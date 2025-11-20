Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 06:59
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Αντικομμουνιστική αθλιότητα ενός γνωστού φασίστα
Editorial 20 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Αντικομμουνιστική αθλιότητα ενός γνωστού φασίστα

Μέσα στην αναβίωση του αντικομμουνισμού, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε μηνύσεις κατά του ΚΚΕ από τον φασίστα Κωνσταντίνο Πλεύρη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
A
A
Vita.gr
Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Spotlight

Πληθαίνουν, δυστυχώς, οι αποδείξεις ότι «δεξιά του κέντρου» έχει αρχίσει να καλλιεργείται ένα έντονα αντικομμουνιστικό κλίμα. Φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε βίντεο για τα «εγκλήματα των κομμουνιστών», που θύμιζαν προπαγανδιστικό υλικό του ΓΕΣ στη δεκαετία του 1950, ή υπουργούς να θεωρούν ότι όσοι διαμαρτύρονται το κάνουν «επειδή είναι κομμουνιστές».

Σε ένα τέτοιο κλίμα, έρχεται τώρα και υποβάλλει μήνυση κατά του ΚΚΕ ο Κωνσταντίνος Πλεύρης. Ένας άνθρωπος που κάποτε ήταν επικεφαλής του κόμματος «4η Αυγούστου», που υπήρξε συνεργάτης της δικτατορίας, που υπερασπιζόμενος τον Λαγό της ναζιστικής συμμορίας «Χρυσή Αυγή» είχε πει μέσα στο δικαστήριο ότι «Εγώ σας δηλώνω ότι είμαι ακροδεξιός, χουντικός, φασίστας, ναζί», που είναι ένας δηλωμένος αντισημίτης και θαυμαστής των Ναζί και των SS. Και που βέβαια στο παρελθόν βρέθηκε σε κοινά ακροδεξιά ψηφοδέλτια και με τον Άδωνι Γεωργιάδη (που κάποτε έδινε βήμα στις εκπομπές του στον Πλεύρη) και με τον Μάκη Βορίδη, σημερινούς υπουργούς της κυβέρνησης.

Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, που πολιτικά και ιδεολογικά προέρχεται από το σκοτεινότερο άκρο της πολιτικής ζωής αποφάσισε να κάνει μήνυση στο ΚΚΕ σε σχέση με το πώς το κόμμα διαχειρίζεται τα οικονομικά του. Και αυτό παρότι είναι γνωστό ότι το ΚΚΕ, ένα κόμμα που ποτέ δεν έχει κατηγορηθεί για κακοδιαχείριση ή για «διαπλοκή», πάντα τηρεί τη νομοθεσία για τα οικονομικά των κομμάτων, με την εξαίρεση του να δώσει καταλόγους μελών του ως στοιχειώδη περιφρούρηση, κάτι για το οποίο προτιμά να πληρώνει διοικητικό πρόστιμο.

Και όμως αυτή η μήνυση από ένα τέτοιο πρόσωπο με τέτοιο περιεχόμενο, ρητορική και στοχοθεσία, που κανονικά θα έπρεπε να είχε καταλήξει στο καλάθι των αχρήστων χωρίς δεύτερη σκέψη γιατί είναι αβάσιμη από όλες τις απόψεις, προωθήθηκε στη Βουλή, με το ερώτημα της άρσης ασυλίας για τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Ακόμη χειρότερα, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με ανακοίνωσή της εξηγεί ότι ο λόγος που έφτασε η δικογραφία στη Βουλή ήταν ότι ο εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι η μήνυση Πλεύρη δεν ήταν «προδήλως νομικά αβάσιμη» και άρα έπρεπε να προωθηθεί στη Βουλή. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να λέει για να είναι προδήλως νομικά αβάσιμη; Τι είναι πιο αβάσιμο από έναν πατενταρισμένο φασίστα ο οποίος υποβάλλει μια μήνυση χωρίς καμία βάση κατά του ΚΚΕ, ενός κόμματος με αγώνες και βαρύ φόρο αίματος στην πάλη κατά του φασισμού.

Φαντάζομαι ότι η άρση ασυλίας προφανώς θα απορριφθεί από τη Βουλή. Δύσκολα μπορώ να φανταστώ βουλευτή των κομμάτων του «συνταγματικού τόξου» να υπερψηφίζει το αίτημα άρσης ασυλίας. Εάν υπάρξουν τέτοια κρούσματα, αυτό θα σηματοδοτεί μια ακόμη μεγαλύτερη εμπέδωση του αντικομμουνισμού ως ιδεολογικής αιχμής στην ευρύτερη δεξιά.

