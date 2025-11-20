Η μοναδική φορά που ο Πολ Σκόουλς που ζήτησε φανέλα από αντίπαλο – Ποιανού ήταν (vid)
Η απαγόρευση που επέβαλε στους παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ζητάνε φανέλες αντίπαλων ποδοσφαιριστών παραβιάστηκε μία και μοναδική φορά από τον Πολ Σκόουλς.
Ποιος θα περίμενε ότι ο Πόλ Σκόουλς που αγωνίστηκε για 20 ολόκληρα χρόνια με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι αντιμετώπισε τόσους κορυφαίους παίκτες στην εποχή του (1993-2013), θα είχε ζητήσει φανέλα από αντίπαλο μία και μοναδική φορά;
Ναι είναι γεγονός όπως επιβεβαιώνει ο ίδιος, ωστόσο αυτό δεν οφείλεται σε άποψη του ίδιου του 51χρονου σήμερα Βρετανού ποδοσφαιριστή, αλλά του προπονητή του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.
Ο εκ των κορυφαίων προπονητών στην ιστορία του ποδοσφαίρου και μακράν πιο πετυχημένος στους «κόκκινους διαβόλους» είχε απαγορεύσει στους παίκτες του να ανταλλάσσουν τη φανέλα τους με κάποιον αντίπαλο.
Αυτό εξήγησε ο Πολ Σκόουλς στο podcast The Good, The Bad & The Football, όπου συμμετείχαν επίσης οι Νίκι Μπατ και Πάντι ΜακΓκίνες. Μάλιστα ο Νίκι Μπατ επιβεβαίωσε όσα είπε ο πρώτος και πρόσθεσε πως ο Σερ Άλεξ επέβαλε πρόστιμο σε όποιον παίκτη του τον δεν πειθαρχούσες με αυτή την εντολή.
«Συνήθιζε να σε βάζει να πληρώσεις για τη φανέλα αν την αντάλλασσες!», είπε χαρακτηριστικά ο Μπατ.
Ωστόσο ο Πολ Σκόουλς αποκάλυψε οτι μία και μοναδική φορά παράκουσε τον προπονητή του για χάρη του γιού του Άαρον. Βλέπετε ο τελευταίος ήταν μεγάλος φαν του Τιερί Ανρί της Άρσεναλ κι έτσι όταν ο πατέρας του ζήτησε από τον Γάλλο την εμφάνισή του εκείνος την έδωσε φυησικά.
«Το έκανα μία φορά – για τον Άρον». Στον Άρον άρεσε ο Τιερί Ανρί, οπότε πήρα τη φανέλα του και του ζήτησα να την υπογράψει για τον Άρον. Ο Τιερί Ανρί είναι ο μόνος που το έκανα ποτέ. Δεν ζητούσαμε ποτέ από κανέναν», εξήγησε ο Σκόουλς, ο οποίος αποκάλυψε πως υπήρχε ακόμη μία φορά πως είχε λάβει εμφάνιση από αντίπαλο, συγκεκριμένα τον θρύλο της Μπαρτσελόνα Αντρές Ινιέστα: «Αυτό όμως συνέβη μόνο επειδή μου ζήτησε τη φανέλα πρώτος.
Δείτε παρακάτω το σχετικό απόσπασμα
