Συγκινεί ο Πολ Σκόουλς: Σταμάτησε την καριέρα του στην τηλεόραση για να φροντίζει τον γιο του με αυτισμό (vid)

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πολ Σκόουλς, ξεκίνησε μία νέα καριέρα μετά την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο, όπου ανέλαβε τον ρόλο του τηλεσχολιαστή, ενώ την περασμένη σεζόν είχε αναλάβει τα παιχνίδια της αγαπημένης του ομάδας στο Europa League.

Φέτος ωστόσο, όλα αυτά άλλαξαν, καθώς ο 50χρονος δεν εμφανίζεται πλέον σε κάποια εκπομπή και ο λόγος είναι συγκλονιστικός. Ο Άγγλος πρώην μέσος αφοσιώθηκε στον 20χρονο γιο του, Έιντεν, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast των πρώην συμπαικτών του, Γκάρι Νέβιλ και Ρόι Κιν, ο Σκόουλς μίλησε για την απόφασή του και τον γιο του.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ό,τι κάνω πλέον περιστρέφεται γύρω από εκείνον. Κάνω κάποια γυρίσματα σε στούντιο, αλλά όλο μου το πρόγραμμα έχει χτιστεί γύρω από τον Έιντεν. Την περασμένη σεζόν, κάθε Πέμπτη δούλευα στο Europa League για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά εκείνη ήταν η μέρα που συνήθως περνάω μαζί του. Άρχισε να αναστατώνεται, να δαγκώνει και να γρατζουνάει, γιατί κατάλαβε ότι η ρουτίνα του άλλαξε. Μπορεί να μην ξέρει τι μέρα ή τι ώρα είναι, αλλά ξέρει τι θα κάνει την κάθε μέρα, την κάθε στιγμή κι όταν αυτό αλλάζει, αλλάζει και η συμπεριφορά του»

«Ήταν πολύ δύσκολο εκείνα τα χρόνια. Δεν νομίζω ότι η διάγνωση προέκυψε πριν γίνει δυόμισι ετών. Ξέραμε όμως από νωρίς ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Θυμάμαι, μετά τη διάγνωση, παίζαμε εκτός έδρας με τη Ντέρμπι και απλώς δεν ήθελα να είμαι στο γήπεδο. Ο προπονητής με άφησε εκτός αποστολής την επόμενη εβδομάδα και δεν είχα πει τίποτα σε κανέναν. Το αποκάλυψα λίγες εβδομάδες αργότερα», πρόσθεσε ο Σκόουλς.

Δείτε το απόσπασμα που ο Πολ Σκόουλς μιλάει για τον γιο του στο 14:17 του βίντεο

Ο 50χρονος δεν θέλει τη συμπάθεια από τον κόσμο για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, ενώ αποκάλυψε και τη μεγαλύτερη ανησυχία του: «Δεν θέλω τη λύπηση του κόσμου. Ακόμα κι αν μιλούσα με κάποιον, αυτό δε θα βοηθούσε τον Έιντεν. Το μόνο που με απασχολεί τώρα, όσο μεγαλώνω, είναι τι θα συμβεί όταν δεν θα είμαι πια εδώ. Αυτό είναι το μόνο που σκέφτομαι συνεχώς».