newspaper
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Άργος: Στο χειρουργείο 17χρονη μετά από επίθεση αγέλης αδέσποτων σκύλων
Ελλάδα 21 Νοεμβρίου 2025 | 15:53

Άργος: Στο χειρουργείο 17χρονη μετά από επίθεση αγέλης αδέσποτων σκύλων

Η αγέλη στο Άργος έριξε τη νεαρή κοπέλα στο έδαφος και της κατάφερε σοβαρά δαγκώματα στο κεφάλι και στα πόδια.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Spotlight

Ένα σοβαρό περιστατικό με αδέσποτα ζώα σημειώθηκε στο Άργος.

Μια 17χρονη κοπέλα δέχθηκε επίθεση από αγέλη τεσσάρων σκύλων και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πώς συνέβη η επίθεση στο Άργος

Το γεγονός συνέβη το πρωί σήμερα Παρασκευής, κοντά στο Αρχαίο Θέατρο, ενώ η μαθήτρια κατευθυνόταν προς το σχολείο της.

Η επίθεση της προκάλεσε πολλαπλά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο χειρουργείο του Νοσοκομείου Άργους.

Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών αντέδρασε άμεσα. Συνεργεία εντόπισαν ένα από τα σκυλιά και το έθεσαν σε περιορισμό, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων τριών.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο που η αγέλη των αδέσποτων σκύλων επιτέθηκε στην 17χρονη:

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis, ένας ηλικιωμένος αλλοδαπός, που επίσης δέχθηκε επίθεση από την ίδια αγέλη και έφερε τραύματα στα πόδια, κατέληξε στο Νοσοκομείο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Παγκόσμιες αγορές: Ανατροπή στην ανατροπή – Το roller coaster στις μετοχές

Παγκόσμιες αγορές: Ανατροπή στην ανατροπή – Το roller coaster στις μετοχές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νέος Κόσμος: Στη φυλακή οδηγείται ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό
Τι υποστήριξε 21.11.25

Στη φυλακή οδηγείται ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο

«Ζητώ συγγνώμη» είπε μεταξύ άλλων στην απολογία του ο 29χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον οδηγό στον Νέο Κόσμο - Το αδίκημα αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ηράκλειο: Φωτιά σε εξέλιξη εν μέσω ισχυρών ανέμων – Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής
Συναγερμός 21.11.25

Φωτιά σε εξέλιξη στο Ηράκλειο εν μέσω ισχυρών ανέμων - Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής

Σε πλαγιά καίει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Ηράκλειο Κρήτης - Για την κατάσβεσή της επιχειρούν πέντε οχήματα με 17 πυροσβέστες και μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ

Σύνταξη
Ήπειρος: Σφοδρές βροχοπτώσεις στα Ιωάννινα – Μήνυμα από το 112
Ελλάδα 21.11.25

Η κακοκαιρία «χτυπάει» την Ήπειρο - Μήνυμα από το 112 σε Ιωάννινα και Τζουμέρκα

Από τα ορεινά της Κόνιτσας και των Τζουμέρκων ως την Σαγιάδα, η περιοχή μετρά πληγές ενώ όσο περνούν οι ώρες τα προβλήματα από την κακοκαιρία γίνονται μεγαλύτερα και οι ζημιές περισσότερες.

Σύνταξη
«Υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και predator» – Τι κατέθεσε δημοσιογράφος του in για τις υποκλοπές
Συνεχίζεται η δίκη 21.11.25

«Υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και predator» - Τι κατέθεσε δημοσιογράφος του in για τις υποκλοπές

Ο δημοσιογράφος του in Δημήτρης Τερζής κατέθεσε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για τη διαβόητη υπόθεση των υποκλοπών - Τι αποκαλύπτει η μακροχρόνια δημοσιογραφική του έρευνα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πειραιάς: Σοκ με τον θάνατο 13χρονης από πνιγμό με φαγητό σε ειδικό σχολείο – «Όλοι ήταν αναστατωμένοι»
Στον Πειραιά 21.11.25 Upd: 15:37

Σοκ με τον θάνατο 13χρονης από πνιγμό με φαγητό σε ειδικό σχολείο - «Όλοι ήταν αναστατωμένοι»

Για υποστελέχωση του ειδικού δημοτικού σχολείου Πειραιά έκανε λόγο μια μητέρα παιδιού που φοιτά στο συγκεκριμένο σχολείο, όπου πέθανε το 13χρονο κορίτσι.

Σύνταξη
Μεσολόγγι: Συνελήφθησαν δύο 14χρονοι για τον ξυλοδαρμό 15χρονου μέσα σε σχολείο
Βία ανηλίκων 21.11.25

Συνελήφθησαν δύο 14χρονοι για τον ξυλοδαρμό 15χρονου μέσα σε σχολείο

Είκοσι πέντε περιστατικά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα στη δυτική Ελλάδα - Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος των δύο ανηλίκων στο Μεσολόγγι αλλά και των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας τους

Σύνταξη
Βορίζια: Ελεύθερος υπό όρους ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα – Το βίντεο που προσκομίστηκε
«Καμία εμπλοκή» 21.11.25

Ελεύθερος υπό όρους ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα στα Βορίζια - Το βίντεο που προσκομίστηκε

Βίντεο προσκόμισε η υπεράσπιση προς τεκμηρίωση τα λεγομένων του ανιψιού του Φανούρη Καργάκη - «Σωστή απόφαση, καμία εμπλοκή του 23χρονου» στην έκρηξη στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια

Σύνταξη
Ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου: Η Δήμητρα Ματσούκα για την περιπέτεια της σύλληψής της από την Τροχαία
Ελλάδα 21.11.25

Ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου: Η Δήμητρα Ματσούκα για την περιπέτεια της σύλληψής της από την Τροχαία

Η γνωστή ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα «πρωταγωνίστησε» στον Τύπο τις τελευταίες 24 ώρες, με αφορμή τη σύλληψή της σε μπλόκο της Τροχαίας. Η ίδια μίλησε στην κάμερα του MEGA για το περιστατικό μετά το τέλος της παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ευρώπη: Οι λόγοι που η γηραιά ήπειρος πρέπει να επανεπενδύσει στα πανεπιστήμιά της
Κόσμος 21.11.25

Γεωπολιτική της γνώσης: Σε μια εποχή αναταραχών η Ευρώπη πρέπει να επανεπενδύσει στα πανεπιστήμιά της

Η Ευρώπη εμπλέκεται σε έναν ανταγωνισμό που δεν μετριέται μόνο σε στρατιωτικά οπλοστάσια αλλά και σε ερευνητικές υποδομές, κέντρα δεδομένων, εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ίθαν Χοκ: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνεις παντρεμένος» – Ο ρόλος της νταντάς και το διαζύγιο με την Ούμα Θέρμαν
Συνέντευξη The Times 21.11.25

Ίθαν Χοκ: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνεις παντρεμένος» - Ο ρόλος της νταντάς και το διαζύγιο με την Ούμα Θέρμαν

Κάνοντας βόλτα στο Μπρούκλιν, ο Ίθαν Χοκ εξηγεί στους Times πώς ξεπέρασε το ότι ήταν έφηβος/pin-up, τον θάνατο των φίλων του Ρίβερ Φίνιξ και Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν και το διαζύγιό του από την Ούμα Θέρμαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Δεν θα αποδεχθεί κανένα σχέδιο που θα ξεπερνά τις «κόκκινες γραμμές» της δήλωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ
Συνεργάτης του Ζελένσκι 21.11.25

Η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί κανένα σχέδιο που θα ξεπερνά τις «κόκκινες γραμμές» της δήλωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέψευσε ότι ο ίδιος έχει εγκρίνει το σχέδιο Τραμπ

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Στη φυλακή οδηγείται ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό
Τι υποστήριξε 21.11.25

Στη φυλακή οδηγείται ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο

«Ζητώ συγγνώμη» είπε μεταξύ άλλων στην απολογία του ο 29χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον οδηγό στον Νέο Κόσμο - Το αδίκημα αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πετρούσεφ: «Σέβομαι τον Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό – Θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό»
Euroleague 21.11.25

Πετρούσεφ: «Σέβομαι τον Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό – Θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό»

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ μίλησε μετά την ήττα της Ντουμπάι στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό, με πολλές ενδιαφέρουσες ατάκες για Μπαρτζώκα, Ολυμπιακό και πιθανότητα επιστροφής στην Ελλαδα.

Σύνταξη
Η Αρχαία Ήλιδα υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano – Cortina 2026»
Το γεγονός 21.11.25

Η Αρχαία Ήλιδα υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano – Cortina 2026»

Η Αρχαία Ήλιδα, η πόλη - κράτος που αποτέλεσε διοργανώτρια των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα, θα φιλοξενήσει για ακόμη μία χρονιά την ιερή φλόγα, τιμώντας την ανεκτίμητη ολυμπιακή της κληρονομιά.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Φωτιά σε εξέλιξη εν μέσω ισχυρών ανέμων – Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής
Συναγερμός 21.11.25

Φωτιά σε εξέλιξη στο Ηράκλειο εν μέσω ισχυρών ανέμων - Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής

Σε πλαγιά καίει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Ηράκλειο Κρήτης - Για την κατάσβεσή της επιχειρούν πέντε οχήματα με 17 πυροσβέστες και μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ

Σύνταξη
Ήπειρος: Σφοδρές βροχοπτώσεις στα Ιωάννινα – Μήνυμα από το 112
Ελλάδα 21.11.25

Η κακοκαιρία «χτυπάει» την Ήπειρο - Μήνυμα από το 112 σε Ιωάννινα και Τζουμέρκα

Από τα ορεινά της Κόνιτσας και των Τζουμέρκων ως την Σαγιάδα, η περιοχή μετρά πληγές ενώ όσο περνούν οι ώρες τα προβλήματα από την κακοκαιρία γίνονται μεγαλύτερα και οι ζημιές περισσότερες.

Σύνταξη
Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο
Crash test 21.11.25

Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο

Αφού εδώ και ένα μήνα έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι ζευγάρι, η pop star Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Σύνταξη
«Υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και predator» – Τι κατέθεσε δημοσιογράφος του in για τις υποκλοπές
Συνεχίζεται η δίκη 21.11.25

«Υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και predator» - Τι κατέθεσε δημοσιογράφος του in για τις υποκλοπές

Ο δημοσιογράφος του in Δημήτρης Τερζής κατέθεσε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για τη διαβόητη υπόθεση των υποκλοπών - Τι αποκαλύπτει η μακροχρόνια δημοσιογραφική του έρευνα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στον Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Αθλητισμός & Σπορ 21.11.25

Στον Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Σύνταξη
Πειραιάς: Σοκ με τον θάνατο 13χρονης από πνιγμό με φαγητό σε ειδικό σχολείο – «Όλοι ήταν αναστατωμένοι»
Στον Πειραιά 21.11.25 Upd: 15:37

Σοκ με τον θάνατο 13χρονης από πνιγμό με φαγητό σε ειδικό σχολείο - «Όλοι ήταν αναστατωμένοι»

Για υποστελέχωση του ειδικού δημοτικού σχολείου Πειραιά έκανε λόγο μια μητέρα παιδιού που φοιτά στο συγκεκριμένο σχολείο, όπου πέθανε το 13χρονο κορίτσι.

Σύνταξη
Μεσολόγγι: Συνελήφθησαν δύο 14χρονοι για τον ξυλοδαρμό 15χρονου μέσα σε σχολείο
Βία ανηλίκων 21.11.25

Συνελήφθησαν δύο 14χρονοι για τον ξυλοδαρμό 15χρονου μέσα σε σχολείο

Είκοσι πέντε περιστατικά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα στη δυτική Ελλάδα - Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος των δύο ανηλίκων στο Μεσολόγγι αλλά και των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας τους

Σύνταξη
GOAT και παλτό: Ο Ντόναλντ Τραμπ «παίζει μπάλα» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο
ΑΙ 21.11.25

GOAT και παλτό: Ο Ντόναλντ Τραμπ «παίζει μπάλα» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε ένα σουρεαλιστικό, AI-generated βίντεο όπου εμφανίζεται να παίζει ποδόσφαιρο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα στο Οβάλ Γραφείο, λίγες ώρες μετά το κοινό τους δείπνο με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσουκαλάς: Παρά τις εγγυήσεις Μητσοτάκη η κυβέρνηση οργάνωσε την απόδραση του «Φραπέ» από την Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 21.11.25

Τσουκαλάς: Παρά τις εγγυήσεις Μητσοτάκη η κυβέρνηση οργάνωσε την απόδραση του «Φραπέ» από την Εξεταστική

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην παραστεί στην Εξεταστική ήταν αποκλειστικά δική του

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της σπεύδουν για να απαντήσουν στο σχέδιο Τραμπ – Πίεση ΗΠΑ στον Ζελένσκι
Έκτακτη σύσκεψη 21.11.25 Upd: 14:38

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας σπεύδουν για να απαντήσουν στο σχέδιο Τραμπ - Πίεση ΗΠΑ στον Ζελένσκι

Οι Financial Times γράφουν για πανικό στα ευρωπαϊκά κυβερνητικά επιτελεία λόγω του σχεδίου Τραμπ - Οι ΗΠΑ θέλουν το Κίεβο να υπογράψει το πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι τις 27/11, σύμφωνα με το Reuters

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο