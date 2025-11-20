Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και Κηφισό

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στους δρόμους της Αθήνας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Κηφισού και στην Αττική Οδό.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν αναμονή 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στην έξοδο προς Λαμία ο χρόνος καθυστέρησης κυμαίνεται μεταξύ 5 και 10 λεπτών. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5 με 10 λεπτά στην ίδια έξοδο και αγγίζουν τα 15 με 20 λεπτά από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι την Κηφισίας. Στην Περιφερειακή Υμηττού η κατάσταση δεν είναι καλύτερη, καθώς οι οδηγοί κινούνται αργά για περίπου 15 με 20 λεπτά από την Αγία Παρασκευή έως τον κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

20΄-25′ από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία,

15′-20′ από Μαραθώνος έως Κηφισίας.

Στον Κηφισό, η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη στο ρεύμα προς Πειραιά, με μεγάλα προβλήματα από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι τα ΚΤΕΛ.

Η λεωφόρος Αθηνών επιβαρύνεται στην περιοχή Παλατάκι, ενώ στη λεωφόρο Κηφισίας η εικόνα είναι δύσκολη και στα δύο ρεύματα, με χαμηλές ταχύτητες σε όλο το μήκος της. Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στη Μεσογείων, όπου οι καθυστερήσεις εντοπίζονται κυρίως στο ύψος του Πενταγώνου.

Στο νότιο κομμάτι του λεκανοπεδίου, η κατάσταση δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο λόγω των έργων ασφαλτόστρωσης στην Αλίμου – Κατεχάκη, που επιβαρύνουν την κυκλοφορία. Η λεωφόρος Βουλιαγμένης εμφανίζει αυξημένη κίνηση σε πολλά σημεία, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Ηλιουπόλεως. Στην παραλιακή λεωφόρο, ιδιαίτερα στο Καλαμάκι, η κίνηση είναι αυξημένη με συνεχείς επιβραδύνσεις