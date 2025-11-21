science
Κομισιόν: Θέλει να βάλει τάξη στο χάος των διαφημιστικών «Cookies»

Λιγότερα «μπισκοτάκια» και ευκολότερη αποδοχή ή απόρριψή τους προβλέπει το «νέο ψηφιακό πακέτο» της Κομισιόν

Αλέξανδρος Καψύλης
Ένα «νέο ψηφιακό πακέτο», το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ήπειρο να αναπτυχθούν και «να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας, προωθώντας παράλληλα τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα στα θεμελιώδη δικαιώματα, την προστασία των δεδομένων, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη», ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως σημειώνεται στο δελτίο τύπου που εκδόθηκε την Τετάρτη, η Κομισιόν «θέλει να απλοποιήσει τη ζωή των επιχειρήσεων και των χρηστών του διαδικτύου με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της Ευρώπης στο σύνολό της».

Μεταξύ των προτεινόμενων αλλαγών, το ύπατο εκτελεστικό όργανο της ΕΕ περιλαμβάνει την απλοποίηση των κανόνων που σχετίζονται με τα διαβόητα cookies. Τις τεχνολογίες παρακολούθησης, δηλαδή, που χρησιμοποιούνται για τη διαδικτυακή διαφήμιση και ενσωματώνονται στο επιχειρηματικό μοντέλο πολλών ιστότοπων και πλατφορμών.

Εξοικονόμηση 5 δισ. ευρώ

Πρόκειται για τα πανταχού παρόντα «banners» που πετάγονται ξαφνικά στις ηλεκτρονικές οθόνες και αποσκοπούν θεωρητικά στο να δώσουν στους χρήστες του Ίντερνετ μεγαλύτερο έλεγχο των δεδομένων τους, αλλά στο τέλος καταλήγουν να παρεμβαίνουν απρόσκλητα και ενοχλητικά σε οποιαδήποτε «κίνηση» επιχειρήσει ο χρήστης σε οποιαδήποτε πλατφορμα του Διαδικτύου.

Η Επιτροπή προτείνει να εμφανίζονται λιγότερο συχνά τα cookies και «να επιτρέπεται στους χρήστες να υποδεικνύουν τη συγκατάθεσή τους με ένα κλικ και να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις τους για τα cookies μέσω των κεντρικών ρυθμίσεων προτίμησης στα προγράμματα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα».

Πέραν όλων των άλλων, η ρύθμιση του χάους των cookies θα έχει και οικονομικό όφελος, αφού η όλη προσπάθεια απλοποίησης των διαδικτυακών περιηγήσεων θα έχει ως αποτέλεσμα και την «εξοικονόμηση έως και 5 δισ. ευρώ σε διοικητικά έξοδα έως το 2029», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της.

Χρόνος προσαρμογής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επίσης να δοθεί στις εταιρείες περισσότερος χρόνος για να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες της σχετικά με τα λεγόμενα «συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου», μετά από εκκλήσεις και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού για χαλάρωση των κανονισμών.

Όπως σημειώνουν το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και η εφημερίδα «Le Figaro», «η ΕΕ υιοθέτησε πέρυσι έναν φιλόδοξο νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος πρόκειται να εφαρμοστεί σταδιακά και οι Βρυξέλλες θέλουν τώρα να δώσουν στις επιχειρήσεις του κλάδου προθεσμία για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις για τα συστήματα υψηλού κινδύνου προθεσμία μέχρι το τέλος του 2027 αντί για τον Αύγουστο του 2026».

Διευκρινίζεται ότι όταν η Κομισιόν αναφέρεται σε «συστήματα υψηλού κινδύνου» εννοεί κατά βάση εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που επηρεάζουν ευαίσθητους κοινωνικο-πολιτικούς τομείς της δημόσιας ζωής, όπως είναι η ασφάλεια, η υγεία και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών.

Το νέο χρονοδιάγραμμα συνιστά ένα από τα βασικά μέτρα που θα περιλαμβάνει το υπό κατάρτιση «σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των ψηφιακών κανονισμών», το οποίο παρουσίασαν οι Βρυξέλλες την Τετάρτη. Το AFP παρατηρεί ότι «η Κομισιόν αρνείται ότι ενδίδει στις πιέσεις των λόμπι καθυστερώντας χρονικά την εφαρμογή ενός αυστηρότερου πλαισίου και ισχυρίζεται ότι άκουσε τα επιχειρήματα των εταιρειών του κλάδου, οι οποίες φοβούνται ότι δεν θα είναι έτοιμες εγκαίρως για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα» και ως εκ τούτου «η Επιτροπή θέλει να μειώσει το γραφειοκρατικό βάρος και τα αυξημένα κόστη που θα προκύψουν».

Οι «άκαμπτοι κανόνες»

«Έχουμε όλα τα μέσα για να πετύχουμε στην Ευρώπη. Αλλά οι επιχειρήσεις μας, ιδίως οι μικρομεσαίες και οι νεοφυείς, συχνά ταλαιπωρούνται από τη συσσώρευση πλήθους άκαμπτων νομικών κανόνων και διοικητικών ρυθμίσεων», εξήγησε η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, αρμόδια για τις Ψηφιακές Υποθέσεις Χένα Βιρκούνεν.

Την Τρίτη Γαλλία και Γερμανία κάλεσαν τις Βρυξέλλες να αναστείλουν για ένα έτος την εφαρμογή του Νόμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, προκειμένου να υπάρξει ο χρόνος προσαρμογής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις κατακλυσμιαίες καινοτομίες που φέρνει η ΑΙ και να μην επηρεαστεί αρνητικά η ευρωπαϊκή οικονομία.

Από τη μια πλευρά υπάρχουν οι εταιρείες του κλάδου που αντιμετωπίζουν κάθε κανονιστική ρύθμιση ως ανασχετική των δραστηριοτήτων τους. Ο αμερικανικός όμιλος OpenAI, για παράδειγμα, έχει καλέσει τις Βρυξέλλες να θέσουν τέρμα στην πολυνομία που οφείλεται τόσο στους ευρωπαϊκούς κανόνες (Νόμος για την Τεχνητή Νοημοσύνη, DMA, DSA, GDPR) όσο και στις εθνικές νομοθεσίες.

Η OpenAI θεωρεί τη μεταβατική αυτή περίοδο ως «ευκαιρία για την Ευρώπη να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, να προστατεύσει τους πολίτες της και να επιστρέψει στην ευημερία και την πρόοδο».

Στους αντίποδες οι υποστηρικτές των αυστηρών νομοθετικών ρυθμίσεων θεωρούν ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η καταπολέμηση των κινδύνων που θέτει η ΑΙ για την κοινωνία. Υποστηρίζουν ότι η ρύθμιση δεν ευθύνεται για την τεχνολογική υστέρηση της Ευρώπης και επικαλούνται βαθύτερες αιτίες, όπως η έλλειψη ευρωπαίων «τεχνολογικών πρωταθλητών», η οποία εμποδίζει τη Γηραιά Ήπειρο να επενδύσει ανάλογα με τις ΗΠΑ στον κλάδο.

Μια επίσης αιτία της ευρωπαϊκής υστέρησης θεωρείται και η δυσκολία διατήρησης εντός των ευρωπαϊκών συνόρων των πλέον ταλαντούχων ερευνητών στον ευρύτερο τομέα των υψηλών τεχνολογιών.

Η ιδιωτικότητα

Ένα άλλο σημείο ανησυχίας για όσους προτάσσουν την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πολιτών είναι το σχέδιο της Κομισιόν να επιτρέψει τη χρήση ιδιωτικών δεδομένων για την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε περιπτώσεις «έννομου συμφέροντος» και επίσης να αναθεωρήσει τον ορισμό των «ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων».

Πολλές ΜΚΟ και ενώσεις πολιτών πιστεύουν ότι δεν θα πρέπει να χαλαρώσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία που μέχρι τώρα ήταν πολύ προστατευτική για τους πολίτες και τους καταναλωτές. «Αντί για τις στοχευμένες προσαρμογές που ανακοινώθηκαν, η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση θεμελιωδών στοιχείων, όπως είναι ο ορισμός των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR)», προειδοποίησε η αυστριακή Ενωση NOYB.

Οι πολιτικές προσεγγίσεις

«Τα προτεινόμενα μέτρα στο πλαίσιο του ‘νέου ψηφιακού πακέτου’ είναι πιθανό να προκαλέσουν έντονες συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», εκτιμά το AFP, διότι θα αναδείξουν τη διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν οι πιο φιλελεύθερες πολιτικά παρατάξεις του Σώματος με τις συντηρητικότερες – αλλά πιο φιλελεύθερες οικονομικά.

«Η Ευρώπη υποφέρει από την υπερβολική πολυπλοκότητα, την ακαμψία και τις ασυνέπειες των κανόνων που ήδη ισχύουν», υποστηρίζει η βουλγάρα ευρωβουλευτής του Λαϊκού Κόμματος Έβα Μάιντελ, «μία από τους υποστηρικτές της χαλάρωσης του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου», όπως διευκρινίζει το AFP.

Αντίθετα, οι Σοσιαλδημοκράτες ευρωβουλευτές κάλεσαν την Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα «να μην απορρυθμίσει και να μην αποδυναμώσει το προσεκτικά κατασκευασμένο ψηφιακό νομικό πλαίσιο της ΕΕ που λειτουργεί ως προστασία των Ευρωπαίων πολιτών έναντι της τεχνολογικής αυθαιρεσίας».

Πηγή: ΟΤ

