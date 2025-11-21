Άργος: Στο χειρουργείο 17χρονη μετά από επίθεση αγέλης αδέσποτων σκύλων
Η αγέλη στο Άργος έριξε τη νεαρή κοπέλα στο έδαφος και της κατάφερε σοβαρά δαγκώματα στο κεφάλι και στα πόδια.
Ένα σοβαρό περιστατικό με αδέσποτα ζώα σημειώθηκε στο Άργος.
Μια 17χρονη κοπέλα δέχθηκε επίθεση από αγέλη τεσσάρων σκύλων και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Πώς συνέβη η επίθεση στο Άργος
Το γεγονός συνέβη το πρωί σήμερα Παρασκευής, κοντά στο Αρχαίο Θέατρο, ενώ η μαθήτρια κατευθυνόταν προς το σχολείο της.
Η επίθεση της προκάλεσε πολλαπλά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο χειρουργείο του Νοσοκομείου Άργους.
Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών αντέδρασε άμεσα. Συνεργεία εντόπισαν ένα από τα σκυλιά και το έθεσαν σε περιορισμό, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων τριών.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο που η αγέλη των αδέσποτων σκύλων επιτέθηκε στην 17χρονη:
Σύμφωνα με το argolikeseidhseis, ένας ηλικιωμένος αλλοδαπός, που επίσης δέχθηκε επίθεση από την ίδια αγέλη και έφερε τραύματα στα πόδια, κατέληξε στο Νοσοκομείο.
