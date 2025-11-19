Αντρέα Μπαρνιάνι: «Να λειτουργήσουμε σαν… NBA»

Από την κορυφή του Draft του 2006 στο NBA μέχρι ένα γραφείο στο κέντρο των εξελίξεων του ιταλικού μπάσκετ, ο Αντρέα Μπαρνιάνι επιστρέφει στο άθλημα που τον ανέδειξε, όχι όμως με φανέλα και sneakers, αλλά με στρατηγικό ρόλο. Η τοποθέτησή του ως Executive Advisor της Lega Basket Serie A (LBA) σηματοδοτεί μια βαθιά αλλαγή φιλοσοφίας: το ιταλικό πρωτάθλημα αναζητά αναγέννηση μέσα από μια πιο σύγχρονη, επαγγελματική και διεθνή κατεύθυνση.

Η σχέση του με την LBA έχει τη σφραγίδα του Μαουρίτσιο Γκεραρντίνι, σημερινού προέδρου της Λίγκας και ανθρώπου που γνωρίζει τον Μπαρτνιάνι εδώ και πολλά χρόνια. Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής βρίσκεται η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των συλλόγων. «Στο παρκέ είναι σωστό να ανταγωνιζόμαστε, αλλά μετά τον αγώνα πρέπει όλοι να δουλεύουμε για το καλό του μπάσκετ. Έτσι λειτουργούν στις ΗΠΑ», τονίζει ο πρώην διεθνής φόργουορντ.

Έμπνευση από το NBA: θέαμα και επαγγελματισμός

Ο Μπαρνιάνι «κουβαλά» στη νέα του θέση τη γνώση ενός ανθρώπου που έζησε το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Ξεχωρίζει δύο βασικά στοιχεία από το NBA: το θέαμα και τη δομή.

Το πρώτο αφορά τη μετατροπή των αγώνων σε γεγονότα. «Το entertainment είναι κρίσιμο. Μπορεί να κερδίζεις με μια γενιά ταλαντούχων παικτών, αλλά χωρίς συνολική αλλαγή δεν προχωράς. Οι λίγκες ζουν από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και χωρίς θέαμα, δεν μπορείς να τα πουλήσεις».

Το δεύτερο αγγίζει την επαγγελματική οργάνωση. «Χρειάζεται να δουλεύουν άνθρωποι κατάλληλοι για τον ρόλο τους. Όχι απαραίτητα πρώην αθλητές. Εάν θέλεις έναν IT υπεύθυνο, παίρνεις κάποιον που έχει δουλέψει στην Google, όχι κάποιον που μόλις σταμάτησε το μπάσκετ», εξηγεί. Στην Ευρώπη, υπογραμμίζει, θεωρείται συχνά δεδομένο ότι ο παίκτης μπορεί να γίνει τα πάντα. «Δεν λειτουργεί έτσι».

NBA στην Ευρώπη: απειλή ή ευκαιρία;

Το σενάριο δημιουργίας ευρωπαϊκής λίγκας NBA προκαλεί συζητήσεις. Ο Μπαρνιάνι βλέπει τη θετική πλευρά, αλλά με προϋποθέσεις. «Είμαι υπέρ, αρκεί να μη “ρουφήξει” τις τοπικές λίγκες. Θα μπορούσε να γίνει το Champions League του ευρωπαϊκού μπάσκετ».

Σε δηλώσεις του, προσθέτει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αποτελέσει επιχειρηματικό επιταχυντή, δημιουργώντας έναν «διάδρομο» ανάμεσα στις αμερικανικές και τις ευρωπαϊκές ομάδες.

Ωστόσο, προειδοποιεί για τον κίνδυνο φυγής νεαρών παικτών προς τις αμερικανικές κολεγιακές ομάδες, ζητώντας σαφείς κανόνες προστασίας.

Παρά την εκτίμησή του για το αμερικανικό μοντέλο, ο Μπαρνιάνι υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη διαθέτει θησαυρούς που δεν μπορεί να αντιγράψει κανείς. «Έχουμε το πάθος των φιλάθλων. Απλώς δεν το αξιοποιούμε σωστά. Χρειαζόμαστε περισσότερο entertainment γύρω από τον αγώνα, όχι μόνο στο παιχνίδι».

Με αφορμή την παρουσίαση του Final Eight 2026, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Τορίνο, ο Μπαρνιάνι αναδεικνύει την αξία των μεγάλων διοργανώσεων στην τοπική κοινωνία. «Τα μεγάλα γεγονότα δημιουργούν δεσμούς στην πόλη. Στο τέλος, αυτό είναι πιο σημαντικό κι από τον ίδιο τον αγώνα».

Δηλώνει μεγάλος θαυμαστής του Τορίνο, τονίζοντας ότι η Ιταλία χρειάζεται περισσότερες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών ώστε να υποδέχεται κορυφαίες διοργανώσεις. Θυμάται, μάλιστα, τη δική του πρώτη κατάκτηση Κυπέλλου το 2004, μόλις στα 18 του χρόνια.

Με αισιοδοξία για το παρόν πρωτάθλημα — «πιο ανταγωνιστικό, με νέους ταλαντούχους παίκτες και Αμερικανούς με ενδιαφέρον» — ο Αντρέα Μπαρνιάνι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο: αυτό του στρατηγικού αναμορφωτή του ιταλικού μπάσκετ. Από το παρκέ πέρασε στη διοίκηση, με στόχο να χτίσει το μέλλον του αθλήματος που τον έκανε θρύλο.