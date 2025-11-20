Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Ποιοι δρόμοι κλείνουν εξαιτίας των εκδηλώσεων για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Δείτε αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδηλώσεων εορτασμού για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων θα υπάρξουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας.
Η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά την προσοχή στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων
Σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχαία θα ισχύσουν τα εξής:
Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, από τις 06:00 έως το πέρας των εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς:
– Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού.
– Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.
Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, από τις 11:20 έως το πέρας των εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς και λεωφόρους:
– Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.
– Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διον. Αεροπαγίτου.
– Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Αμαλίας.
