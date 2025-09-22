science
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Cookies: Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο νόμος που γέμισε με αναδυόμενα παράθυρα το διαδίκτυο
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:01

Cookies: Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο νόμος που γέμισε με αναδυόμενα παράθυρα το διαδίκτυο

H EE εξετάζει την αλλαγή των κανονισμών για τα cookies οι οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο των τεχνολογικών κολοσσών αλλά και των διαφημιστών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Spotlight

Βήμα υποχώρησης έναντι των τεχνολογικών κολοσσών ή απλοποίησης; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να καταργήσει τον κανονισμό που υποχρεώνει τους ιστοτόπους να εμφανίζουν ειδοποιήσεις για τη συλλογή cookies και εν μέρει να περιορίσει τους κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής των ευρωπαίων καταναλωτών, όπως σημειώνει και το Politico.

Τα cookies είναι ένα θεμέλιο του διαδικτύου που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων να συλλέγουν πληροφορίες για τους επισκέπτες — από το αν έχουν συνδεθεί με κωδικό πρόσβασης έως τα προϊόντα που επιθυμούν να αγοράσουν και, ως εκ τούτου, τα διαφημιστικά μηνύματα που ενδέχεται να τους ενδιαφέρουν, αναφέρει ο γνωστός ιστότοπος παίρνοντας σαφ;H θέση υπέρ της κατάργησης καθώς χαρακτηρίζει τον κανονισμό ως «έναν από τους πιο ενοχλητικούς νόμους της: έναν τεχνολογικό κανόνα του 2009 που γέμισε τον διαδικτυακό κόσμο με αναδυόμενα παράθυρα που ζητούσαν συγκατάθεση για τα cookies» και υποστηρίζει , παράλληλα, ότι «Είναι το είδος της απλοποίησης που μπορούν να υποστηρίξουν οι απλοί Ευρωπαίοι».

Το 2009, οι ευρωπαίοι νομοθέτες αναθεώρησαν έναν νόμο που ονομάζεται Οδηγία για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα, ο οποίος απαιτεί από τους ιστότοπους να λαμβάνουν τη συγκατάθεση των χρηστών πριν φορτώσουν cookies στις συσκευές τους, εκτός εάν τα cookies είναι «απολύτως απαραίτητα» για την παροχή μιας υπηρεσίας.

Μεταφερόμαστε στο 2025 και το διαδίκτυο είναι γεμάτο από banner συγκατάθεσης που οι χρήστες έχουν μάθει από καιρό να κλείνουν χωρίς να το σκέφτονται δεύτερη φορά, σχολιάζει το Politico.

«Η υπερβολική συναίνεση ουσιαστικά καταστρέφει τη συναίνεση. Οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να δίνουν τη συναίνεσή τους για τα πάντα, οπότε μπορεί να σταματήσουν να διαβάζουν τα πάντα με τόση λεπτομέρεια, και αν η συναίνεση είναι η προεπιλογή για τα πάντα, δεν γίνεται πλέον αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο από τους χρήστες», δήλωσε ο Πίτερ Κράντοκ, δικηγόρος ειδικευμένος σε θέματα δεδομένων στην Keller and Heckman.

Απλοποίηση – Η πρόταση της Δανίας

Η τεχνολογία των cookies αποτελεί πλέον το επίκεντρο των σχεδίων της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ για την απλοποίηση της τεχνολογικής ρύθμισης. Οι αξιωματούχοι θέλουν να παρουσιάσουν ένα «ομοσπονδιακό» κείμενο τον Δεκέμβριο, καταργώντας τις επαχθείς απαιτήσεις για τις ψηφιακές εταιρείες. Τη Δευτέρα, πραγματοποίησε συνάντηση με την τεχνολογική βιομηχανία για να συζητήσει τη διαχείριση των cookies και των banner συγκατάθεσης.

Σύμφωνα με το POLITICO, η Επιτροπή εξετάζει πώς να τροποποιήσει τους κανόνες ώστε να συμπεριλάβει περισσότερες εξαιρέσεις ή να διασφαλίσει ότι οι χρήστες μπορούν να ορίσουν τις προτιμήσεις τους για τα cookies μία φορά (για παράδειγμα, στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής τους) αντί για κάθε φορά που επισκέπτονται έναν ιστότοπο.

Οι χώρες της ΕΕ έχουν προτείνει παρόμοιες ιδέες. Η Δανία (η οποία προεδρεύει επί του παρόντος των συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) πρότεινε τον Μάιο να καταργηθούν τα banner συγκατάθεσης για τα cookies που συλλέγουν δεδομένα «για τεχνικά απαραίτητες λειτουργίες» ή «απλές στατιστικές».

Ανέφεραν ότι αυτά τα είδη cookies είναι «αβλαβή», σε αντίθεση με αυτά που χρησιμοποιούνται για σκοπούς μάρκετινγκ, διαφήμισης ή κοινής χρήσης δεδομένων με τρίτους.

Εν τω μεταξύ, ο κλάδος πρότεινε να ενσωματωθούν οι κανόνες για τα cookies στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ. Η οδηγία για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα έχει αυστηρές απαιτήσεις συγκατάθεσης, ενώ ο ΓΚΠΔ υιοθετεί μια «προσέγγιση βάσει κινδύνου», επιτρέποντας στις εταιρείες να προσαρμόζουν τα μέτρα προστασίας της ιδιωτικότητας ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται με την επεξεργασία δεδομένων.

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής, το τρίτο θέμα της πολιτικής της ΕΕ

Η αρχική κίνηση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση των κανόνων σχετικά με τα cookies θέτει τις Βρυξέλλες σε μια σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της βιομηχανίας και της κοινότητας προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων έως τους πιο πρόσφατους νόμους για την τεχνολογία, οι λομπίστες των Βρυξελλών έχουν συζητήσει έντονα τα ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, αφήνοντας τις προηγούμενες προσπάθειες μεταρρύθμισης του νόμου για τα cookies μισοτελειωμένους..

Ορισμένες από αυτές τις ιδέες για την απλοποίηση των banner συγκατάθεσης συμπεριλήφθηκαν σε μια πρόταση για κανονισμό περί ηλεκτρονικού απορρήτου που παρουσιάστηκε το 2017.

Ωστόσο, λέει το Politico ,  η πρόταση αποσύρθηκε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους — ένα πολύτιμο θήραμα της ατζέντας απορρύθμισης της προέδρου της Επιτροπής, Ουρσουλα φον ντερ Λάιεν  — καθώς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δυσκολεύονταν να βρουν συμβιβασμό σχετικά με την δυσκίνητη πρόταση που κάλυπτε τα πάντα, από την διαδικτυακή διαφήμιση έως την εθνική ασφάλεια.

Ισορροπία

Ο Φρανκ Τόμας , διευθυντής πολιτικής στο λόμπι διαφημιστών IAB Europe, δήλωσε ότι η οδηγία για την ηλεκτρονική προστασία της ιδιωτικής ζωής υιοθετεί μια «πολύ αυστηρή» άποψη σχετικά με τη συγκατάθεση και ότι οι κανόνες θα μπορούσαν να απλοποιηθούν μεταφέροντας τη ρύθμιση των cookies στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), ο οποίος υιοθετεί μια πιο ευέλικτη προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο. Αυτό θα επέτρεπε στις επιχειρήσεις να βασίζονται σε πιο κατάλληλες νομικές βάσεις, όπως το έννομο συμφέρον, είπε.

Ωστόσο, «το αίτημά μας για απλοποίηση δεν πρέπει να συγχέεται με μια ελαφριά προσέγγιση στην προστασία των δεδομένων, αλλά όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής και της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τεχνολογίας», πρόσθεσε ο Τόμας.

Η συζήτηση ανάμεσα στους υπέρμαχους της προστασίας της ιδιωτικής ζωής που είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά τη χρήση cookies για στοχευμένη διαφήμιση και όσυς υποστηρίζουν την καταργηση αυτων των περιορισμών για λόγους απλοποίησης, έχει ενταθεί και θα έχει συνέχεια.

Η διαμάχη αναμένεται να αναζωπυρωθεί το επόμενο έτος, όταν η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα νομοθετικό κείμενο με θέμα τη διαφήμιση, το οποίο θα ονομάζεται «Νόμος για την ψηφιακή δικαιοσύνη». Η εκτελεστική εξουσία έχει δηλώσει ότι ο κανονισμός θα συμβάλει στην προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων από χειραγωγικό σχεδιασμό ή αθέμιτη εξατομίκευση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

World
Nvidia: Eπενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Nvidia: Eπενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
H Κίνα σφίγγει τον κλοιό λογοκρισίας στα social media – Στο στόχαστρο και οι πεσιμιστικές αναρτήσεις
Επιχείρηση καταστολής 22.09.25

H Κίνα σφίγγει τον κλοιό λογοκρισίας στα social media – Στο στόχαστρο και οι πεσιμιστικές αναρτήσεις

Νέα καμπάνια λογοκρισίας στην Κίνα για αναρτήσεις που υποκινούν σε βία, καλλιεργούν αντικοινωνικά αισθήματα ή εκφράζουν απαισιοδοξία για την οικονομία ή γενικά για τη ζωή.

Σύνταξη
Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης
Καρκίνος εντέρου 19.09.25

Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης

Μέσω ενός απλού τεστ κοπράνων και με τη χείρα βοηθείας της Τεχνητής Νοημοσύνης ερευνητές χαρτογράφησαν με τη μεγαλύτερη ανάλυση που έχει επιτευχθεί ως σήμερα το μικροβίωμα του εντέρου ανοίγοντας τον δρόμο της μη παρεμβατικής διάγνωσης του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ύπνος: Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει την ποιότητά του – Νέα έρευνα
Ανησυχητικά ευρήματα 19.09.25

Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει και την ποιότητα του ύπνου μας - Νέα έρευνα

«Οι τρέχουσες πολιτικές για τον καθαρό αέρα εστιάζουν κυρίως στις εξωτερικές πηγές, αλλά τα ευρήματά μας καθιστούν σαφές ότι η ατζέντα πρέπει να επεκταθεί», δήλωσε ο επικεφαλής καθηγηγής της έρευνας

Σύνταξη
Βλαστοκύτταρα ανέστρεψαν τις βλάβες του εγκεφαλικού επεισοδίου σε ποντίκια
Αναστροφή βλαβών 19.09.25

Πείραμα με βλαστοκύτταρα ανοίγει τον δρόμο για αντιμετώπιση του εγκεφαλικού

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης μεταμόσχευσαν νευρικά βλαστικά κύτταρα σε ποντίκια και επέτυχαν αναγέννηση των κατεστραμμένων νευρώνων και αποκατάσταση της κινητικότητάς τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Γαλλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – Μακρόν: «Φιλοδοξία μας να σπάσει ο κύκλος της βίας»
Κόσμος 22.09.25

Η Γαλλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – Μακρόν: «Φιλοδοξία μας να σπάσει ο κύκλος της βίας»

«Η Γαλλία αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», διακήρυξε από τον ΟΗΕ ο προέδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. «Πιστή στην ιστορική δέσμευση της χώρας μου στη Μέση Ανατολή, η Γαλλία αναγνωρίζει σήμερα το Κράτος της Παλαιστίνης», είπε καταχειροκροτούμενος από πολλούς διπλωμάτες, αλλά απουσία Ισραηλινού εκπροσώπου. «Η Γαλλία δεν έχει απογοητεύσει ποτέ το Ισραήλ όταν διακυβεύεται […]

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς» [Βίντεο]
Δηλώσεις Λίβιτ 22.09.25

Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαίν Λέβιτ, ανέφερε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θεωρεί την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ως ανταμοιβή για τη Χαμάς

Σύνταξη
Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»
«Cancel» 22.09.25

Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»

Ο Κάνιε Γουέστ μίλησε για την απόφασή του να υποστηρίξει το κίνημα «Make America Great Again» (MAGA) στο νέο ντοκιμαντέρ «In Whose Name?», κάνοντας λόγο για «σύγχρονη σκλαβιά».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα σε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Ελλάδα 22.09.25

Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα σε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο δράστης έβγαλε καραμπίνα στην εθνική οδό και πυροβόλησε τον οδηγό του εκσκαφέα - Εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Καλάβρυτα μία ημέρα αργότερα

Σύνταξη
Πώς το Ισραήλ, μέρα με την μέρα, χάνει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ
Κόσμος 22.09.25

Πώς το Ισραήλ, μέρα με την μέρα, χάνει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ

Όσο ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται, το Ισραήλ συνεχίζει να χάνει υποστηρικτές στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ, το μόνο πράγμα που την κρατά μακριά από τη μοίρα που υπέστη η Νότια Αφρική κατά το Άπαρτχαϊντ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τάρα Ριντ: Η Αμερικανίδα που κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική κακοποίηση έγινε Ρωσίδα πολίτης
Τάρα Ριντ 22.09.25

Η Αμερικανίδα που κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική κακοποίηση έγινε Ρωσίδα πολίτης

Η Τάρα Ριντ, η οποία είχε κατηγορήσει τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική επίθεση τη δεκαετία του 1990, απέκτησε πρόσφατα ρωσική υπηκοότητα. Η αιτία παραμένει ακόμα ασαφής

Σύνταξη
Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ 
«Είναι Ταλιμπάν» 22.09.25

Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ 

Οι ισχυροί σταρ του Χόλιγουντ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή που καταδικάζει την απόφαση της Disney να αναστείλει επ’ αόριστον την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Η επιστολή είναι και η απάντηση τους στις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ψυχιατρική στην εποχή της τεχνολογίας: Υπάρχει τελικά η «ψύχωση της AI»;
Τεχνητή νοημοσύνη 22.09.25

Υπάρχει τελικά η «ψύχωση της AI»; Η ψυχιατρική στην εποχή της τεχνολογίας

Μια νέα πρόκληση αναδύεται για την ψυχιατρική κοινότητα, καθώς όλο και περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ψυχωτικά συμπτώματα έπειτα από συνομιλίες με chatbots τεχνητής νοημοσύνης (AI psychosis)

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;
Νέα Αριστερά 22.09.25

Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για τον κίνδυνο να χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις, εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Χαμάς: Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα
Κόσμος 22.09.25

Στη δημοσιότητα νέο βίντεο της Χαμάς με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα

Ο νεαρός άνδρας ονομάζεται Αλόν Οχέλ και είναι 24 ετών, εμφανίζεται σε βίντεο της Χαμάς για δεύτερη φορά από τις αρχές του μήνα. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του βίντεο

Σύνταξη
Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης τίμησε τον Αντρέ Βιεϊρίνια στα βραβεία ΠΣΑΠΠ για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο – Βραβεύτηκαν επίσης και οι Νίνης, Ζέκα, Φετφατζίδης.

Σύνταξη
Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι
On Field 22.09.25

Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι

Η αγγλική ομάδα δεν έχει νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές στην Πρέμιερ Λιγκ και μια κίνηση του Ουνάι Έμερι προκάλεσε όργιο φημών, αναφορικά με το μέλλον του Ισπανού στον πάγκο των «χωριατών»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ
Ή άγαλμα ή πρόστιμο 22.09.25

Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ

Το New College της Φλόριντα, το οποίο πριν δύο χρόνια άλλαξε διοίκηση και πήρε συντηρητική κατεύθυνση, ανακοίνωσε ότι θα «τιμήσει» τον Τσάρλι Κερκ με την ανέγερση ενός αγάλματος του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν
Ποδόσφαιρο 22.09.25

LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν για την 5η αγωνιστική της Ligue 1.

Σύνταξη
Το ΑΕΠ αυξάνεται, οι Έλληνες φτωχαίνουν – 4 συν μία 1 ερωταπαντήσεις για τα παράδοξα της ελληνικής οικονομίας
ΕΚΚΕ 22.09.25

Το ΑΕΠ αυξάνεται, οι Έλληνες φτωχαίνουν – 4 συν μία 1 ερωταπαντήσεις για τα παράδοξα της ελληνικής οικονομίας

Γιατί η αύξηση του ΑΕΠ δεν σημαίνει βελτίωση του βιοτικού επιπέδου; Πώς αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο; Ο διευθυντής ερευνών του ΕΚΚΕ μιλάει για τις 4+1 πληγές της ελληνικής οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024
Πρόβλημα δημόσιας υγείας 22.09.25

Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024

Ακόμη μία έρευνα επιβεβαιώνει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη. Η ακραία ζέστη προκαλεί θανάτους, καθώς τα καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο ζεστά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λαοθάλασσα στην Ιταλία για τη Γάζα – Μπλόκο σε δρόμους, λιμάνια και σχολεία
«Μπλόκο σε όλα» 22.09.25

Λαοθάλασσα στην Ιταλία για τη Γάζα – Μπλόκο σε δρόμους, λιμάνια και σχολεία

Από το Μιλάνο έως το Παλέρμο και από τη Ρώμη έως τη Γένοβα και το Λιβόρνο, οι Ιταλοί βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν την πολιτική και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Σύνταξη
Βοιωτία: «Έκανα λάθος» λέει τώρα η 62χρονη – Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της μητέρας της
Ελλάδα 22.09.25

Βοιωτία: «Έκανα λάθος» λέει τώρα η 62χρονη – Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της μητέρας της

Πολλά είναι τα ερωτήματα τόσο για το πώς πέθανε η ηλικιωμένη γυναίκα αλλά και για τον ρόλο άλλων προσώπων γύρω από την 62χρονη που έκρυψε τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψα δίπλα στο σπίτι της

Σύνταξη
Ισραήλ: O στολίσκος Global Sumud Flotilla δεν θα φτάσει ποτέ στη Γάζα, δεν θα το επιτρέψουμε
Υπουργείο Εξωτερικών 22.09.25

Ισραήλ: O στολίσκος Global Sumud Flotilla δεν θα φτάσει ποτέ στη Γάζα, δεν θα το επιτρέψουμε

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, που αποτελείται από δεκάδες σκάφη, σκοπεύει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει τρόφιμα και ανθρωπιστικά εφόδια στον θύλακα

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο