Ακόμη περισσότερες χημικές ουσίες στα ρούχα της Shein – Σοκάρει η Greenpeace

Ποιες χημικές ουσίες κρύβονται ακόμη στα ρούχα της Shein – Τι βρήκε η Greenpeace

Εξακολουθούν να περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες τα ρούχα της Shein, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με νέα έκθεση της Greenpeace.

«Από τα 56 ενδύματα που αναλύθηκαν, τα 18 περιείχαν επικίνδυνες χημικές ουσίες, μερικές από τις οποίες υπερέβαιναν κατά πολύ τα όρια που ορίζει ο κανονισμός της ΕΕ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Greenpeace Γερμανίας, καταδικάζοντας για άλλη μια φορά τη βιομηχανία γρήγορης μόδας.

Με 363 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα, το Shein.com είναι ο ιστότοπος μόδας με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο

Τι βρήκαν για τη Shein

Η ΜΚΟ σημείωσε ότι επτά προϊόντα – μπουφάν – υπερέβαιναν τα όρια PFAS έως και 3.300 φορές τα όρια της ΕΕ βάσει του REACH. Δεκατέσσερα προϊόντα υπερέβαιναν τα όρια φθαλικών ενώσεων, συμπεριλαμβανομένων έξι κατά 100 φορές ή περισσότερο από τα όρια που ορίζει ο REACH.

Σε ρούχα που πωλούνται στην κινεζική πλατφόρμα, η Greenpeace ανίχνευσε την παρουσία φθαλικών ενώσεων (πλαστικοποιητών) και PFAS, παραγόντων που χρησιμοποιούνται για την απώθηση του νερού και των λεκέδων και θεωρούνται «χημικές ουσίες για πάντα».

Αυτές οι δυνητικά τοξικές ουσίες έχουν συνδεθεί με μια σειρά ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων καρκίνων, αναπαραγωγικών διαταραχών και προβλημάτων ανάπτυξης στα παιδιά, καθώς και με ένα εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, αναφέρει η ΜΚΟ.

Εισέρχονται στο σώμα μέσω του δέρματος και μέσω εισπνοής ινών, προσθέτει η Greenpeace, σημειώνοντας ότι ελέγχθηκαν επίσης και παιδικά ρούχα.

«Υπάρχει κίνδυνος τα παιδιά να τα βάλουν στο στόμα τους ή να παίξουν μαζί τους, ή ακόμα και να τα καταπιούν…», εξήγησε στο AFP η Ulrike Siemers, διευθύντρια του Περιβαλλοντικού Ινστιτούτου της Βρέμης, το οποίο ανέλυσε τα ενδύματα, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Greenpeace.

Μέσω του πλυσίματος, μάλιστα, αυτές οι ουσίες καταλήγουν σε ποτάμια, εδάφη και την τροφική αλυσίδα.

YouTube thumbnail

Οι προειδοποιήσεις

Η ΜΚΟ είχε ήδη προειδοποιήσει το 2022 για την παρουσία επικίνδυνων χημικών ουσιών στα προϊόντα Shein. Εκείνη την εποχή, οι δοκιμές της Greenpeace αναγνώρισαν επτά από τα 47 προϊόντα Shein που ελέγχθηκαν ως προβληματικά.

«Η Shein ενσαρκώνει ένα ανθυγιεινό σύστημα υπερπαραγωγής, απληστίας και ρύπανσης του πλανήτη», επισήμανε ο Moritz Jäger-Roschko της Greenpeace Γερμανίας. Με 363 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα, το Shein.com είναι ο ιστότοπος μόδας με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, σύμφωνα με την ΜΚΟ, η οποία επισημαίνει ότι αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από τη συνδυασμένη επισκεψιμότητα στις ιστοσελίδες των Nike , Myntra και H&M.

Και η αντίδραση της Shein

Ερωτηθείσα από το AFP, η πλατφόρμα δήλωσε ότι, ως «προληπτικό μέτρο», αποσύρει από την πώληση παγκοσμίως οποιαδήποτε είδη «μπορεί να εντοπίσει».

Η Shein εξέδωσε παρόμοια απάντηση στα τέλη Οκτωβρίου, αφού η γερμανική οργάνωση καταναλωτών Stiftung Warentest είχε ήδη προειδοποιήσει για επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα που πωλούνται στις κινεζικές πλατφόρμες Temu και Shein, όπως παιδικά χαλάκια και κοσμήματα.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Shein δημοσιοποίησε εκτενώς τις επενδύσεις της στην παρακολούθηση των υπεργολάβων της. Η εταιρεία εισήγαγε έναν κατάλογο ουσιών περιορισμένης παραγωγής (MRSL) το 2024 και δήλωσε ότι είχε πραγματοποιήσει περισσότερα από δύο εκατομμύρια δοκιμές και απέκλεισε 260 από τους χιλιάδες προμηθευτές της λόγω μη συμμόρφωσης.

«Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι αυτά τα μέτρα δεν είναι αποτελεσματικά. Τα προϊόντα της Shein εξακολουθούν να περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες που υπερβαίνουν τα όρια της ΕΕ. Ορισμένα είδη που αναφέρθηκαν σε προηγούμενες δοκιμές επανεμφανίζονται σχεδόν πανομοιότυπα, με τις ίδιες επικίνδυνες ουσίες», εξήγησε η Greenpeace στην έκθεσή της. «Η Shein αφαιρεί μεμονωμένα είδη μόλις εκτεθούν, αντικαθιστώντας τα με σχεδόν πανομοιότυπα κλώνους, ίσως ακόμη και από τον ίδιο προμηθευτή. Δεδομένου του εύρους της γκάμας προϊόντων της και του τεράστιου δικτύου προμηθευτών της, η Shein φαίνεται να μην είναι σε θέση να ελέγξει τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα που πωλούνται στην πλατφόρμα της».

Πέρα από την απλή έλλειψη εποπτείας, η ΜΚΟ υποστηρίζει ότι η εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη δεν είναι απαραίτητα δομημένη ώστε να πληροί τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

«Η εταιρεία εκμεταλλεύεται ένα κενό στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα χημικά: καθώς οι πωλητές στην πλατφόρμα αποστέλλουν απευθείας σε καταναλωτές εντός της ΕΕ, η Shein μπορεί να παρακάμψει τις υποχρεώσεις του REACH. Η εταιρεία γνωρίζει ότι δεν διακινδυνεύει να υποστεί πραγματικές συνέπειες για την πώληση μη συμμορφούμενων προϊόντων, θέτοντας το κέρδος πάνω από την ασφάλεια των ανθρώπων και του πλανήτη», υποστήριξε η Greenpeace.

Εδώ και αρκετούς μήνες, οι ασιατικές διαδικτυακές πλατφόρμες πωλήσεων αντιμετωπίζουν επίθεση από περιβαλλοντικές ενώσεις και ενώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ευρωπαϊκές εταιρείες και τις αρχές, με αποτέλεσμα έρευνες, κολοσσιαία πρόστιμα και προτεινόμενη νομοθεσία για τον περιορισμό της ανάπτυξής τους.

Πηγή: ΟΤ

Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Σύνταξη
Δυσεπίλυτος ο γρίφος της «παγωμένης» αγοράς εργασίας – «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες περιόδους»
Διεθνής Οικονομία 22.11.25
Διεθνής Οικονομία 22.11.25

Δυσεπίλυτος ο γρίφος της «παγωμένης» αγοράς εργασίας – «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες περιόδους»

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στον επαγγελματικό τομέα η «παγωμένη» αγορά εργασίας, η οποία θυμίζει την εποχή της οικονομικής κρίσης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων
Χάσμα ανισοτήτων 21.11.25
Χάσμα ανισοτήτων 21.11.25

Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων

Ο αριθμός των αστέγων στη Γερμανία έφτασε σε ιστορικό υψηλό, τα χρέη συσσωρεύονται στα νοικοκυριά, ενώ στην κυβέρνηση Μερτς περικόπτουν προνοιακά επιδόματα και «σφάζονται» για τις συντάξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή
Θετικά νέα 21.11.25
Θετικά νέα 21.11.25

Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή

Η απόφαση - σταθμός δικαστηρίου της ΕΕ επικυρώνει την προσέγγιση της οδηγίας για επαρκείς μισθούς και συλλογικές διαπραγματεύσεις, αντιμετωπίζοντας μόνο μικρές οπισθοδρομήσεις στην εφαρμογή της σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σύνταξη: Η ιδανική ηλικία για κάθε γενιά και η σκληρή πραγματικότητα
Σε Ευρώπη και ΗΠΑ 20.11.25
Σε Ευρώπη και ΗΠΑ 20.11.25

Κάποτε στη Δύση... μπορεί και να βγεις στη σύνταξη - Η ιδανική ηλικία για κάθε γενιά και η σκληρή πραγματικότητα

Η Gen Z, θέλει σύνταξη στα 59, η Millennials στα 61, η Γενιά Χ στα 64 και οι baby boomers στα 67 έτη. Το θέμα όμως δεν είναι τι θέλουν ή τι πραγματικά ισχύει και αν θα τους... αφήσουν να συνταξιοδοτηθούν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI
AI 20.11.25
AI 20.11.25

«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI

Μεταξύ άλλων, η Goldman Sachs ενημέρωσε τους υπαλλήλους της να αναμένουν περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας φέτος, καθώς προσπαθεί να «εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης»

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Baby Boomers: Το «οικονομικό θαύμα» των 75αρηδων – Πώς έγινε η γενιά με το «μεγαλύτερο» πορτοφόλι
Baby Boomers 19.11.25
Baby Boomers 19.11.25

Το «οικονομικό θαύμα» των 75αρηδων - Πώς έγινε η γενιά με το «μεγαλύτερο» πορτοφόλι

