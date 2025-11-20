Σύντροφοι, φίλοι και συγγενείς αποχαιρετούν σήμερα τον Αλέκο Φλαμπουράρη, ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, που πέθανε σε ηλικία 87 ετών την Τρίτη.

Η οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη έφτασε νωρίς στο πάρκο Ελευθερίας (χώρος πρώην ΕΑΤ – ΕΣΑ) όπου πραγματοποιήθηκε η πολιτική του κηδεία.

Συντετριμμένη η σύζυγός του Εύη, υποβασταζόμενη από τον γιο της, έγειρε στο φέρετρο για το τελευταίο αντίο. Μία ανθοδέσμη τοποθετήθηκε στη συνέχεια στο φέρετρο με την αφιέρωση «Σε ευχαριστώ για όλα, το Ευάκι σου».

<br />

Η οικογένεια έχει ζητήσει αντί στεφάνου, όσοι επιθυμούν, να καταθέσουν χρήματα για την ενίσχυση του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΚΕΑ/ΑΜΕΑ (τρ. λογαριασμός Alpha Bank: GR3101402350235002002004806, Εθνική Τράπεζα: GR8801101130000011329600446).

Η σύζυγος του Αλέκου Φλαμπουράρη δέχτηκε τα συλλυπητήρια των φίλων και των συντρόφων του συζύγου της που συγκινημένοι έφτασαν στο Πάρκο Ελευθερίας για να αποχαιρετήσουν το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς.

Ο Αλέξης Τσίπρας με την οικογένειά του κάθισε δίπλα στη σύζυγο του Αλέκου Φλαμπουράρη, με τον οποίο διατηρούσαν στενές σχέσεις.