»

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 22.11.25

LIVE: Φιορεντίνα – Γιουβέντους

LIVE: Φιορεντίνα – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Γιουβέντους για τη 12η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Super League 2: Εδραιώνεται στην πρώτη θέση η Καλαμάτα – Κοντά στην κορυφή Νίκη Βόλου, Καρδίτσα
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Super League 2: Εδραιώνεται στην πρώτη θέση η Καλαμάτα – Κοντά στην κορυφή Νίκη Βόλου, Καρδίτσα

Η Νίκη Βόλου κέρδισε 3-1 τον Καμπανιακό και η Αναγέννηση Καρδίτσας με 2-1 του ΠΑΟΚ Β' στην 11η αγωνιστική του Α' ομίλου της Super League 2. Νίκησε και η Καλαμάτα στον Β΄ όμιλο με 1-0 επί των Χανίων.

Σύνταξη
Ο Μπεν Άφλεκ αναγνωρίζει το μεγαλείο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – «Ένας νεαρός άνδρας με τρομερό ταλέντο»
Είκοσι χρόνια 22.11.25

Ο Μπεν Άφλεκ αναγνωρίζει το μεγαλείο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – «Ένας νεαρός άνδρας με τρομερό ταλέντο»

Κατά την διάρκεια της βράβευσης του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα American Cinematheque Awards, ο Μπεν Άφλεκ εξήρε τόσο το ταλέντο του ηθοποιού, όσο και τον ακέραιο χαρακτήρα του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κακοκαιρία: Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε Κέρκυρα και Ήπειρο – Δεκάδες απεγκλωβισμοί και αποκλεισμένα χωριά
Κακοκαιρία 22.11.25

Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε Κέρκυρα και Ήπειρο - Δεκάδες απεγκλωβισμοί και αποκλεισμένα χωριά

Ποιοι δήμοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Σε ύφεση η κακοκαιρία από σήμερα το βράδυ - Σοκάρουν τα ύψη βροχής στην Ήπειρο - Νέο κύμα με ισχυρές βροχές και χιόνια στα ορεινά από Τρίτη

Σύνταξη
Βασιλικός θρήνος: Πέθανε ο προσωπικός σχεδιαστής της Νταϊάνα, Πολ Κοστέλο – Μούσα και εμβληματικές εμφανίσεις
Go Fun 22.11.25

Βασιλικός θρήνος: Πέθανε ο προσωπικός σχεδιαστής της Νταϊάνα, Πολ Κοστέλο – Μούσα και εμβληματικές εμφανίσεις

Θρήνος στους ύκλους της βασιλικής μόδας μετά την ανακοίνωση θανάτου του Πολ Κοστέλο, του Ιρλανδού που διετέλεσε προσωπικός ενδυματολόγος της Πριγκίπισσας Νταϊάνα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εθνικός – Ολυμπιακός 0-7: Ασταμάτητες οι «ερυθρόλευκες», έκαναν το 4/4
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Εθνικός – Ολυμπιακός 0-7: Ασταμάτητες οι «ερυθρόλευκες», έκαναν το 4/4

Την τέταρτη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής γυναικών πέτυχε ο Ολυμπιακός, με τις «ερυθρόλευκες» αυτή τη φορά να σταματούν σε... μονοψήφιο σκορ, επικρατώντας 7-0 στην έδρα του Εθνικού.

Σύνταξη
Μυστακίδης προς ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Θα καλύψουμε όλα τα νόμιμα χρέη όταν και αν αναλάβουμε την ΚΑΕ»
Μπάσκετ 22.11.25

Μυστακίδης προς ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Θα καλύψουμε όλα τα νόμιμα χρέη όταν και αν αναλάβουμε την ΚΑΕ»

Η πλευρά Μυστακίδη «απάντησε» στην ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ σχετικά με το θέμα της πληρωμής των χρεών της ομάδας μπάσκετ, τονίζοντας ότι θα καλύψει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις.

Σύνταξη
Νίκη για το λόμπι του πετρελαίου – Χωρίς αναφορά στα ορυκτά καύσιμα η συμφωνία της COP30
Περιβάλλον 22.11.25

Νίκη για το λόμπι του πετρελαίου – Χωρίς αναφορά στα ορυκτά καύσιμα η συμφωνία της COP30

Συμβιβαστική λύση της τελευταίας στιγμής στην COP30 μετά την επιμονή των αραβικών χωρών να απαλειφθούν αναφορές που θα απειλούσαν την κερδοφορία τους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γιώργος Αλκαίος: Ψεύτικο προφίλ «παρίστανε» τον τραγουδιστή και ζητούσε 3.000 ευρώ από θαυμαστές
Social 22.11.25

Γιώργος Αλκαίος: Ψεύτικο προφίλ «παρίστανε» τον τραγουδιστή και ζητούσε 3.000 ευρώ από θαυμαστές

Άγνωστοι δημιούργησαν λογαριασμό στα social με το όνομα και τις φωτογραφίες του καλλιτέχνη, ζητώντας χρήματα από θαυμαστές. Ο Γιώργος Αλκαίος κατήγγειλε την απάτη και κάλεσε σε άμεσο report και μπλοκάρισμα

Σύνταξη
Τα «φώτα» και στον Χολ
On Field 22.11.25

Τα «φώτα» και στον Χολ

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν καλός και στο παιχνίδι με την Παρί, δίνοντας πολύτιμες βοήθειες στους πειραιώτες. Παιχνίδι με παιχνίδι γίνεται καλύτερος και βρίσκει σημαντικό ρόλο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου
Βόλεϊ 22.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου

LIVE: Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου για την 5η αγωνιστική της Volley League ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 4.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σε επιδρομή
Αεροπορική επιδρομή 22.11.25

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σε επιδρομή

Ο Χαντίντι ήταν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επικεφαλής εφοδιασμού στα κεντρικά γραφεία κατασκευής όπλων της Χαμά. Από την παλαιστινιακή πλευρά γίνεται αναφορά σε πέντε θανάτους

Σύνταξη
Time Out: Η λίστα με τους πιο κουλ δρόμους στον κόσμο έφτασε – Η Θεσσαλονίκη «χορεύει» στην πρώτη δεκάδα
Χαρακτήρας 22.11.25

Time Out: Η λίστα με τους πιο κουλ δρόμους στον κόσμο έφτασε – Η Θεσσαλονίκη «χορεύει» στην πρώτη δεκάδα

Είναι γεγονός ότι οι πόλεις σε κάθε γωνιά της γης, χάνουν με γοργούς ρυθμούς την ταυτότητα τους. Ωστόσο, οι συντάκτες του Time Out εντόπισαν μερικούς δρόμους που παραμένουν ζεστοί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο