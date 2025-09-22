Βήμα υποχώρησης έναντι των τεχνολογικών κολοσσών ή απλοποίησης; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να καταργήσει τον κανονισμό που υποχρεώνει τους ιστοτόπους να εμφανίζουν ειδοποιήσεις για τη συλλογή cookies και εν μέρει να περιορίσει τους κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής των ευρωπαίων καταναλωτών, όπως σημειώνει και το Politico.

Τα cookies είναι ένα θεμέλιο του διαδικτύου που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων να συλλέγουν πληροφορίες για τους επισκέπτες — από το αν έχουν συνδεθεί με κωδικό πρόσβασης έως τα προϊόντα που επιθυμούν να αγοράσουν και, ως εκ τούτου, τα διαφημιστικά μηνύματα που ενδέχεται να τους ενδιαφέρουν, αναφέρει ο γνωστός ιστότοπος παίρνοντας σαφ;H θέση υπέρ της κατάργησης καθώς χαρακτηρίζει τον κανονισμό ως «έναν από τους πιο ενοχλητικούς νόμους της: έναν τεχνολογικό κανόνα του 2009 που γέμισε τον διαδικτυακό κόσμο με αναδυόμενα παράθυρα που ζητούσαν συγκατάθεση για τα cookies» και υποστηρίζει , παράλληλα, ότι «Είναι το είδος της απλοποίησης που μπορούν να υποστηρίξουν οι απλοί Ευρωπαίοι».

Το 2009, οι ευρωπαίοι νομοθέτες αναθεώρησαν έναν νόμο που ονομάζεται Οδηγία για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα, ο οποίος απαιτεί από τους ιστότοπους να λαμβάνουν τη συγκατάθεση των χρηστών πριν φορτώσουν cookies στις συσκευές τους, εκτός εάν τα cookies είναι «απολύτως απαραίτητα» για την παροχή μιας υπηρεσίας.

Μεταφερόμαστε στο 2025 και το διαδίκτυο είναι γεμάτο από banner συγκατάθεσης που οι χρήστες έχουν μάθει από καιρό να κλείνουν χωρίς να το σκέφτονται δεύτερη φορά, σχολιάζει το Politico.

«Η υπερβολική συναίνεση ουσιαστικά καταστρέφει τη συναίνεση. Οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να δίνουν τη συναίνεσή τους για τα πάντα, οπότε μπορεί να σταματήσουν να διαβάζουν τα πάντα με τόση λεπτομέρεια, και αν η συναίνεση είναι η προεπιλογή για τα πάντα, δεν γίνεται πλέον αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο από τους χρήστες», δήλωσε ο Πίτερ Κράντοκ, δικηγόρος ειδικευμένος σε θέματα δεδομένων στην Keller and Heckman.

Απλοποίηση – Η πρόταση της Δανίας

Η τεχνολογία των cookies αποτελεί πλέον το επίκεντρο των σχεδίων της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ για την απλοποίηση της τεχνολογικής ρύθμισης. Οι αξιωματούχοι θέλουν να παρουσιάσουν ένα «ομοσπονδιακό» κείμενο τον Δεκέμβριο, καταργώντας τις επαχθείς απαιτήσεις για τις ψηφιακές εταιρείες. Τη Δευτέρα, πραγματοποίησε συνάντηση με την τεχνολογική βιομηχανία για να συζητήσει τη διαχείριση των cookies και των banner συγκατάθεσης.

Σύμφωνα με το POLITICO, η Επιτροπή εξετάζει πώς να τροποποιήσει τους κανόνες ώστε να συμπεριλάβει περισσότερες εξαιρέσεις ή να διασφαλίσει ότι οι χρήστες μπορούν να ορίσουν τις προτιμήσεις τους για τα cookies μία φορά (για παράδειγμα, στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής τους) αντί για κάθε φορά που επισκέπτονται έναν ιστότοπο.

Οι χώρες της ΕΕ έχουν προτείνει παρόμοιες ιδέες. Η Δανία (η οποία προεδρεύει επί του παρόντος των συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) πρότεινε τον Μάιο να καταργηθούν τα banner συγκατάθεσης για τα cookies που συλλέγουν δεδομένα «για τεχνικά απαραίτητες λειτουργίες» ή «απλές στατιστικές».

Ανέφεραν ότι αυτά τα είδη cookies είναι «αβλαβή», σε αντίθεση με αυτά που χρησιμοποιούνται για σκοπούς μάρκετινγκ, διαφήμισης ή κοινής χρήσης δεδομένων με τρίτους.

Εν τω μεταξύ, ο κλάδος πρότεινε να ενσωματωθούν οι κανόνες για τα cookies στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ. Η οδηγία για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα έχει αυστηρές απαιτήσεις συγκατάθεσης, ενώ ο ΓΚΠΔ υιοθετεί μια «προσέγγιση βάσει κινδύνου», επιτρέποντας στις εταιρείες να προσαρμόζουν τα μέτρα προστασίας της ιδιωτικότητας ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται με την επεξεργασία δεδομένων.

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής, το τρίτο θέμα της πολιτικής της ΕΕ

Η αρχική κίνηση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση των κανόνων σχετικά με τα cookies θέτει τις Βρυξέλλες σε μια σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της βιομηχανίας και της κοινότητας προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων έως τους πιο πρόσφατους νόμους για την τεχνολογία, οι λομπίστες των Βρυξελλών έχουν συζητήσει έντονα τα ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, αφήνοντας τις προηγούμενες προσπάθειες μεταρρύθμισης του νόμου για τα cookies μισοτελειωμένους..

Ορισμένες από αυτές τις ιδέες για την απλοποίηση των banner συγκατάθεσης συμπεριλήφθηκαν σε μια πρόταση για κανονισμό περί ηλεκτρονικού απορρήτου που παρουσιάστηκε το 2017.

Ωστόσο, λέει το Politico , η πρόταση αποσύρθηκε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους — ένα πολύτιμο θήραμα της ατζέντας απορρύθμισης της προέδρου της Επιτροπής, Ουρσουλα φον ντερ Λάιεν — καθώς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δυσκολεύονταν να βρουν συμβιβασμό σχετικά με την δυσκίνητη πρόταση που κάλυπτε τα πάντα, από την διαδικτυακή διαφήμιση έως την εθνική ασφάλεια.

Ισορροπία

Ο Φρανκ Τόμας , διευθυντής πολιτικής στο λόμπι διαφημιστών IAB Europe, δήλωσε ότι η οδηγία για την ηλεκτρονική προστασία της ιδιωτικής ζωής υιοθετεί μια «πολύ αυστηρή» άποψη σχετικά με τη συγκατάθεση και ότι οι κανόνες θα μπορούσαν να απλοποιηθούν μεταφέροντας τη ρύθμιση των cookies στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), ο οποίος υιοθετεί μια πιο ευέλικτη προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο. Αυτό θα επέτρεπε στις επιχειρήσεις να βασίζονται σε πιο κατάλληλες νομικές βάσεις, όπως το έννομο συμφέρον, είπε.

Ωστόσο, «το αίτημά μας για απλοποίηση δεν πρέπει να συγχέεται με μια ελαφριά προσέγγιση στην προστασία των δεδομένων, αλλά όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής και της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τεχνολογίας», πρόσθεσε ο Τόμας.

Η συζήτηση ανάμεσα στους υπέρμαχους της προστασίας της ιδιωτικής ζωής που είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά τη χρήση cookies για στοχευμένη διαφήμιση και όσυς υποστηρίζουν την καταργηση αυτων των περιορισμών για λόγους απλοποίησης, έχει ενταθεί και θα έχει συνέχεια.

Η διαμάχη αναμένεται να αναζωπυρωθεί το επόμενο έτος, όταν η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα νομοθετικό κείμενο με θέμα τη διαφήμιση, το οποίο θα ονομάζεται «Νόμος για την ψηφιακή δικαιοσύνη». Η εκτελεστική εξουσία έχει δηλώσει ότι ο κανονισμός θα συμβάλει στην προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων από χειραγωγικό σχεδιασμό ή αθέμιτη εξατομίκευση.