Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
21.11.2025 | 08:30
Παράσυρση πεζού από μηχανή στους Αμπελόκηπους
21.11.2025 | 07:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων – Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας
NBA: Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) – Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)
Μπάσκετ 21 Νοεμβρίου 2025 | 08:40

NBA: Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) – Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)

Οι Ορλάντο Μάτζικ πήραν εύκολη νίκη απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς με 129-101. Οι Μέμφις Γκρίζλις σταμάτησαν το σερί ηττών επικρατώντας των Κίνγκς με 137-96. Ματσάρα στο Σαν Αντόνιο, με τους Σπερς να επικρατούν 135-126 επί των Χοκς.

Σύνταξη
Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

Μπορεί ο Πάολο Μπανκέρο να απουσίαζε για τέταρτο σερί παιχνίδι, ωστόσο οι Ορλάντο Μάτζικ πραγματοποίησαν μία εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς, και επικράτησαν με 129-101. Η ομάδα της Φλόριντα ανέβηκε στο 9-7 με αυτό το αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, οι Κλίπερς συνεχίζουν να καταρρέουν, καθώς έπεσαν στο 4-11, ενώ στα τελευταία 10 παιχνίδια μετράνε 9 ήττες.

Πρωταγωνιστής για τους Μάτζικ ήταν ο Τζέιλεν Σαγκς με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 26 λεπτά συμμετοχής, ενώ πολύ σημαντικός ήταν και ο Φρανζ Βάγκνερ με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 30 λεπτά. Ο Τζέιμς Χάρντεν συνεχίζει να… παλεύει μόνος του, αλλά ανώφελα, καθώς η εμφάνισή του με 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ δεν ήταν αρκετή.

Οι Μέμφις Γκρίζλις διανύουν μία πολύ άσχημη σεζόν, το ίδιο όμως ισχύει και για τους Σακραμέντο Κινγκς. Οι γηπεδούχοι δεν είχαν τον Τζα Μοράντ, ωστόσο κατάφεραν να πάρουν μία επιβλητική νίκη με 137-96 για να ανέβουν στο 5-11 και να τελειώσουν ένα σερί 5 ηττών. Η ομάδα της Καλιφόρνια όμως συνεχίζει την αρνητική της σεζόν, καθώς αυτή ήταν η 8η συνεχόμενη ήττα της, η οποία την έριξε στο 3-12 και την προτελευταία θέση στη Δύση.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Σάντι Αλντάμα, ο οποίος σημείωσε 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 28 λεπτά παιχνιδιού και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Για τους Κινγκς, ο Ζακ Λαβίν έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, σημειώνοντας 26 πόντους σε ισάριθμα λεπτά, ωστόσο η ομάδα του δεν μπόρεσε να ανακάμψει για άλλη μία φορά.

Τα highlights από το Γκρίζλις – Κινγκς

Μπορεί οι Σαν Αντόνιο Σπερς να έχουν σοβαρά προβλήματα τραυματισμών, όμως κατάφεραν να πάρουν τη νίκη απέναντι στους Ατλάντα Χοκς με 135-126. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Τέξας ανέβηκε στο 11-4, ενώ αυτή της Τζόρτζια έπεσε στο 9-7.

Κορυφαίος για τους Σπερς ήταν ο Ντε Άαρον Φοξ, ο οποίος σημείωσε 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 31 λεπτά, ενώ «συνεργός» του ήταν ο Κέλντον Τζόνσον, ο οποίος μέτρησε 25 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 32 λεπτά. Το δίδυμο των Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ και Τζέιλεν Τζόνσον έκανε υπερπροσπάθεια, ωστόσο δεν ήταν αρκετή για τη νίκη. Ο Αλεξάντερ-Γουόκερ μέτρησε 38 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 34 λεπτά, ενώ ο Τζόνσον είχε 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 38 λεπτά.

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Bloomberg: Η Metlen στους βασικούς διεκδικητές για την Aluminium Dunkerque

Bloomberg: Η Metlen στους βασικούς διεκδικητές για την Aluminium Dunkerque

Ο απολογισμός του Αμορίμ για τον 1 χρόνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Είμαστε μακριά από την τελειότητα»
Ποδόσφαιρο 21.11.25

Ο απολογισμός του Αμορίμ για τον 1 χρόνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Είμαστε μακριά από την τελειότητα»

Ο Πορτογάλος Ρούμπεν Αμορίμ παραδέχθηκε ότι «πέρυσι ήμουν πάντα καταβεβλημένος από τα παιχνίδια. Δεν είχα τον χρόνο να ηρεμήσω, να καταλάβω»

Βάιος Μπαλάφας
FIFA: Δημοσίευσε φωτογραφία του Μουντιάλ 2026 χωρίς τον Ρονάλντο και μετά την άλλαξε! (pics)
Ποδόσφαιρο 20.11.25

FIFA: Δημοσίευσε φωτογραφία του Μουντιάλ 2026 χωρίς τον Ρονάλντο και μετά την άλλαξε! (pics)

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η αφίσα της FIFA για το Μουντιάλ μιας και δεν συμπεριλάμβανε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία αναγκάστηκε να την αλλάξει.

Σύνταξη
Σε Φαρίντ και Σλούκα στάθηκε ο Αταμάν μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι BC
Euroleague 20.11.25

Σε Φαρίντ και Σλούκα στάθηκε ο Αταμάν μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι BC

O Φαρίντ ήταν το καλύτερο φάρμακο στα προβλήματά μας – Καλύτερος πόιντ γκαρντ των τελευταίων ετών στην Euroleague ο Σλούκας», τόνισε μεταξύ άλλων ο ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη επί της Dubai BC.

Σύνταξη
Η μοναδική φορά που ο Πολ Σκόουλς που ζήτησε φανέλα από αντίπαλο – Ποιανού ήταν (vid)
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Η μοναδική φορά που ο Πολ Σκόουλς που ζήτησε φανέλα από αντίπαλο – Ποιανού ήταν (vid)

Η απαγόρευση που επέβαλε στους παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ζητάνε φανέλες αντίπαλων ποδοσφαιριστών παραβιάστηκε μία και μοναδική φορά από τον Πολ Σκόουλς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ΕΟΕ σώζει το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά μετά από χρόνια εγκατάλειψης
Αθλητισμός & Σπορ 20.11.25

Η ΕΟΕ σώζει το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά μετά από χρόνια εγκατάλειψης

Τα έργα ξεκινούν άμεσα στο Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά μετά από παρέμβαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που βρήκε και χορηγό για την ανακαίνιση.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει «μπλόκο» στους φιλάθλους της Αϊτής για το Παγκόσμιο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει «μπλόκο» στους φιλάθλους της Αϊτής για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Η Αϊτή είναι μεταξύ των χωρών που έχουν προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, όμως οι φίλαθλοί της δεν θα έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν την εθνική τους ομάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25

Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μία ακόμη φορά επέλεξε να εξωραΐσει την πραγματικότητα πανηγυρίζοντας για τα υπερπλεονάσματα και υποβαθμίζοντας τα κρίσιμα προβλήματα. «Προβληματικά κάποια σημεία» του σχεδίου για ειρήνη στην Ουκρανία

Σύνταξη
Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο
Panorama 21.11.25

Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο

Το νέο βιβλίο με τίτλο «Dianarama» αποκαλύπτει ότι η συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα βασίστηκε σε πλαστογραφημένα έγγραφα που υπονοούσαν εμπλοκή της MI5, με το BBC να κατηγορείται για λανθασμένο χειρισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει παρά την εκεχειρία – Οι IDF σκότωσαν δύο εφήβους στη Δυτική Όχθη
Νέες παραβιάσεις 21.11.25

Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει παρά την εκεχειρία στη Γάζα - Οι IDF σκότωσαν δύο εφήβους στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ παραβιάζει διαρκώς την εκεχειρία στη Γάζα, ενώ συνεχίζει τις επιδρομές του στη Δυτική Όχθη - Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν πέντε μαχητές στη Ράφα

Σύνταξη
Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία – Τουλάχιστον έξι νεκροί
Τρόμος 21.11.25 Upd: 10:01

Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία - Τουλάχιστον έξι νεκροί

Τρομαγμένοι κάτοικοι βγήκαν τρέχοντας από τα σπίτια τους στην Ντάκα του Μπανγκλαντές, όπου βρίσκονται αυτοσχέδιες δομές που κατέρρευσαν όταν εκδηλώθηκε ο ισχυρός σεισμός

