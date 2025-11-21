Ένα σοβαρό περιστατικό με αδέσποτα ζώα σημειώθηκε στο Άργος.

Μια 17χρονη κοπέλα δέχθηκε επίθεση από αγέλη τεσσάρων σκύλων και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πώς συνέβη η επίθεση στο Άργος

Το γεγονός συνέβη το πρωί σήμερα Παρασκευής, κοντά στο Αρχαίο Θέατρο, ενώ η μαθήτρια κατευθυνόταν προς το σχολείο της.

Η επίθεση της προκάλεσε πολλαπλά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο χειρουργείο του Νοσοκομείου Άργους.

Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών αντέδρασε άμεσα. Συνεργεία εντόπισαν ένα από τα σκυλιά και το έθεσαν σε περιορισμό, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων τριών.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο που η αγέλη των αδέσποτων σκύλων επιτέθηκε στην 17χρονη:

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis, ένας ηλικιωμένος αλλοδαπός, που επίσης δέχθηκε επίθεση από την ίδια αγέλη και έφερε τραύματα στα πόδια, κατέληξε στο Νοσοκομείο.