Η κανονικοποίηση του αντικομμουνισμού, όπως και το «ξέπλυμα» του φασισμού ως αντικομμουνισμού είναι τάσεις που τις έχουμε δει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να γίνονται ισχυρότερες τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν και αυτές τμήμα της τρέχουσας «εποχής των τεράτων». Όμως, αυτό όχι μόνο δεν αναιρεί αλλά αντιθέτως κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη να υψωθεί ανάχωμα σε τέτοιες λογικές και τέτοιες πρακτικές. Και τύποι σαν τον Πλεύρη να επιστρέψουν στο περιθώριο όπου και ανήκουν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Γιώργος Στάσσης: Πώς χτίζει «μικρές ΔΕΗ» σε τέσσερις χώρες

Γιώργος Στάσσης: Πώς χτίζει «μικρές ΔΕΗ» σε τέσσερις χώρες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Έρχεται λύση με εφαρμογή από 2026 – Οι ελληνικές τράπεζες κλείνουν το λογαριασμό

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Έρχεται λύση με εφαρμογή από 2026 – Οι ελληνικές τράπεζες κλείνουν το λογαριασμό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Editorial
Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»
Editorial 14.11.25

Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»

Και άλλες ιστορίες, σοφιστείες και απλά παραμύθια... περί rebranding Τσίπρα αλά γαλλικά και άλλων δαιμονίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια
Editorial 13.11.25

Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια

Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ προσπαθούν εναγωνίως να δείξουν ότι η κυβέρνηση «γυρίζει το παιχνίδι»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;
Editorial 09.11.25

Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;

Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να παραδεχτεί ότι ήταν η ολιγωρία και της δικής του κυβέρνησης που δεν απέτρεψε το φονικό στην Κρήτη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία
Editorial 05.11.25

Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία

Η κυβέρνηση ένιωσε και στο ζήτημα των ΕΛΤΑ στο πετσί της πώς μπορεί να ξεσπά η κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατανοεί τους βαθύτερους λόγους της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πειρασμός του αντικομμουνισμού
Editorial 03.11.25

Ο πειρασμός του αντικομμουνισμού

Ολοένα και περισσότερο ο χώρος της Κεντροδεξιάς επιστρέφει στις παραδόσεις του αντικομμουνισμού

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κατασκευάζοντας την ατζέντα
Editorial 29.10.25

Κατασκευάζοντας την ατζέντα

Η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης σήμερα σε μεγάλο βαθμό χειραγωγείται και κατασκευάζεται. Κάποιος πρέπει να τη γειώσει ξανά στην πραγματικότητα και στα κρίσιμα θέματα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές – Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες
Μεγάλα ύψη βροχής 20.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές - Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες

Πότε θα αρχίσει να υποχωρεί η κακοκαιρία που έπληξε με σφοδρότητα Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Τζουμέρκα και Ζαγοροχώρια - Στα 155 χιλιοστά το ύψος της βροχής στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Σύνταξη
Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;
Art 20.11.25

Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;

Κρυμμένο για δεκαετίες και φορτισμένο με ιστορία λεηλασίας, μνήμης και σπάνιας προέλευσης, το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Κλιμτ έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια στη δημοπρασία του Sotheby’s

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «σκασιαρχείο» ανάσας του Εμπαπέ για το Ντουμπάι και ο «σύμμαχος» πρόεδρος
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Το «σκασιαρχείο» ανάσας του Εμπαπέ για το Ντουμπάι και ο «σύμμαχος» πρόεδρος

«Μπορούμε να του δώσουμε λίγη ελευθερία να πάρει ανάσα» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου Φιλίπ Ντιαλό ενώ έκανε λόγο και για «παρενόχληση» της ιδιωτικής ζωής του Εμπαπέ

Βάιος Μπαλάφας
Αλέκος Φλαμπουράρης: Στις 14:30 η πολιτική κηδεία – Η επιθυμία της οικογένειας, ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειους
Στο πάρκο Ελευθερίας 20.11.25

Στις 14:30 η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη - Η επιθυμία της οικογένειας, ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειους

Πλήθος κόσμου –συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί συνοδοιπόροι από όλη τη μακρά του διαδρομή– αναμένεται να παρευρεθούν και να τιμήσουν τη μνήμη του ιστορικού στελέχους της ανανεωτικής Αριστεράς

