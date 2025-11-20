Αλέκος Φλαμπουράρης: «Υπήρξε πάντα ανήσυχος και ενωτικός» – Συγκίνηση στον επικήδειο του Νικήτα Κακλαμάνη
«Είτε ως βουλευτής είτε ως υπουργός Επικρατείας απέδειξε ότι τα αξιώματα δεν κάνουν τον άνθρωπο αλλά ο άνθρωπος δίνει αξιώματα σε αυτά» τόνισε στον επικήδειό του για το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς Αλέκο Φλαμπουράρη ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης
Κοινοβουλευτικό φίλο χαρακτήρισε τον Αλέκο Φλαμπουράρη ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στον επικήδειό του.
«Ο Αλέκος ήταν πανάξιος πριν γίνει ο Φλαμπουράρης της πολιτικής. Γέννημα θρέμμα της Αθήνας, μαθητής του 9ου γυμνασίου και έντονα δραστήριος πολιτικά ήδη από τα μαθητικά του χρόνια» ανέφερε συγκινημένος στον επικήδειο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.
«Βαθιά ευαισθητοποιημένος στα κοινά ήδη από τα χρόνια της Χούντας υπήρξε πάντα ανήσυχος και ενωτικός. Ο Αλέκος κινήθηκε δυναμικά μέχρι τις πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες του για το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς. Ο ίδιος ονειρευόταν ένα κόμμα ανοιχτό, προτάσσοντας την αλήθεια των ιδεών του» είπε για να προσθέσει.
«Απολάμβανε τον σεβασμό από ολόκληρο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων»
«Απολάμβανε του σεβασμού και της εκτίμησης από ολόκληρο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων. Είτε ως βουλευτής είτε ως υπουργός Επικρατείας απέδειξε ότι τα αξιώματα δεν κάνουν τον άνθρωπο αλλά ο άνθρωπος δίνει αξιώματα σε αυτά».
Αυτή τη μέρα – συνέχισε – που η καρδιά βαραίνει με θλίψη αξίζει να ανατρέξουμε όλοι στην περηφάνια που δικαίως νιώθουμε για τον Αλέκο.
«Θα θυμάμαι πάντα τους καβγάδες μας για την αγαπημένη σου ΑΕΚ και εγώ σαν φανατικός γαύρος για τον Ολυμπιακό. Αιώνια σου η μνήμη», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Κακλαμάνης.
