Τα βρετανικά πανεπιστήμια ενισχύουν τον… κινεζικό στρατό

Σε μια περίοδο που σύμφωνα με ειδικούς, οι θεωρίες συνομωσίας και σχέδια περί ανατροπής του Κιρ Στάρμερ γνωρίζουν άνθηση, η Telegraph υποστηρίζει ότι κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια βοηθούν την Κίνα να επεκτείνει και να εκσυγχρονίσει τις ένοπλες δυνάμεις της, κόντρα στις αμερικανικές προειδοποιήσεις.

Οι συνεργασίες μεταξύ ιδρυμάτων και φορέων δεν είναι κάτι καινούργιο. Πράγματι πολλές φορές από τις συνεργασίες αυτές μπορεί να επωφελούνται αμυντικοί φορείς και στρατοί. Το ίδιο συνέβη και με ισραηλινές αμυντικές εταιρείες που εμπλέκονταν σε ευρωπαϊκά προγράμματα (Horizon) συνεργαζόμενες με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, παρά τη διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Μέρος αυτής της συνεργασίας αφορά ρητά την άμυνα, ενώ άλλο μέρος καλύπτει φαινομενικά «πολιτικά» ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή και η οικονομία. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς που επικαλείται το βρετανικό δημοσίευμα, ανεξαρτήτως θέματος το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα (ΚΚΚ) θα εκμεταλλευτεί τεχνογνωσία και τεχνολογία από όπου μπορεί. «Εξέχοντα βρετανικά ιδρύματα μέσω συνεργασιών με κινεζικά βοηθούν την Κίνα στην έρευνα νέας αμυντικής τεχνολογίας, καθώς και στην εκπαίδευση της επόμενης γενιάς στρατιωτικών ηγετών της χώρας» αναφέρει.

H επέκταση των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο εκτεταμένο δίκτυο ακαδημαϊκών συνεργασιών της χώρας, υποστηρίζει η εφημερίδα.

«Τα πανεπιστήμια μερικές φορές είναι αφελή στην κατανόησή τους για το πώς λειτουργεί η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, και συχνά προσεγγίζουν τα πράγματα με υπερβολική ανοικτότητα και τυφλότητα απέναντι στην πιθανή απειλή», δήλωσε ο σερ Γκάβιν Γουίλιαμσον, βουλευτής των Συντηρητικών και πρώην υπουργός Παιδείας και Άμυνας.

«Πρόκειται για ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί πολύ γρήγορα, γιατί μπορεί να οδηγήσει – και έχει οδηγήσει – στην κλοπή και κατάχρηση πνευματικής ιδιοκτησίας και πιθανόν να αφήσει τρωτά σημεία στα αμυντικά συστήματα που αναπτύσσουμε».

«Οι Επτά Γιοι της Εθνικής Άμυνας»

Πολλές από τις συμφωνίες στις οποίες εμπλέκονται βρετανικά πανεπιστήμια, και τις οποίες εντόπισε η Telegraph, είναι με μια ομάδα κορυφαίων κινεζικών στρατιωτικών ιδρυμάτων γνωστών ως οι «Επτά Γιοι της Εθνικής Άμυνας», τα οποία ιδρύθηκαν με αποκλειστικό σκοπό την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Κίνας.

Ένας από αυτούς τους «επτά γιους», το Beijing Institute of Technology -υπεύθυνο για την ανάπτυξη του πρώτου κινεζικού ερευνητικού πυραύλου μεγάλου υψομέτρου και του πρώτου ελαφρού άρματος μάχης της χώρας- αναφέρει συνεργασίες με τουλάχιστον πέντε βρετανικά πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένου του University of Central Lancashire, με το οποίο έχει συμφωνία από το 1998.

Το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον λειτουργεί ένα κοινό ινστιτούτο με το Harbin Engineering University, έναν άλλον από τους «επτά», που είναι γνωστό για την έρευνά του σε υποβρύχια, υποβρύχια drones και ναυτικά συστήματα ισχύος. Το κοινό ινστιτούτο, λέει η Telegraph έχει παράξει έρευνα ακόμη και φέτος, σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ανίχνευση drones από το έδαφος και να διευκολυνθεί καλύτερα ο συντονισμός πολλαπλών πλοίων.

Το 2021, ένας ερευνητής από το Bristol Robotics Laboratory συνυπέγραψε μελέτη με το Nanjing University of Aeronautics and Astronautics για τη βελτίωση του συντονισμού σε επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV).

Έναν χρόνο νωρίτερα, συνεχίζει το δημόσιευμα, ένας λέκτορας στο London South Bank University συνεργάστηκε με το Northwestern Polytechnical University πάνω σε βελτιστοποίηση σχηματισμών πολεμικών πλοίων ώστε να μεγιστοποιούν τις αντιαεροπορικές δυνατότητες.

Σε απάντησή του προς την Telegraph, το Σαουθάμπτον ανέφερε ότι το πανεπιστήμιο διαθέτει «αυστηρούς μηχανισμούς διακυβέρνησης» ώστε να διασφαλίζει ότι «δεν υποστηρίζει στρατιωτική έρευνα». Το London South Bank University δήλωσε ότι οι δεσμοί του με το Northwestern Polytechnical University «δεν ισχύουν πλέον».

Η κορυφή του παγόβουνου

Ενώ οι «Επτά Γιοι» αποτελούν τα κορυφαία αμυντικά ιδρύματα της Κίνας, η χώρα διαθέτει δεκάδες ακόμη πανεπιστήμια που τροφοδοτούν επίσης τη στρατιωτική της μηχανή, λέει η Telegraph.

Περίπου 70 κινεζικά πανεπιστήμια υπάγονται άμεσα στην κύρια αμυντική υπηρεσία της χώρας, γνωστή με το ακρωνύμιο SASTIND, ενώ άλλα εποπτεύονται από θυγατρικούς βραχίονες της κινεζικής κυβέρνησης ή ανήκουν σε κρατικούς αμυντικούς ομίλους.

Το Κέιμπριτζ, η Οξφόρδη και το London School of Economics συγκαταλέγονται μεταξύ των βρετανικών ιδρυμάτων που διατηρούν ενεργές συνεργασίες με πανεπιστήμια που υπάγονται στο SASTIND, συμπεριλαμβανομένου του φημισμένου Πανεπιστημίου Tsinghua.

Και τα τρία βρετανικά πανεπιστήμια υποστηρίζουν ότι οι συνεργασίες τους με αυτά τα κινεζικά ιδρύματα υπόκεινται σε ενδελεχή έλεγχο και συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της βρετανικής κυβέρνησης.

Tο Πανεπιστήμιο του Λιντς υπέγραψε τον Μάρτιο φέτος νέα συμφωνία με το University of Science and Technology Beijing. Αν και υπάγεται τυπικά στο υπουργείο Παιδείας, το συγκεκριμένο ίδρυμα διαφημίζει ανοιχτά τον ρόλο του στην επίτευξη «ιστορικών επιτυχιών σε έργα αμυντικού εξοπλισμού».

«Yπερπόντια κέντρα καινοτομίας» της Κίνας

Η Οξφόρδη αναφέρει επίσης στην ιστοσελίδα της ότι έχει εκπαιδεύσει «πάνω από 10.000 Κινέζους κυβερνητικούς και πανεπιστημιακούς αξιωματούχους» μέσω των προγραμμάτων της και λειτουργεί ένα κέντρο στο Suzhou Industrial Park, έναν κόμβο γνωστό για εταιρείες με «διττή χρήση» (πολιτική και στρατιωτική).

Η Σέριλ Γιου, ερευνήτρια σε κινεζικές σπουδές στο Jamestown Foundation (ΗΠΑ), δήλωσε ότι το κέντρο της Οξφόρδης στο Σουτζόου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός από τα «υπερπόντια κέντρα καινοτομίας» της Κίνας.

Πρόκειται για τοποθεσίες που η Κίνα χρησιμοποιεί για να «φέρνει πίσω στο εσωτερικό ξένη τεχνογνωσία και τεχνολογία» και να υποστηρίζει στρατιωτικές, ασφαλιστικές και επιτηρητικές δυνατότητες, όπως είπε η Γιου.

Η Οξφόρδη και άλλα πανεπιστήμια που προσέγγισε η Telegraph υποστηρίζουν ότι η έρευνά τους δεν αφορά την άμυνα, αλλά θέματα όπως η κλιματική αλλαγή και η υγεία. Όμως η Γιου εξηγεί ότι η Κίνα είναι πολύ πιθανό να αξιοποιεί αυτές τις συνεργασίες για να ενισχύει έμμεσα τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

«Επειδή αυτά τα πανεπιστήμια είναι ενταγμένα στο σύστημα “στρατιωτικο-πολιτικής ενοποίησης” του ΚΚΚ, οποιαδήποτε γνώση ή τεχνολογία που μοιράζεται μέσω κοινών προγραμμάτων μπορεί τελικά να κατευθυνθεί σε στρατιωτική χρήση», είπε, αναφερόμενη σε μια εκτεταμένη στρατηγική που έχει θέσει σε εφαρμογή ο Σι Τζινπίνγκ για την ενίσχυση του στρατού μέσω της μέγιστης αξιοποίησης του πολιτικού τομέα.

«Αυτό που μπορεί να φαίνεται ως ακαδημαϊκή συνεργασία, στην πραγματικότητα μπορεί να συμβάλλει στον στρατιωτικό εκσυγχρονισμό [της Κίνας] και να στηρίξει τη φιλοδοξία του ΚΚΚ να ενισχύσει τη θέση του ως παγκόσμια δύναμη».