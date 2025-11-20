Θεσσαλονίκη: 27χρονος κατήγγειλε ληστεία και αποκαλύφθηκε ότι είχε κλείσει ραντεβού με 14χρονη

Ένας 27χρονος στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ληστεία εις βάρος του και βρέθηκε κατηγορούμενος για προσέλκυση ανηλίκου για γενετήσιους λόγους.

Ο άνδρας κατήγγειλε ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, έπεσε θύμα ληστείας από ομάδα 20 ατόμων, ενώ καθόταν σε παγκάκι στην περιοχή της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι με χρήση σωματικής βίας τού απέσπασαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, που περιείχε χρήματα, χρεωστική κάρτα και προσωπικά του έγγραφα.

Είχε ραντεβού με ανήλικη

Ωστόσο, όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, τη στιγμή που δέχτηκε την επίθεση ο 27χρονος βρισκόταν στο σημείο καθώς είχε βγει ερωτικό ραντεβού με μία 14χρονη.

Συγκεκριμένα, οι δύο τους είχαν επικοινωνία μέσω των social media και σκόπευαν να συνευρεθούν ερωτικά, παρά το γεγονός ότι ο 27χρονος γνώριζε την ηλικία της κοπέλας.

Ο 27χρονος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους.