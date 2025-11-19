magazin
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Μια ακόμη διάκριση – Θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ του Παλμ Σπρινγκς
Culture Live 19 Νοεμβρίου 2025 | 17:10

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Μια ακόμη διάκριση – Θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ του Παλμ Σπρινγκς

Η τρέχουσα σεζόν προμηνύεται θριαμβευτική για τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο με τις διακρίσεις να αναμένονται να τον κατακλύσουν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρίνγκς έρχεται πρώτο ανακοινώνοντας ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο θα τιμηθεί με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς (Desert Palm Achievement Award) για το 2026.

«Στο ‘One Battle After Another», ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο προσφέρει μια συναρπαστική και συναισθηματικά φορτισμένη ερμηνεία, ενσαρκώνοντας έναν άνδρα που φτάνει στα όρια του ενόψει των αμείλικτων αντιξοοτήτων» δήλωσε ο πρόεδρος του Φεστιβάλ, Νατσάταρ Σινγκ Τσάντι (Nachhattar Singh Chandi) για τον σταρ του Χόλιγουντ.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ντι Κάπριο έχει συνεχώς επαναπροσδιορίσει τα όρια του εφικτού στην υποκριτική, προσφέροντας συναισθηματικό εύρος, καλλιτεχνική ακεραιότητα και ακλόνητη αφοσίωση σε κάθε ρόλο» πρόσθεσε.

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Η μοναδική ερμηνεία του στο «One Battle After Another»

Σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Πολ Τόμας ‘Αντερσον (Paul Thomas Anderson), το «One Battle After Another» ακολουθεί τον Bob Ferguson, έναν πρώην επαναστάτη που παραπαίει ανάμεσα στη λήθη και την αδράνεια.

«Όταν ο αιώνιος εχθρός του (Σον Πεν) επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια και η κόρη του εξαφανίζεται, ο Ferguson ξεκινά μια απεγνωσμένη αναζήτηση. Πατέρας και κόρη καλούνται να αντιμετωπίσουν τις οδυνηρές συνέπειες του παρελθόντος».

Το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Ρετζίνα Χολ (Regina Hall), Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor), Αλάνα Χάιμ (Alana Haim) και Μπενίσιο ντελ Τόρο (Benicio del Toro), μεταξύ άλλων.

Η ταινία γυρίστηκε σε φιλμ 35mm χρησιμοποιώντας κάμερες VistaVision, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται κυρίως στην Καλιφόρνια και στο Ελ Πάσο του Τέξας.

«One Battle After Another»: Η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του ‘Αντερσον

Ο βραβευμένος με Όσκαρ για το «The Revenant» και επτά φορές υποψήφιος Ντι Κάπριο έχει λάβει πολύ καλές κριτικές για την ερμηνεία του. Το «One Battle After Another» έχει ήδη ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως από την κυκλοφορία του στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του ‘Αντερσον μέχρι σήμερα έχοντας σημειώσει το καλύτερο εισπρακτικά Σαββατοκύριακο πρεμιέρας τόσο στις ΗΠΑ όσο και παγκοσμίως.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρίνγκς ξεκίνησε το 1990 στην πόλη της ερήμου, ανατολικά του Λος ‘Αντζελες. Η επερχόμενη διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 11 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με το Deadline, τα βραβεία κινηματογράφου θα απονεμηθούν στις 3 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Παλμ Σπρινγκς