Σύνταξη
Τραμπ εναντίον Κίμελ: Νέα επίθεση στον παρουσιαστή και στο ABC για την υπόθεση Έπσταϊν
Culture Live 21.11.25

Τραμπ εναντίον Κίμελ: Νέα επίθεση στον παρουσιαστή και στο ABC για την υπόθεση Έπσταϊν

Ο Τραμπ ζητά από το ABC να «κόψει» τον Τζίμι Κίμελ μετά τον καυστικό μονόλογο για τον Έπσταϊν, ενώ το γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου εξαπολύει νέα επίθεση στο δίκτυο με σειρά κατηγοριών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένοπλες Δυνάμεις: Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές – Άξονες και στόχοι
Χάρτης Μετάβασης 21.11.25

Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - Άξονες και στόχοι

Οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις αφορούν μεταξύ άλλων νέο μισθολόγιο, αλλαγές στη θητεία, ενώ στις προθέσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, είναι να μπει φρένο στις αναίτιες απαλλαγές

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα 28 σημεία του σχεδίου Τραμπ και η ξεχωριστή πρόταση – δόλωμα για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Αποκάλυψη εγγράφων 21.11.25

Τα 28 σημεία του σχεδίου Τραμπ και η ξεχωριστή πρόταση - δόλωμα για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Το σχέδιο των ΗΠΑ για την εκεχειρία στην Ουκρανία διέρρευσε σε ΜΜΕ - Αποκάλυψη εγγράφου για τις εγγυήσεις ασφαλείας - Πώς αντιδρούν Κίεβο και Μόσχα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η πόλωση με τη ΝΔ – Ατζέντα καθημερινότητας για να «κουνηθεί η βελόνα»
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25

ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η πόλωση με τη ΝΔ – Ατζέντ

Η «μετωπική» σύγκρουση με τη ΝΔ ως μονόδρομος και η «ατζέντα καθημερινότητα» προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την πολιτική αλλαγή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σύλληψη 39χρονου κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος για υπόθεση με κοντέινερ 500 κιλών κοκαΐνης στην Αμβέρσα
Ελλάδα 21.11.25

Συνελήφθη 39χρονος κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος για υπόθεση με κοντέινερ 500 κιλών κοκαΐνης στην Αμβέρσα

Η εγκληματική οργάνωση για συμμετοχή στην οποία κατηγορείται ο 39χρονος φέρεται να εισάγει μεγάλες ποσοτήτες κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς χώρες της Ευρώπης

Σύνταξη
Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του
Καταγραφή της ιστορίας 21.11.25

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του

Ο αείμνηστος Αμερικανός φωτογράφος Στιβ Σαπίρο αφηγείται τις ιστορίες πίσω από πολλές από τις εμβληματικές του φωτογραφίες στο νέο ντοκιμαντέρ «Steve Schapiro: Being Everywhere» -τι είδε όταν έφτασε στο Μέμφις αμέσως μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βορίζια: Απολογείται ο 58χρονος πατέρας των Φραγκιαδάκηδων – Τι θα υποστηρίξει
Στα δικαστήρια Ηρακλείου 21.11.25

Απολογείται ο 58χρονος πατέρας των Φραγκιαδάκηδων για το μακελειό στα Βορίζια - Τι θα υποστηρίξει

Στις 10:15 το πρωί της 1ης Νοεμβρίου ο 58χρονος βρισκόταν στο Α.Τ. Φαιστού και έδινε κατάθεση για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι του γιου του στα Βορίζια – Οι καταθέσεις που προκάλεσαν τη σύλληψή του

Σύνταξη
Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα
Oops lalala 21.11.25

Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα

Ο Pras Michel καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης για τη διοχέτευση εκατομμυρίων από τον Μαλαισιανό Jho Low στην προεκλογική εκστρατεία Ομπάμα, καθώς και για προσπάθεια παρεμπόδισης έρευνας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ινδονησία: Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα
Τραγωδία 21.11.25

Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα της Ινδονησίας

Η πρώτη κατολίσθηση, την περασμένη Πέμπτη, έπληξε τρία χωριά στην παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ στην Ιάβα - Άλλες δυο κατολισθήσεις έπληξαν χωριό στην περιοχή Μπαντζαρνεγκαρά

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

