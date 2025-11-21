Κρήτη: Πρόστιμο 11.500 ευρώ σε γυναίκα που είχε 23 γάτες στο σπίτι της
Μία 58χρονη συνελήφθη στην Κρήτη καθώς είχε 23 γάτες στο σπίτι της σε άθλιες συνθήκες
Βαριά καμπάνα για 58χρονη στη Σητεία στην Κρήτη που συνελήφθη καθώς στο σπίτι της εντοπίστηκαν 23 γάτες, σε χώρο που ήταν ακατάλληλος για τη διαβίωση τόσο της ίδιας όσο και των ζώων.
Στη γυναίκα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 11.500 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, στο σημείο μετέβησαν χθες δικαστικοί υπάλληλοι και υγειονομικοί της Περιφέρειας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο χώρος ήταν γεμάτος περιττώματα και με έντονη δυσοσμία, ενώ δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις υγιεινής.
Η 58χρονη γυναίκα συνελήφθη και σε βάρος της, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας:
Συνελήφθη χθες, 20 Νοεμβρίου 2025, το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Σητείας, 58χρονη ημεδαπή για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων συντροφιάς.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούν αστυνομικοί του Κλιμακίου Ελέγχων Προστασίας Ζώων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου σε ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς για την τήρηση των κανόνων ευζωίας, χθες το μεσημέρι, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους χώρους της οικίας της 58χρονης.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η 58χρονη διατηρούσε 23 γάτες σε ακατάλληλες για την υγιεινή και τη διαβίωσή τους συνθήκες, με συνέπεια την παθητική κακοποίησή τους.
Σε βάρος της επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.