Γιατί οι σημερινές γενιές δεν μπορούν να ελπίζουν στο «οικονομικό θαύμα» που βίωσαν οι Baby Boomers. Η κατανομή του πλούτου και οι προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι νέοι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρωτας στα χρόνια της στεγαστικής κρίσης; Οι Ευρωπαίοι στρέφονται στις σχέσεις για να αποκτήσουν ακίνητα
Διεθνής Οικονομία 19.11.25
Διεθνής Οικονομία 19.11.25

Έρωτας στα χρόνια της στεγαστικής κρίσης; Οι Ευρωπαίοι στρέφονται στις σχέσεις για να αποκτήσουν ακίνητα

Μισθός, ερωτική ζωή, γεωγραφία... Για τους ανθρώπους που ζουν μόνοι, ο δρόμος προς την απόκτηση ακινήτου είναι γεμάτος εμπόδια. Ποιοι αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κόστος και ποιες λύσεις επιλέγουν οι Ευρωπαίοι;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διχασμένη η Fed για τα επιτόκια – Οι διαφωνίες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου
ΗΠΑ 19.11.25
ΗΠΑ 19.11.25

Διχασμένη η Fed για τα επιτόκια – Οι διαφωνίες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου

H διαφωνία φάνηκε και στην απόφαση, καθώς ο Στίβεν Μίραν ψήφισε τη μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης και ο Τζέφρει Σμίτ, ήταν υπέρ το να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια

Σύνταξη
Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ
ΗΠΑ 18.11.25
ΗΠΑ 18.11.25

Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να προωθήσουν τις σχέσεις ασφάλειας, την πολιτική πυρηνικής συνεργασίας και τις επιχειρηματικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ με το βασίλειο

Σύνταξη
Τουρκία: Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG
Διεθνής Οικονομία 18.11.25
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Τουρκία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG

Η Τουρκία διέψευσε τα δημοσιεύματα που την φέρουν να σταματά τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Διευκρίνισε πως εισάγει φυσικό αέριο και LNG από πολλές χώρες για μείωση του ρίσκου

Σύνταξη
Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;
Μπρος γκρεμός και... 18.11.25
Μπρος γκρεμός και... 18.11.25

Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;

Ένα βασικό ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι πως θα ισορροπήσουν τη συνέχιση προμηθειών ενέργειας από έναν σημερινό εχθρό με τη μελλοντική προμήθεια από έναν ολοένα και πιο ασταθή σύμμαχο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ
Απίστευτα πράγματα 22.11.25
Απίστευτα πράγματα 22.11.25

Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ

Στα 20 της ήταν ήδη σταρ της μικρής οθόνης και της σειράς Smallville. Μια 15ετία αργότερα δήλωνε ένοχη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτή είναι η χαοτική ζωή της Άλισον Μακ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στη Βορειοδυτική Ελλάδα – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά
Τεράστιες καταστροφές 22.11.25
Τεράστιες καταστροφές 22.11.25

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Βορειοδυτική Ελλάδα - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά

Στην Ήπειρο έπεσε βροχή ενός μηνός σε λίγες ώρες - Αποκομμένοι οικισμοί στα Τζουμέρκα, ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού - Εκτεταμένες πλημμύρες στη Θεσπρωτία, η κακοκαιρία βύθισε καλλιέργειες στη λάσπη

Σύνταξη
Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA
Kryptos 22.11.25
Kryptos 22.11.25

Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA

Το αρχείο του Τζιμ Σάνμπορν, δημιουργού του κρυπτογλυπτού Kryptos στα κεντρικά της CIA, πουλήθηκε σε ανώνυμο αγοραστή σχεδόν έναντι 1 εκατ. δολαρίων, μαζί με πρόσβαση στα κλειδιά για το άλυτο μήνυμα K4

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) – Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)
Μπάσκετ 22.11.25
Μπάσκετ 22.11.25

Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) - Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)

Δείτε τα αποτελέσματα από την βραδιά στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Ο Νικ Κλάξτον πετυχαίνει το πρώτο του triple-double, ενώ Καβαλίερς, Χιτ και Ράπτορς πήραν σπουδαίες νίκες.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Κρίκελ, Σταμάτη Τρίμπαλη, εκθέτει σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση. Τα στοιχεία σε κάθε σημείο της έρευνας του σκανδάλου που δείχνουν άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Σύνταξη
Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία – Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα
Καιρός 22.11.25
Καιρός 22.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία - Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα

Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησο, κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Τετάρτη σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας
Σοβαρά κενά 22.11.25
Σοβαρά κενά 22.11.25

Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας

Ραγδαία εξάπλωση της AI στην υγεία, αλλά μεγάλα κενά σε ρύθμιση, ασφάλεια και χρηματοδότηση δείχνει έκθεση του ΠΟΥ όπου αναλύονται 50 χώρες σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Αριστεία» από τα πανέρια
Opinion 22.11.25

«Αριστεία» από τα πανέρια

Το αφήγημα της αριστείας που εργαλειοποίησε η Νέα Δημοκρατία, μόνο άριστο δεν είναι. Πρόκειται για επικοινωνιακό εύρημα που «πουλάει» φρούδες ελπίδες αξιοκρατίας και κοινωνικής ανόδου σε μία κοινωνία που αναστενάζει

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