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να φτιάξει «πράσινο φραπέ», αλλά δεν του βγήκε – Σήμερα τα σπουδαία
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να φτιάξει «πράσινο φραπέ», αλλά δεν του βγήκε – Σήμερα τα σπουδαία

Μια μέρα πριν βρεθούν ενώπιον της εξεταστικής οι γαλάζιοι «Χασάπης» και «Φραπές» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να εμπλέξει το ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο μέσω του μάρτυρα Σ. Τζεδάκη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ξεκινά σήμερα η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής – Στο εδώλιο τέσσερα άτομα
Ελλάδα 20.11.25

Ξεκινά σήμερα η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής – Στο εδώλιο τέσσερα άτομα

Στο ΜΟΔ Γιαννιτσών είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει σήμερα η δίκη για την υπόθεση του δυστυχήματος σε λούνα παρκ όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή ένας 19χρονος

Σύνταξη
Δυσεύρετα τα ακίνητα: Μειώνονται οι αγγελίες ενοικίασης, συνεχίζεται το ράλι τιμών
Οικονομία 20.11.25

Δυσεύρετα τα ακίνητα: Μειώνονται οι αγγελίες ενοικίασης, συνεχίζεται το ράλι τιμών

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από αγγελίες, σύμφωνα με τα οποία κατά τη διάρκεια του φετινού εννεαμήνου, στις περισσότερες περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παρατηρείται πτώση του αποθέματος ενοικιαζόμενων ακινήτων

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Oxfam: Θα αρκούσαν μόνο τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 για να λάβει τέλος η φτώχεια στον πλανήτη
Κόσμος 20.11.25

Oxfam: Θα αρκούσαν μόνο τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 για να λάβει τέλος η φτώχεια στον πλανήτη

Οι δισεκατομμυριούχοι της G20, πέρσι, αθροιστικά αύξησαν τον πλούτο τους κατά 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που το ετήσιο κόστος εξόδου από τη φτώχεια είναι 1,65 τρισ., αναφέρει η Oxfam

Σύνταξη
Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας
Πολιτική 20.11.25

Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας

Η «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη με στόχο τη δημοσκοπική ανάκαμψη και ο ρόλος των διεθνών επαφών του. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Σιγκαπούρη, οι στοχεύσεις του ταξιδιού και οι συναντήσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καιρός: Συννεφιά με αφρικανική σκόνη τοπικές βροχές και καταιγίδες – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα
Η προειδοποίηση της ΕΜΥ 20.11.25

Συννεφιά με αφρικανική σκόνη, τοπικές βροχές και καταιγίδες - Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Συννεφιασμένος ο καιρός με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για την πιθανότητα να εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Σύνταξη
Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν
Επικίνδυνη ρητορική 20.11.25

Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν

Οι λέξεις δεν είναι άχρωμες και ουδέτερες. Κρύβουν ιστορικά νοήματα και συναισθηματικό φορτίο και την δημιουργούν συνειρμούς, αντιλήψεις και δράσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μαιευτική βία: «Εκλεισα μόνη μου την παροχή ωκυτοκίνης»
Εμφυλη βία 20.11.25

Μαιευτική βία: «Εκλεισα μόνη μου την παροχή ωκυτοκίνης»

Με αφορμή την επανεκκίνηση του Παρατηρητηρίου Μαιευτική Βίας Ελλάδας, η μαία Κωνσταντίνα Νούσια και η γυναικολόγος Χρυσάνθη Σαρδέλη παίρνουν θέση για τη συζήτηση που έχει ανάψει ανάμεσα στους επαγγελματίες γυναικολογικής υγείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;
Νιάο ή Μιάο; 20.11.25

Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;

Νέο πεδίο αντιπαράθεσης έχει προκύψει στην Ουκρανία καθώς μια διαφήμιση στην πόλη Λβιβ, παρουσίαζε την γάτα να νιαουρίζει στα ρώσικα! Φαντάζεστε η γάτα σας να είναι κατάσκοπος του εχθρού;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»
Οικονομία 20.11.25

Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»

Ο Gary Burnison, CEO της παγκόσμιας εταιρείας συμβούλων και εξεύρεσης στελεχών Korn Ferry, αποκαλύπτει την καλύτερη απάντηση που έχει λάβει στην ερώτηση «Πείτε μου λίγα λόγια για τον εαυτό σας»

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο