Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Αντίο στο Πεντάστερο ξενοδοχείο κάτω από τον Πύργο της Πίζας για τον Γκατούζο
Ποδόσφαιρο 19 Νοεμβρίου 2025

Αντίο στο Πεντάστερο ξενοδοχείο κάτω από τον Πύργο της Πίζας για τον Γκατούζο

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας αποεπενδύει από το ιστορικό project του Palazzo dei Trovatelli, εισπράττοντας σχεδόν 1 εκατ. ευρώ, την ώρα που προετοιμάζεται για τη μάχη της πρόκρισης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Spotlight

Την πιο κρίσιμη περίοδο για την Εθνική Ιταλίας, με τα πλέι οφ του Μουντιάλ να πλησιάζουν και τις πιέσεις να αυξάνονται, ο Τζενάρο Γκατούζο ολοκληρώνει μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση που εδώ και μήνες ωρίμαζε στο παρασκήνιο. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο οποίος έχει αφιερώσει πλήρως το παρόν του στο αγωνιστικό μέλλον των «Ατζούρι», προχώρησε στην πώληση του 50% που κατείχε – μέσω της εταιρείας Gabriela G.R. – στη Sagabri, την εταιρεία ιδιοκτήτρια του ιστορικού Palazzo dei Trovatelli, λίγα βήματα από την Piazza dei Miracoli. Εκεί, το 2029 πρόκειται να ανοίξει το πρώτο πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων της Πίζας, ένα φιλόδοξο έργο που συνδυάζει την αρχιτεκτονική ιστορία της πόλης με μια υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακή εμπειρία.

Η Sagabri ανακοίνωσε επίσημα ότι οι οικογένειες Madonna και Passera, ήδη συνεργαζόμενες στο project, θα είναι πλέον οι μοναδικοί ιδιοκτήτες. Ο Γκατούζο, που είχε εισέλθει στη μετοχική σύνθεση το 2018, πούλησε τις συμμετοχές του για συνολικό ποσό 844.551,92 ευρώ, μοιρασμένο ισόποσα μεταξύ της Savimag (οικογένεια Madonna) και της Lario Hotels (οικογένεια Passera). Το ποσό αυτό καταγράφεται ως έσοδο για την εταιρεία Gabriela G.R., στην οποία ο πρώην μέσος της Μίλαν κατέχει το 49%, ενώ το υπόλοιπο ανήκει στη σύζυγό του Μόνικα Ρομάνο.

Η επενδυτική έξοδος του Γκατούζο αναμένεται να δημιουργήσει μια υπολογίσιμη υπεραξία, λίγο κάτω από τις 400.000 ευρώ, στο οικονομικό αποτέλεσμα του 2025. Σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό της Gabriela G.R., στις 31 Δεκεμβρίου 2024 η αξία της συμμετοχής στη Sagabri είχε φτάσει τις 475.000 ευρώ, ποσό που αντανακλά τις συνολικές επενδύσεις που είχε πραγματοποιήσει η εταιρεία του Γκατούζο από το 2018 μέχρι το τέλος του 2024.

Η καταγραφή αυτή περιλαμβάνει το αρχικό μερίδιο των 25.000 ευρώ (50% του μετοχικού κεφαλαίου), αλλά και τις διαδοχικές αποποιήσεις άτοκων χρηματοδοτήσεων: 50.000 το 2020, 50.000 το 2020, άλλα 50.000 το 2021, 100.000 το 2022, 100.000 το 2023 και ακόμη 100.000 το 2024. Με άλλα λόγια, μια πολυετής επένδυση που στόχευε στη μεταμόρφωση του Palazzo dei Trovatelli σε έναν ξενοδοχειακό «κόσμημα» με τη σφραγίδα της αλυσίδας Vista.

Το έργο που θα παραδοθεί το 2029 αναμένεται να γίνει το πρώτο 5 αστέρων luxury ξενοδοχείο της Πίζας, με άμεση θέα στον Κεκλιμένο Πύργο και ευρωπαϊκά πρότυπα φιλοξενίας. Η απόσυρση του Γκατούζο δεν αλλάζει τη δυναμική του project, αλλά ανοίγει τον δρόμο για πλήρη έλεγχο από τις οικογένειες Madonna και Passera, οι οποίες συνεχίζουν να επενδύουν με στόχο να δημιουργήσουν έναν προορισμό υψηλού κύρους σε μία από τις πιο φωτογραφημένες πλατείες του κόσμου.

Για τον ίδιο τον Γκατούζο, η αποεπένδυση έρχεται σε μια στιγμή που ο επαγγελματικός του χρόνος και η συγκέντρωσή του ανήκουν αποκλειστικά στην Εθνική Ιταλίας. Με τα πλέι οφ να αποτελούν σημείο καμπής για το μέλλον της «σκουάντρα ατζούρα», η απόφαση να κλείσει μια επιχειρηματική εκκρεμότητα ίσως να ήταν μια στρατηγική επιλογή: λιγότερα βάρη εκτός γηπέδου, περισσότερη έμφαση σε αυτό που κρίνει την καριέρα του σήμερα. Η Ιταλία χρειάζεται σταθερότητα και καθαρό μυαλό – κι ο Γκατούζο δείχνει να έχει ακριβώς αυτό.

