Αντρέα Μπαρνιάνι: «Να λειτουργήσουμε σαν… NBA»
Μπάσκετ 19 Νοεμβρίου 2025 | 10:38

Αντρέα Μπαρνιάνι: «Να λειτουργήσουμε σαν… NBA»

Ο πρώην Νο1 του Draft, Αντρέα Μπαρνιάνι αναλαμβάνει Executive Advisor στην LBA και χαράζει μια ξεκάθαρη πορεία: επαγγελματισμός

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Από την κορυφή του Draft του 2006 στο NBA μέχρι ένα γραφείο στο κέντρο των εξελίξεων του ιταλικού μπάσκετ, ο Αντρέα Μπαρνιάνι επιστρέφει στο άθλημα που τον ανέδειξε, όχι όμως με φανέλα και sneakers, αλλά με στρατηγικό ρόλο. Η τοποθέτησή του ως Executive Advisor της Lega Basket Serie A (LBA) σηματοδοτεί μια βαθιά αλλαγή φιλοσοφίας: το ιταλικό πρωτάθλημα αναζητά αναγέννηση μέσα από μια πιο σύγχρονη, επαγγελματική και διεθνή κατεύθυνση.

Η σχέση του με την LBA έχει τη σφραγίδα του Μαουρίτσιο Γκεραρντίνι, σημερινού προέδρου της Λίγκας και ανθρώπου που γνωρίζει τον Μπαρτνιάνι εδώ και πολλά χρόνια. Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής βρίσκεται η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των συλλόγων. «Στο παρκέ είναι σωστό να ανταγωνιζόμαστε, αλλά μετά τον αγώνα πρέπει όλοι να δουλεύουμε για το καλό του μπάσκετ. Έτσι λειτουργούν στις ΗΠΑ», τονίζει ο πρώην διεθνής φόργουορντ.

Έμπνευση από το NBA: θέαμα και επαγγελματισμός

Ο Μπαρνιάνι «κουβαλά» στη νέα του θέση τη γνώση ενός ανθρώπου που έζησε το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Ξεχωρίζει δύο βασικά στοιχεία από το NBA: το θέαμα και τη δομή.

Το πρώτο αφορά τη μετατροπή των αγώνων σε γεγονότα. «Το entertainment είναι κρίσιμο. Μπορεί να κερδίζεις με μια γενιά ταλαντούχων παικτών, αλλά χωρίς συνολική αλλαγή δεν προχωράς. Οι λίγκες ζουν από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και χωρίς θέαμα, δεν μπορείς να τα πουλήσεις».

Το δεύτερο αγγίζει την επαγγελματική οργάνωση. «Χρειάζεται να δουλεύουν άνθρωποι κατάλληλοι για τον ρόλο τους. Όχι απαραίτητα πρώην αθλητές. Εάν θέλεις έναν IT υπεύθυνο, παίρνεις κάποιον που έχει δουλέψει στην Google, όχι κάποιον που μόλις σταμάτησε το μπάσκετ», εξηγεί. Στην Ευρώπη, υπογραμμίζει, θεωρείται συχνά δεδομένο ότι ο παίκτης μπορεί να γίνει τα πάντα. «Δεν λειτουργεί έτσι».

NBA στην Ευρώπη: απειλή ή ευκαιρία;

Το σενάριο δημιουργίας ευρωπαϊκής λίγκας NBA προκαλεί συζητήσεις. Ο Μπαρνιάνι βλέπει τη θετική πλευρά, αλλά με προϋποθέσεις. «Είμαι υπέρ, αρκεί να μη “ρουφήξει” τις τοπικές λίγκες. Θα μπορούσε να γίνει το Champions League του ευρωπαϊκού μπάσκετ».

Σε δηλώσεις του, προσθέτει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αποτελέσει επιχειρηματικό επιταχυντή, δημιουργώντας έναν «διάδρομο» ανάμεσα στις αμερικανικές και τις ευρωπαϊκές ομάδες.

Ωστόσο, προειδοποιεί για τον κίνδυνο φυγής νεαρών παικτών προς τις αμερικανικές κολεγιακές ομάδες, ζητώντας σαφείς κανόνες προστασίας.

Παρά την εκτίμησή του για το αμερικανικό μοντέλο, ο Μπαρνιάνι υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη διαθέτει θησαυρούς που δεν μπορεί να αντιγράψει κανείς. «Έχουμε το πάθος των φιλάθλων. Απλώς δεν το αξιοποιούμε σωστά. Χρειαζόμαστε περισσότερο entertainment γύρω από τον αγώνα, όχι μόνο στο παιχνίδι».

Με αφορμή την παρουσίαση του Final Eight 2026, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Τορίνο, ο Μπαρνιάνι αναδεικνύει την αξία των μεγάλων διοργανώσεων στην τοπική κοινωνία. «Τα μεγάλα γεγονότα δημιουργούν δεσμούς στην πόλη. Στο τέλος, αυτό είναι πιο σημαντικό κι από τον ίδιο τον αγώνα».

Δηλώνει μεγάλος θαυμαστής του Τορίνο, τονίζοντας ότι η Ιταλία χρειάζεται περισσότερες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών ώστε να υποδέχεται κορυφαίες διοργανώσεις. Θυμάται, μάλιστα, τη δική του πρώτη κατάκτηση Κυπέλλου το 2004, μόλις στα 18 του χρόνια.

Με αισιοδοξία για το παρόν πρωτάθλημα — «πιο ανταγωνιστικό, με νέους ταλαντούχους παίκτες και Αμερικανούς με ενδιαφέρον» — ο Αντρέα Μπαρνιάνι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο: αυτό του στρατηγικού αναμορφωτή του ιταλικού μπάσκετ. Από το παρκέ πέρασε στη διοίκηση, με στόχο να χτίσει το μέλλον του αθλήματος που τον έκανε θρύλο.

Business
Αθανασίου: Πάνω από 15 χιλ. ιδιώτες επενδυτές έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στη LAMDA Development

Αθανασίου: Πάνω από 15 χιλ. ιδιώτες επενδυτές έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στη LAMDA Development

Το συρτάκι του Τζόκοβιτς με τον Αργυρό και η «Πανσέληνος» του Ροντινέι σε χριστουγεννιάτικο event (vids)
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Το συρτάκι του Τζόκοβιτς με τον Αργυρό και η «Πανσέληνος» του Ροντινέι σε χριστουγεννιάτικο event (vids)

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, χόρεψε συρτάκι με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και ερμήνευσε την «Πανσέληνο» της Δέσποινας Βανδή ντουέτο με τον Ροντινέι

Σύνταξη
Ιστορική στιγμή: Το Κουρασάο έγινε η μικρότερη χώρα που προκρίνεται σε Μουντιάλ!
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Ιστορική στιγμή: Το Κουρασάο έγινε η μικρότερη χώρα που προκρίνεται σε Μουντιάλ!

Σε μια ιστορική βραδιά για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το Κουρασάο έγραψε το όνομά του στα βιβλία των ρεκόρ, καθώς έγινε η μικρότερη χώρα που εξασφαλίζει συμμετοχή σε Μουντιάλ.

Σύνταξη
Εκτός δράσης για 1-2 εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
NBA 19.11.25

Εκτός δράσης για 1-2 εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Τυχερός στάθηκε με τον τελευταίο τραυματισμό του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού όπως έδειξαν οι εξετάσεις δεν είναι αρκετά σοβαρός για να τον κρατήσει μακριά από τα παρκέ για περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Συμπληρώθηκε το «παζλ» των ευρωπαϊκών πλέι-οφ
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Συμπληρώθηκε το «παζλ» των ευρωπαϊκών πλέι-οφ

Οι προκριματικοί όμιλοι για το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκαν στην Ευρώπη και έτσι, πέρα από τις ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας, προέκυψαν και οι 16 που θα δώσουν τη μάχη για την παρουσία τους στα τελικά, μέσω μπαράζ.

Σύνταξη
Σκωτία – Δανία 4-2: Επική νίκη των γηπεδούχων σε ματς που έσπασαν καρδιές και …έφυγαν για το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Σκωτία – Δανία 4-2: Επική νίκη των γηπεδούχων σε ματς που έσπασαν καρδιές και …έφυγαν για το Μουντιάλ

Διαφήμιση του ποδοσφαίρου στη Γλασκόβη με τους Σκοτσέζους να προκρίνονται στο Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1998. Οι Δανοί θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα πλέι οφ.

Σύνταξη
Γιατί δεν έρχονται ξένοι διαιτητές από άλλες χώρες (πλην Γερμανίας)
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Γιατί δεν έρχονται ξένοι διαιτητές από άλλες χώρες (πλην Γερμανίας)

Ο Λανουά θέλει, όμως υπάρχουν εμπόδια αλλά είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πείσει κι άλλες ξένες ομοσπονδίες ώστε να ορίζει αλλοδαπούς διαιτητές για δύσκολα ματς της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Ο Λανουά επιμένει σε αυτούς που ξέρει
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Ο Λανουά επιμένει σε αυτούς που ξέρει

Ο Στεφάν Λανουά δέχεται εισηγήσεις για προσθήκες στον πίνακα των διαιτητών της Super League όμως θεωρεί ότι το ρίσκο είναι μεγαλύτερο αν προχωρήσει σε περαιτέρω ανανέωση του πίνακα

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»

“Ο κ. Τασούλης χθες την κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι με ενημέρωσε προφορικά για τη λάθος πληρωμή. Τον διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά» αναφέρει ο κ. Σημανδράκος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τηλεφωνικές απάτες: Ελεύθερη με όρους η 37χρονη αθλήτρια που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα
Μετά την απολογία της 19.11.25

Ελεύθερη με όρους η 37χρονη αθλήτρια που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες

Η κατηγορούμενη για την εμπλοκή της στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο, συνδράμοντας τον αδελφό τη στον οποίο αποδίδεται ρόλος «εισπράκτορα»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές

Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντονοι διάλογοι μεταξύ της εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη και του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Άγνωστος Στρατιώτης: Η απαγόρευση των συναθροίσεων παραβιάζει το Σύνταγμα, καταγγέλλει η ΕΕΔΑ
Ηχηρή τοποθέτηση 19.11.25

ΕΕΔΑ: Η απαγόρευση των συναθροίσεων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη παραβιάζει το Σύνταγμα

Ανακοίνωση κόλαφος για την κυβέρνηση - Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητά να αναθεωρηθεί άμεσα η ρύθμιση για την απαγόρευση διαδηλώσεων

Σύνταξη
Αποζημίωση δισεκατομμυρίων θα διεκδικήσει η Ουκρανία για τις εκπομπές άνθρακα του πολέμου
Μαύροι καπνοί στο κλίμα 19.11.25

Αποζημίωση δισεκατομμυρίων θα διεκδικήσει η Ουκρανία για τις εκπομπές άνθρακα του πολέμου

Το αίτημα, τα πρώτο του είδους του στα χρονικά, θα υποβληθεί από την Ουκρανία μέσω μιας νέας διαδικασίας αποζημιώσεων που ετοιμάζει το Συμβούλιο της Ευρώπης,

Σύνταξη
Όταν ο Ντικ Βαν Ντάικ αρνήθηκε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ: «Έχεις ακούσει την αγγλική προφορά μου;»
Παραλίγο 19.11.25

Όταν ο Ντικ Βαν Ντάικ αρνήθηκε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ: «Έχεις ακούσει την αγγλική προφορά μου;»

Ο σταρ της 7ης Τέχνης Ντικ Βαν Ντάικ αποκάλυψε ότι στα τέλη της δεκαετίας του '60 του προτάθηκε να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ - αλλά είχε σοβαρό λόγο που αρνήθηκε την πρόταση χωρίς δεύτερη σκέψη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Γάμος και ζήλια
Media 19.11.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Γάμος και ζήλια

