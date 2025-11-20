magazin
Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης
Culture Live 20 Νοεμβρίου 2025 | 09:50

Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης

Από τα sold-out της Σουίφτ και των Oasis μέχρι τις πλατφόρμες τύπου Viagogo, η νέα ρύθμιση απαγορεύει κάθε μεταπώληση πάνω από την ονομαστική αξία και βάζει πλαφόν στις προμήθειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Spotlight

Η βρετανική κυβέρνηση προχωρά σε πλήρη απαγόρευση της μεταπώλησης εισιτηρίων πάνω από την αρχική τιμή για συναυλίες, αθλητικά γεγονότα και άλλες ζωντανές εκδηλώσεις, επιχειρώντας να ανακόψει το φαινόμενο της αισχροκέρδειας που έχει εκτοξεύσει το κόστος για τους θεατές και έχει τροφοδοτήσει μια ολόκληρη «σκιά-οικονομία» γύρω από τα bots και τις πλατφόρμες μεταπώλησης, σύμφωνα με το Reuters.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι κατηγόρησε τους μεταπωλητές ότι «ξεζουμίζουν» το κοινό, εξασφαλίζοντας με αυτοματοποιημένα συστήματα μεγάλες ποσότητες εισιτηρίων και τα επαναφέρουν στην αγορά σε εξωφρενικές τιμές. «Βάζουμε τέλος στο κόλπο των μεταπωλητών και κάνουμε την πρόσβαση σε μεγάλες εκδηλώσεις πραγματικά προσιτή», δήλωσε.

YouTube thumbnail

Οι νέοι κανόνες

Το πρόβλημα έχει πάρει διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, με sold-out περιοδείες όπως αυτές των Χάρι Στάιλς, Τέιλορ Σουίφτ και Oasis να εμφανίζονται στη δευτερογενή αγορά μέσα σε λίγα λεπτά, με τιμές πολλαπλάσιες της αρχικής. Η κυβέρνηση εξετάζε αρχικά ανώτατο όριο 30% πάνω από την τιμή διάθεσης, τελικά όμως επέλεξε πλήρη απαγόρευση κάθε μεταπώλησης πάνω από την ονομαστική αξία (αρχική τιμή + υποχρεωτικά τέλη). Παράλληλα, θα τεθούν πλαφόν και στις προμήθειες των πλατφορμών ώστε να μην «παρακαμφθεί» η ρύθμιση.

Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν για κάθε δίκτυο μεταπώλησης που απευθύνεται σε Βρετανούς καταναλωτές – από εξειδικευμένες πλατφόρμες έως αγγελίες στα social media. Οι επιχειρήσεις που θα παραβιάζουν τη νομοθεσία μπορεί να τιμωρούνται με πρόστιμα έως και 10% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους.

Η ανακοίνωση είχε άμεση αντίδραση στις αγορές: η μετοχή της αμερικανικής StubHub, ιδιοκτήτριας της Viagogo, σημείωσε πτώση 14% μετά τις πρώτες διαρροές για τα μέτρα.

Η θέση της Viagogo

Η Viagogo πάντως υποστηρίζει ότι οι περιορισμοί τιμών δεν προστατεύουν το κοινό. Κατά την εταιρεία, η αυστηρή επαλήθευση εισιτηρίων είναι πιο αποτελεσματική, ενώ επικαλείται παραδείγματα από την Ιρλανδία και την Αυστραλία όπου –όπως υποστηρίζει– τα ποσοστά απάτης είναι πολλαπλάσια επειδή οι καταναλωτές στρέφονται σε ανεξέλεγκτες ιστοσελίδες. «Ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός στην αγορά συμβάλλει στη μείωση των τιμών, προς όφελος των θεατών», σημείωσε εκπρόσωπος.

*Κεντρική Φωτογραφία: Unsplash @Bob Coyne 

