Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της Βρετανίας - «Είμαστε έτοιμοι» λένε στον Πούτιν

Ένταση ανάμεσα σε Βρετανία και Ρωσία, με την πρώτη να κατηγορεί τη δεύτερη ότι έχει αποστείλει κατασκοπευτικό πλοίο λίγω έξω από τα ύδατά της.

«Ο κόσμος μας αλλάζει. Είναι λιγότερο προβλέψιμος, είναι πιο επικίνδυνος», είπε ο Τζον Χίλι

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι δήλωσε ότι: «Ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο, το Yantar, βρίσκεται στα όρια των βρετανικών υδάτων βόρεια της Σκωτίας, έχοντας εισέλθει στα ευρύτερα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου τις τελευταίες εβδομάδες.

Πρόκειται για ένα σκάφος σχεδιασμένο για τη συλλογή πληροφοριών και τη χαρτογράφηση των υποβρύχιων καλωδίων μας».

BREAKING: Defence secretary John Healey says British forces were hit by lasers while tracking a Russian spy ship on the edge of UK waters north of Scotland.https://t.co/P3KxMSLHAM 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/1CKIXFFhgd — Sky News (@SkyNews) November 19, 2025

«Αποστείλαμε μια φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού και αεροσκάφη της RAF για να παρακολουθήσουν και να εντοπίσουν κάθε κίνηση του σκάφους, κατά τη διάρκεια της οποίας το Yantar έστρεψε λέιζερ προς τους πιλότους μας», συνέχισε ο Τζον Χίλι.

«Η ρωσική αυτή ενέργεια είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, και είναι η δεύτερη φορά φέτος που το σκάφος Yantar αποστέλλεται στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου», πρόσθεσε.

Το μήνυμα Χίλι στον Πούτιν

«Έτσι, το μήνυμά μου προς τη Ρωσία και τον Πούτιν είναι το εξής: σας βλέπουμε, ξέρουμε τι κάνετε και αν το Yantar ταξιδέψει νότια αυτή την εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι», τόνισε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας.

«Ο κόσμος μας αλλάζει. Είναι λιγότερο προβλέψιμος, είναι πιο επικίνδυνος. Και μόνο τον τελευταίο χρόνο, είδαμε τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν να φέρνει τη Μέση Ανατολή στο χείλος του γκρεμού, να ξεσπάει ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, Κινέζους κατασκόπους να στοχεύουν τη δημοκρατία μας στο εσωτερικό της χώρας, τον Πούτιν να κλιμακώνει ακόμη περισσότερο τον πόλεμο του στην Ουκρανία», σημείωσε, ανάμεσα σε άλλα.