Μπορεί ο Πάολο Μπανκέρο να απουσίαζε για τέταρτο σερί παιχνίδι, ωστόσο οι Ορλάντο Μάτζικ πραγματοποίησαν μία εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς, και επικράτησαν με 129-101. Η ομάδα της Φλόριντα ανέβηκε στο 9-7 με αυτό το αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, οι Κλίπερς συνεχίζουν να καταρρέουν, καθώς έπεσαν στο 4-11, ενώ στα τελευταία 10 παιχνίδια μετράνε 9 ήττες.

Πρωταγωνιστής για τους Μάτζικ ήταν ο Τζέιλεν Σαγκς με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 26 λεπτά συμμετοχής, ενώ πολύ σημαντικός ήταν και ο Φρανζ Βάγκνερ με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 30 λεπτά. Ο Τζέιμς Χάρντεν συνεχίζει να… παλεύει μόνος του, αλλά ανώφελα, καθώς η εμφάνισή του με 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ δεν ήταν αρκετή.

Οι Μέμφις Γκρίζλις διανύουν μία πολύ άσχημη σεζόν, το ίδιο όμως ισχύει και για τους Σακραμέντο Κινγκς. Οι γηπεδούχοι δεν είχαν τον Τζα Μοράντ, ωστόσο κατάφεραν να πάρουν μία επιβλητική νίκη με 137-96 για να ανέβουν στο 5-11 και να τελειώσουν ένα σερί 5 ηττών. Η ομάδα της Καλιφόρνια όμως συνεχίζει την αρνητική της σεζόν, καθώς αυτή ήταν η 8η συνεχόμενη ήττα της, η οποία την έριξε στο 3-12 και την προτελευταία θέση στη Δύση.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Σάντι Αλντάμα, ο οποίος σημείωσε 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 28 λεπτά παιχνιδιού και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Για τους Κινγκς, ο Ζακ Λαβίν έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, σημειώνοντας 26 πόντους σε ισάριθμα λεπτά, ωστόσο η ομάδα του δεν μπόρεσε να ανακάμψει για άλλη μία φορά.

Τα highlights από το Γκρίζλις – Κινγκς

Μπορεί οι Σαν Αντόνιο Σπερς να έχουν σοβαρά προβλήματα τραυματισμών, όμως κατάφεραν να πάρουν τη νίκη απέναντι στους Ατλάντα Χοκς με 135-126. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Τέξας ανέβηκε στο 11-4, ενώ αυτή της Τζόρτζια έπεσε στο 9-7.

Κορυφαίος για τους Σπερς ήταν ο Ντε Άαρον Φοξ, ο οποίος σημείωσε 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 31 λεπτά, ενώ «συνεργός» του ήταν ο Κέλντον Τζόνσον, ο οποίος μέτρησε 25 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 32 λεπτά. Το δίδυμο των Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ και Τζέιλεν Τζόνσον έκανε υπερπροσπάθεια, ωστόσο δεν ήταν αρκετή για τη νίκη. Ο Αλεξάντερ-Γουόκερ μέτρησε 38 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 34 λεπτά, ενώ ο Τζόνσον είχε 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 38 λεπτά.