Live streaming: Ολυμπιακός – Νέα Ιωνία
Live streaming: Ολυμπιακός – Νέα Ιωνία. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Νέα Ιωνία για την 7η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών.
Μετά από δύο εβδομάδες, η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού επιστρέφει στην αγωνιστική δράση.
Σήμερα Σάββατο (22/11) το μεσημέρι, ώρα 13:00 (YouTube: OSFP TV), οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας αντιμετωπίζουν την ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας, την οποία υποδέχονται στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1.
Παρακολουθήστε το Ολυμπιακός – Νέα Ιωνία:
