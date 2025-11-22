Ακόμη περισσότερες χημικές ουσίες στα ρούχα της Shein – Σοκάρει η Greenpeace

Εξακολουθούν να περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες τα ρούχα της Shein, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με νέα έκθεση της Greenpeace.

«Από τα 56 ενδύματα που αναλύθηκαν, τα 18 περιείχαν επικίνδυνες χημικές ουσίες, μερικές από τις οποίες υπερέβαιναν κατά πολύ τα όρια που ορίζει ο κανονισμός της ΕΕ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Greenpeace Γερμανίας, καταδικάζοντας για άλλη μια φορά τη βιομηχανία γρήγορης μόδας.

Τι βρήκαν για τη Shein

Η ΜΚΟ σημείωσε ότι επτά προϊόντα – μπουφάν – υπερέβαιναν τα όρια PFAS έως και 3.300 φορές τα όρια της ΕΕ βάσει του REACH. Δεκατέσσερα προϊόντα υπερέβαιναν τα όρια φθαλικών ενώσεων, συμπεριλαμβανομένων έξι κατά 100 φορές ή περισσότερο από τα όρια που ορίζει ο REACH.

Σε ρούχα που πωλούνται στην κινεζική πλατφόρμα, η Greenpeace ανίχνευσε την παρουσία φθαλικών ενώσεων (πλαστικοποιητών) και PFAS, παραγόντων που χρησιμοποιούνται για την απώθηση του νερού και των λεκέδων και θεωρούνται «χημικές ουσίες για πάντα».

Αυτές οι δυνητικά τοξικές ουσίες έχουν συνδεθεί με μια σειρά ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων καρκίνων, αναπαραγωγικών διαταραχών και προβλημάτων ανάπτυξης στα παιδιά, καθώς και με ένα εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, αναφέρει η ΜΚΟ.

Εισέρχονται στο σώμα μέσω του δέρματος και μέσω εισπνοής ινών, προσθέτει η Greenpeace, σημειώνοντας ότι ελέγχθηκαν επίσης και παιδικά ρούχα.

«Υπάρχει κίνδυνος τα παιδιά να τα βάλουν στο στόμα τους ή να παίξουν μαζί τους, ή ακόμα και να τα καταπιούν…», εξήγησε στο AFP η Ulrike Siemers, διευθύντρια του Περιβαλλοντικού Ινστιτούτου της Βρέμης, το οποίο ανέλυσε τα ενδύματα, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Greenpeace.

Μέσω του πλυσίματος, μάλιστα, αυτές οι ουσίες καταλήγουν σε ποτάμια, εδάφη και την τροφική αλυσίδα.

Οι προειδοποιήσεις

Η ΜΚΟ είχε ήδη προειδοποιήσει το 2022 για την παρουσία επικίνδυνων χημικών ουσιών στα προϊόντα Shein. Εκείνη την εποχή, οι δοκιμές της Greenpeace αναγνώρισαν επτά από τα 47 προϊόντα Shein που ελέγχθηκαν ως προβληματικά.

«Η Shein ενσαρκώνει ένα ανθυγιεινό σύστημα υπερπαραγωγής, απληστίας και ρύπανσης του πλανήτη», επισήμανε ο Moritz Jäger-Roschko της Greenpeace Γερμανίας. Με 363 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα, το Shein.com είναι ο ιστότοπος μόδας με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, σύμφωνα με την ΜΚΟ, η οποία επισημαίνει ότι αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από τη συνδυασμένη επισκεψιμότητα στις ιστοσελίδες των Nike , Myntra και H&M.

Και η αντίδραση της Shein

Ερωτηθείσα από το AFP, η πλατφόρμα δήλωσε ότι, ως «προληπτικό μέτρο», αποσύρει από την πώληση παγκοσμίως οποιαδήποτε είδη «μπορεί να εντοπίσει».

Η Shein εξέδωσε παρόμοια απάντηση στα τέλη Οκτωβρίου, αφού η γερμανική οργάνωση καταναλωτών Stiftung Warentest είχε ήδη προειδοποιήσει για επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα που πωλούνται στις κινεζικές πλατφόρμες Temu και Shein, όπως παιδικά χαλάκια και κοσμήματα.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Shein δημοσιοποίησε εκτενώς τις επενδύσεις της στην παρακολούθηση των υπεργολάβων της. Η εταιρεία εισήγαγε έναν κατάλογο ουσιών περιορισμένης παραγωγής (MRSL) το 2024 και δήλωσε ότι είχε πραγματοποιήσει περισσότερα από δύο εκατομμύρια δοκιμές και απέκλεισε 260 από τους χιλιάδες προμηθευτές της λόγω μη συμμόρφωσης.

«Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι αυτά τα μέτρα δεν είναι αποτελεσματικά. Τα προϊόντα της Shein εξακολουθούν να περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες που υπερβαίνουν τα όρια της ΕΕ. Ορισμένα είδη που αναφέρθηκαν σε προηγούμενες δοκιμές επανεμφανίζονται σχεδόν πανομοιότυπα, με τις ίδιες επικίνδυνες ουσίες», εξήγησε η Greenpeace στην έκθεσή της. «Η Shein αφαιρεί μεμονωμένα είδη μόλις εκτεθούν, αντικαθιστώντας τα με σχεδόν πανομοιότυπα κλώνους, ίσως ακόμη και από τον ίδιο προμηθευτή. Δεδομένου του εύρους της γκάμας προϊόντων της και του τεράστιου δικτύου προμηθευτών της, η Shein φαίνεται να μην είναι σε θέση να ελέγξει τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα που πωλούνται στην πλατφόρμα της».

Πέρα από την απλή έλλειψη εποπτείας, η ΜΚΟ υποστηρίζει ότι η εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη δεν είναι απαραίτητα δομημένη ώστε να πληροί τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

«Η εταιρεία εκμεταλλεύεται ένα κενό στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα χημικά: καθώς οι πωλητές στην πλατφόρμα αποστέλλουν απευθείας σε καταναλωτές εντός της ΕΕ, η Shein μπορεί να παρακάμψει τις υποχρεώσεις του REACH. Η εταιρεία γνωρίζει ότι δεν διακινδυνεύει να υποστεί πραγματικές συνέπειες για την πώληση μη συμμορφούμενων προϊόντων, θέτοντας το κέρδος πάνω από την ασφάλεια των ανθρώπων και του πλανήτη», υποστήριξε η Greenpeace.

Εδώ και αρκετούς μήνες, οι ασιατικές διαδικτυακές πλατφόρμες πωλήσεων αντιμετωπίζουν επίθεση από περιβαλλοντικές ενώσεις και ενώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ευρωπαϊκές εταιρείες και τις αρχές, με αποτέλεσμα έρευνες, κολοσσιαία πρόστιμα και προτεινόμενη νομοθεσία για τον περιορισμό της ανάπτυξής τους.

Πηγή: ΟΤ