Η κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει με ένα ξεκαρδιστικό επεισόδιο. Απόψε, στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Πάτι Σμιθ χωρίς φίλτρα: Το πένθος δεν είναι το τέλος της αγάπης – είναι η απόδειξή της
Bread of Angels 19.11.25

Πάτι Σμιθ χωρίς φίλτρα: Το πένθος δεν είναι το τέλος της αγάπης – είναι η απόδειξή της

Η «νονά του πανκ» Πάτι Σμιθ εξηγεί γιατί το ζήτημα της Παλαιστίνης «δεν την αφήνει να κοιμηθεί», αποκαλύπτει τις δικές της απώλειες και θυμάται πώς η τέχνη έγινε το καταφύγιο και η αντίστασή της.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρουμανία: Μετά την Πολωνία, σήκωσε και αυτή μαχητικά – Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της
Κλιμακούμενη ένταση 19.11.25

Μετά την Πολωνία, και η Ρουμανία σήκωσε μαχητικά - Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της

Το υπουργείο Άμυνας στη Ρουμανία υποστηρίζει ότι το drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανική υποδομή κοντά στα σύνορά της

Σύνταξη
Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Στην αντεπίθεση περνά ο σύζυγος – «Εγώ είμαι το θύμα από τη γυναίκα μου»
Ελλάδα 19.11.25

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Στην αντεπίθεση περνά ο σύζυγος – «Εγώ είμαι το θύμα από τη γυναίκα μου»

«Όσα δηλώνει η εν διαστάσει σύζυγός μου είναι ψευδή, ανακριβή και ασαφέστατα» αναφέρει ο 40χρονος μιλώντας στο in. Οι δύο πλευρές αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα, να λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
ΕΕ: Το σχέδιο για τη μετακίνηση στρατευμάτων και όπλων σε όλη την ήπειρο ενάντια στη Ρωσία – Νέα κλιμάκωση
Τύμπανα πολέμου 19.11.25

Νέα κλιμάκωση - Το σχέδιο της ΕΕ για τη μετακίνηση στρατευμάτων και όπλων σε όλη την ήπειρο ενάντια στη Ρωσία

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενισχυμένης Ανταπόκρισης για τη Στρατιωτική Κινητικότητα ή αλλιώς EMERS - Ποιες εξαιρέσεις θα προβλέπει, το μεγάλο κόστος του σχεδίου της ΕΕ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: «Καμπανάκι» επιστημόνων για την αύξησή τους – Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν
Έρευνα 19.11.25

«Καμπανάκι» επιστημόνων για την κυριαρχία των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων - Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν

Επιστημονικές δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα υποβαθμίζουν την ποιότητα της διατροφής εκτοπίζοντας σταδιακά τα φρέσκα και ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα και γεύματα

Σύνταξη
Ρωσία: Καταγγέλλει πως η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην επικράτειά της
Κόσμος 19.11.25

Η Ρωσία καταγγέλλει ότι η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην επικράτειά της

Ο ουκρανικός στρατός έκανε λόγο χθες για πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία με αμερικανικής κατασκευής ATACMS, χαρακτηρίζοντας «σημαντική» την εξέλιξη

Σύνταξη
Ζώα φάρμας, λάμα, εμού και άλλα ζωάκια – Γνωρίζετε πού είναι το «σπίτι» τους για να τα επισκεφτείτε;
Περιποίηση υψηλών προδιαγραφών 19.11.25

Αξιολάτρευτα ζώα φάρμας, λάμα, εμού και άλλα ξεχωριστά πλάσματα σας περιμένουν να τα γνωρίσετε

Αν είστε λάτρης της φύσης και αγαπάτε τα ζώα, έχετε κάθε λόγο να επισκεφτείτε έναν «επίγειο παράδεισο» για διασωθέντα πλάσματα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
