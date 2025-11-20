Συγγενείς, φίλοι και σύντροφοί του είπαν σήμερα Πέμπτη το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη που πέθανε σε ηλικία 87 ετών στις 18 Νοεμβρίου.

Η πολιτική κηδεία του διεξήχθη στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ στο πάρκο Ελευθερίας.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης έγραψε τη δική του ιστορία στην ανανεωτική αριστερά: αρχικά στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στη συνέχεια στο ΚΚΕ Εσωτερικού – Ανανεωτική Αριστερά και στη μετεξέλιξή του, την ΑΚΟΑ μέχρι τον Συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου διετέλεσε βουλευτής και υπουργός Επικρατείας.

Αυτά – και όχι μόνο – υπενθύμισαν όσοι εκφώνησαν επικήδειους στην κηδεία του.

«Ο Αλέκος ήταν πανάξιος πριν γίνει ο Φλαμπουράρης της πολιτικής»

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης τόνισε, ανάμεσα σε άλλα: «Ο Αλέκος ήταν πανάξιος πριν γίνει ο Φλαμπουράρης της πολιτικής. Γέννημα θρέμμα της Αθήνας, μαθητής του 9ου Γυμνασίου και έντονα δραστήριος πολιτικά ήδη από τα μαθητικά του χρόνια. Βαθιά ευαισθητοποιημένος στα κοινά ήδη από τα χρόνια της Χούντας. Πάντα ανήσυχος και ενωτικός».

«Απολάμβανε του σεβασμού και της εκτίμησης από ολόκληρο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων», είπε. «Θα θυμάμαι πάντα τους καβγάδες μας για την αγαπημένη σου ΑΕΚ και εγώ σαν φανατικός γαύρος για τον Ολυμπιακό».

«Για περισσότερα από 60 χρόνια ήταν παρών σε όλους τους αγώνες της Αριστεράς και της Δημοκρατίας»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι: «Οι προοδευτικές ιδέες και η κοινωνική δικαιοσύνη όρισαν από νωρίς την περπατησιά του. Και όσοι δεν τον είχαμε γνωρίσει εκείνα τα χρόνια, είχαμε ήδη ακούσει για την παρουσία και τη συνέπειά του.

Για περισσότερα από 60 χρόνια ήταν παρών σε όλους τους αγώνες της Αριστεράς και της Δημοκρατίας στην Ελλάδα».

«Όσοι βρεθήκαμε δίπλα του βλέπαμε ένα πηγαίο φως, που φώτιζε ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Ο Αλέκος ήταν αφοσιωμένος στην κοινή υπόθεση», τόνισε.

«Σε όλη σου τη ζωή υπήρξες μαχόμενος αγωνιστής της πράξης»

«Σε όλη σου τη ζωή υπήρξε μαχόμενος αγωνιστής της πράξης. Μέσα από το μετερίζι της Αριστεράς. Επέλεξες και την αριστερή πολιτική και ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Επέλεξες τον δρόμο της σοσιαλιστικής προοπτικής που δεν χάνεται στον ορίζοντα, του σοσιαλισμού με δημοκρατία και ελευθερία. Υπήρξες σε όλη τη ζωή σου η επιτομή της αισιοδοξίας, με μεγάλη καρδιά και πολιτική ενσυναίσθηση», υπογράμμισε, ανάμεσα σε άλλα, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης.

«Βράχος και καταφύγιο άμυνας»

Η Τζένη Διαμαντοπούλου από το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, ανάμεσα σε άλλα, είπε: «Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν μια ήρεμη δύναμη. Ήταν εκεί όχι με θόρυβο, όχι με επίδειξη. Βοηθούσε χωρίς να βαραίνει. Στήριξε γενιές νέων συντρόφων. Ήταν βράχος και καταφύγιο άμυνας».

Ο Παύλος Κλαυδιανός, πολιτικός συνοδοιπόρος του Αλέκου Φλαμπουράρη, νυν στέλεχος της Νέας Αριστεράς και εκδότης της εφημερίδας Εποχή, αναφέρθηκε κατά τον επικήδειό του σε διάφορες στιγμές του Αλέκου Φλαμπουράρη από τα φοιτητικά του χρόνια και τη μακρά πολιτική του ζωή, τονίζοντας ότι ήταν αγωνιστής.

«Πάντα να προσέχεις τους εργαζόμενους»

Ο Γιάννης Κοταρίδης, συνεργάτης από την εταιρεία του Αλέκου Φλαμπουράρη και στενός φίλος του, είπε: «Παράλληλα με τη μεγάλη πολιτική σου δράση, είχες και εμάς. Όλοι μας και ο καθένας ξεχωριστά σε ευχαριστούμε. Όλα τα παιδιά στην εταιρεία τους έλεγες συνεργάτες, από τον πιο παλιό μέχρι τον πιο νέο. Όλοι έχουν να θυμούνται την επιμονή σου για το καλύτερο. Μου έλεγες με έμφαση: πάντα να προσέχεις τους εργαζόμενους».

«Ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής πάντα, αλλά ιδιαίτερα όταν επιχειρούσαμε τη μεγάλη έφοδο στον ουρανό»

Ο Αλέξης Τσίπρας, εμφανώς συγκινημένος λόγω της πολύ κοντινής σχέσης του, ανάμεσα σε άλλα, είπε ότι «θα ξεπροβοδίσουμε», αλλά «δεν θα αποχαιρετίσουμε τον άνθρωπο που ήξερε να ονειρεύεται χωρίς να κομπάζει, να συζητάει – ακόμη και να τσακώνεται- χωρίς να φωνάζει, να ονειρεύεται χωρίς να αφήνει στο όνειρο να επιβληθεί στη λογική».

«Γιατί ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής πάντα, αλλά ιδιαίτερα όταν επιχειρούσαμε τη μεγάλη έφοδο στον ουρανό.

Ήταν εκεί σε κάθε μας βήμα. Σε κάθε μας απόφαση. Σε κάθε μας πρωτοβουλία. Όχι ως μνημείο του εαυτού του και των δεκαετιών παρουσίας στις γραμμές της Αριστεράς, αλλά ως νεανική, ανήσυχη πάντα, παρουσία και δράση», τόνισε.

«Ήταν ΑΕΚ και ήταν Original – Συγκρούστηκε και πότε δεν εξαγοράστηκε από το κεφάλαιο»

Ο γιος του, Μιχάλης, παρομοίασε τον Αλέκο Φλαμπουράρη με τον Ρόμπερτ Όουεν των Ουτοπικών Σοσιαλιστών.

«Ήταν ένας εξαιρετικός μηχανικός που στα 77 του έγινε επαγγελματίας πολιτικός, χωρίς να βγει ούτε λεπτό στη σύνταξη. Ήταν ΑΕΚ και ήταν Original. Συγκρούστηκε και πότε δεν εξαγοράστηκε από το κεφάλαιο. Ο Αλέκος δεν ήταν άνθρωπος των βιβλίων μόνο. Ήταν άνθρωπος της πράξης. Καλή αντάμωση με τους Original του παραδείσου», είπε.

Όλα όσα έγιναν στην πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη