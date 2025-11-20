«Μαχόμενος αγωνιστής της πράξης σε όλη σου τη ζωή» – Βούτσης στον επικήδειο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη

Στον επικήδειο που εκφώνησε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, στην πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη, αναφέρθηκε στους συγγενείς του ιστορικού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ και στην οικογένεια του Αλέξη Τσίπρα που, όπως είπε, τον θεωρούσε οικογένεια.

«Ήσουν πάντα μειλίχιος, μετρημένος και αποτελεσματικός» είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Βούτσης

«Σε όλη σου τη ζωή υπήρξες μαχόμενος αγωνιστής της πράξης. Μέσα από το μετερίζι της Αριστεράς. Επέλεξες και την αριστερή πολιτική και ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες», είπε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής.

Και συνέχισε: «Επέλεξες τον δρόμο της σοσιαλιστικής προοπτικής που δεν χάνεται στον ορίζοντα, του σοσιαλισμού με δημοκρατία και ελευθερία. Υπήρξες σε όλη τη ζωή σου η επιτομή της αισιοδοξίας, με μεγάλη καρδιά και πολιτική ενσυναίσθηση».

«Αλέκο, διακρίθηκες για τη σεμνότητα και την τιμιότητα. Πάντοτε παρών και αλληλέγγυος. Υπήρξες ο πιο πολύτιμος και φερέγγυος, το τονίζω, σύνδεσμος με τον κόσμο των επιχειρήσεων. Ακολούθησες τον δύσκολο δρόμο με τον ΚΚΕ Εσωτερικού – ΑΑ. Στο πολιτικό επίπεδο είχες καθοριστικό ρόλο για να υπάρξουν οι ευρύτερες συνεργασίες με τον χώρο πέραν του Συνασπισμού» πρόσθεσε ο Νίκος Βούτσης.

«Υποστήριξες τον χώρο του αριστερού ευρωκομμουνισμού. Μέσα στη Βουλή, από θέσεις ευθύνης, διακρίθηκες για την επάρκεια των αγορεύσεών σου. Αλέκο. Ήσουν πάντα μειλίχιος, μετρημένος και αποτελεσματικός. Είχες πάντα πολύ καλές σχέσεις με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, χωρίς ποτέ να παρεξηγηθείς», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Επιτέθηκε σε όσους επιχείρησαν, σύμφωνα με τον ίδιο, να παρουσιάσουν τον Αλέκο Φλαμπουράρη ως γραφικό και ανέφερε στιγμές από την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Κλείνοντας είπε πως «δεν τυχαίο ούτε παράξενο, πολλά χρόνια μετά, ότι είναι ζωντανές οι παραδόσεις και ως προγραμματικές επιλογές οι απόψεις του».