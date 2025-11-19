Ανατροπή: Αθώος ο σταρ του «Squid Game» στις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης

Ο O Γιονγκ-Σου, ο Νοτιοκορεάτης ηθοποιός που απογείωσε την καριέρα του χάρη στον ρόλο του ηλικιωμένου παίκτη στο παγκόσμιο φαινόμενο Squid Game, αθωώθηκε από δικαστήριο στη Νότια Κορέα για κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ο 81χρονος είχε κατηγορηθεί το 2022 για δύο περιστατικά σεξουαλικής επίθεσης εις βάρος γυναίκας. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ηθοποιός την αγκάλιασε και τη φίλησε στο μάγουλο παρά τη θέλησή της, το 2017, όταν βρισκόταν σε αγροτική περιοχή για θεατρική παράσταση.

Tι προηγήθηκε

Αν και το 2024 είχε κριθεί ένοχος και είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση οκτώ μηνών με αναστολή, ο Γιονγκ-Σου προχώρησε σε έφεση. Το δικαστήριο της Σουβόν ανέτρεψε τώρα την καταδικαστική απόφαση, λέγοντας ότι υπάρχουν «σοβαρές αμφιβολίες» για το κατά πόσο ο ηθοποιός διέπραξε την επίθεση. Στην απόφαση αναφέρεται ότι, λόγω της χρονικής απόστασης από το περιστατικό, η μνήμη της καταγγέλλουσας μπορεί να έχει «παραμορφωθεί». Επιπλέον, επισημάνθηκε πως ο ηθοποιός είχε παρακολουθήσει μαθήματα σχετικά με τη σεξουαλική βία.

Για συγκάλυψη κάνει λόγο η Womenlink

Παράλληλα, το δικαστήριο αναγνώρισε ότι ο Γιονγκ-Σου είχε ζητήσει συγγνώμη από την καταγγέλλουσα – σημείο που, σύμφωνα με τους δικαστές, «δείχνει ότι ενδέχεται να έχει υπάρξει επίθεση», ωστόσο οι αμφιβολίες υπερίσχυσαν.

Η φερόμενη ως παθούσα απάντησε μέσω της γυναικείας οργάνωσης Womenlink, τονίζοντας ότι η αθώωση «δεν ακυρώνει την αλήθεια ούτε τον πόνο που υπέστη». Η οργάνωση μίλησε για «μια ακόμη απόφαση που συγκαλύπτει τη σεξουαλική βία στον χώρο του θεάτρου».

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν η εισαγγελία θα προχωρήσει σε νέα έφεση.

Μετά την απόφαση, ο ηθοποιός δήλωσε σε τοπικά μέσα ότι νιώθει «ευγνωμοσύνη για τη σοφή κρίση του δικαστηρίου».

Ο Γιονγκ-Σου έγινε παγκοσμίως γνωστός με το «Squid Game», τη σειρά του Netflix που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο. Το 2022, έγινε ο πρώτος Νοτιοκορεάτης ηθοποιός που απέσπασε Χρυσή Σφαίρα για Β’ Ανδρικό Ρόλο σε δραματική σειρά.

*Με πληροφορίες από: BBC