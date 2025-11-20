Αντικομμουνιστική αθλιότητα ενός γνωστού φασίστα

Πληθαίνουν, δυστυχώς, οι αποδείξεις ότι «δεξιά του κέντρου» έχει αρχίσει να καλλιεργείται ένα έντονα αντικομμουνιστικό κλίμα. Φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε βίντεο για τα «εγκλήματα των κομμουνιστών», που θύμιζαν προπαγανδιστικό υλικό του ΓΕΣ στη δεκαετία του 1950, ή υπουργούς να θεωρούν ότι όσοι διαμαρτύρονται το κάνουν «επειδή είναι κομμουνιστές».

Σε ένα τέτοιο κλίμα, έρχεται τώρα και υποβάλλει μήνυση κατά του ΚΚΕ ο Κωνσταντίνος Πλεύρης. Ένας άνθρωπος που κάποτε ήταν επικεφαλής του κόμματος «4η Αυγούστου», που υπήρξε συνεργάτης της δικτατορίας, που υπερασπιζόμενος τον Λαγό της ναζιστικής συμμορίας «Χρυσή Αυγή» είχε πει μέσα στο δικαστήριο ότι «Εγώ σας δηλώνω ότι είμαι ακροδεξιός, χουντικός, φασίστας, ναζί», που είναι ένας δηλωμένος αντισημίτης και θαυμαστής των Ναζί και των SS. Και που βέβαια στο παρελθόν βρέθηκε σε κοινά ακροδεξιά ψηφοδέλτια και με τον Άδωνι Γεωργιάδη (που κάποτε έδινε βήμα στις εκπομπές του στον Πλεύρη) και με τον Μάκη Βορίδη, σημερινούς υπουργούς της κυβέρνησης.

Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, που πολιτικά και ιδεολογικά προέρχεται από το σκοτεινότερο άκρο της πολιτικής ζωής αποφάσισε να κάνει μήνυση στο ΚΚΕ σε σχέση με το πώς το κόμμα διαχειρίζεται τα οικονομικά του. Και αυτό παρότι είναι γνωστό ότι το ΚΚΕ, ένα κόμμα που ποτέ δεν έχει κατηγορηθεί για κακοδιαχείριση ή για «διαπλοκή», πάντα τηρεί τη νομοθεσία για τα οικονομικά των κομμάτων, με την εξαίρεση του να δώσει καταλόγους μελών του ως στοιχειώδη περιφρούρηση, κάτι για το οποίο προτιμά να πληρώνει διοικητικό πρόστιμο.

Και όμως αυτή η μήνυση από ένα τέτοιο πρόσωπο με τέτοιο περιεχόμενο, ρητορική και στοχοθεσία, που κανονικά θα έπρεπε να είχε καταλήξει στο καλάθι των αχρήστων χωρίς δεύτερη σκέψη γιατί είναι αβάσιμη από όλες τις απόψεις, προωθήθηκε στη Βουλή, με το ερώτημα της άρσης ασυλίας για τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Ακόμη χειρότερα, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με ανακοίνωσή της εξηγεί ότι ο λόγος που έφτασε η δικογραφία στη Βουλή ήταν ότι ο εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι η μήνυση Πλεύρη δεν ήταν «προδήλως νομικά αβάσιμη» και άρα έπρεπε να προωθηθεί στη Βουλή. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να λέει για να είναι προδήλως νομικά αβάσιμη; Τι είναι πιο αβάσιμο από έναν πατενταρισμένο φασίστα ο οποίος υποβάλλει μια μήνυση χωρίς καμία βάση κατά του ΚΚΕ, ενός κόμματος με αγώνες και βαρύ φόρο αίματος στην πάλη κατά του φασισμού.

Φαντάζομαι ότι η άρση ασυλίας προφανώς θα απορριφθεί από τη Βουλή. Δύσκολα μπορώ να φανταστώ βουλευτή των κομμάτων του «συνταγματικού τόξου» να υπερψηφίζει το αίτημα άρσης ασυλίας. Εάν υπάρξουν τέτοια κρούσματα, αυτό θα σηματοδοτεί μια ακόμη μεγαλύτερη εμπέδωση του αντικομμουνισμού ως ιδεολογικής αιχμής στην ευρύτερη δεξιά.

Η κανονικοποίηση του αντικομμουνισμού, όπως και το «ξέπλυμα» του φασισμού ως αντικομμουνισμού είναι τάσεις που τις έχουμε δει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να γίνονται ισχυρότερες τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν και αυτές τμήμα της τρέχουσας «εποχής των τεράτων». Όμως, αυτό όχι μόνο δεν αναιρεί αλλά αντιθέτως κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη να υψωθεί ανάχωμα σε τέτοιες λογικές και τέτοιες πρακτικές. Και τύποι σαν τον Πλεύρη να επιστρέψουν στο περιθώριο όπου και ανήκουν.