Μοχθηρή βία, κανένα happy end και Ντέιβιντ Φίντσερ: Ο δημιουργός του αιμοσταγούς Squid Game πριν το φινάλε

Όταν κυκλοφόρησε ο δεύτερος κύκλος του Squid Game, οι θαυμαστές του επιτυχημένου κορεατικού δράματος του Netflix ήταν διχασμένοι. Ενώ ορισμένοι λάτρεψαν την ένταση – περισσότεροι χαρακτήρες, περισσότερο δράμα, πιο ωμή βαρβαρότητα – άλλοι βρήκαν τον τόνο αδυσώπητα ζοφερό. Βέβαια αυτό ήταν κάπως αναμενόμενο για τη σειρά που η αρχική της ιδέα – μια ομάδα πλούσιων προσλαμβάνει φτωχούς ανθρώπους για να διαγωνιστούν σε αιματοβαμμένα παιχνίδια επιβίωσης για χρήματα – ήταν ήδη αρκετά σκοτεινή.

Όποιος ελπίζει ότι ο τρίτος και τελευταίος κύκλος της σειράς, που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα, θα ρίξει τον τόνο μάλλον θα πρέπει να επιστρέψει στα ροζ σύμπαντα της Emily in Paris σχολιάζει ο Shaad D’Souza στον The Guardian.

«Ο τόνος θα είναι πιο σκοτεινός και ζοφερός», δηλώνει ο δημιουργός της σειράς, Χουάνγκ Ντονγκ-χιούκ. «Ο κόσμος, όπως τον παρατηρώ, έχει λιγότερη ελπίδα. Ήθελα να εξερευνήσω ερωτήματα όπως: “Ποια είναι η πολύ τελευταία λύση της ανθρωπότητας; Eχουμε τη θέληση να δώσουμε στις μελλοντικές γενιές κάτι καλύτερο;” Αφού παρακολουθήσουμε και τους τρεις κύκλους, ελπίζω ο καθένας μας να μπορέσει να αναρωτηθεί: “Τι ανθρωπιά μου έχει απομείνει;”»

Αυτή είναι μια φιλόδοξη προσδοκία για το πλέον κορυφαίο σόου του Netflix και αδιαπραγμάτευτα ένα από τα καθοριστικά πολιτιστικά προϊόντα της δεκαετίας του 2020, το οποίο φάνηκε να καθρεφτίζει μια νέα εποχή απελπισίας και αγριότητας.

Ο πρώτος και ο δεύτερος κύκλος κατέρριψαν παγκόσμια ρεκόρ τηλεθέασης για την πλατφόρμα – αξιοσημείωτο για μια σειρά που δεν είναι στα αγγλικά.

Επίσης, το 2023, κυκλοφόρησε το Squid Game: The Challenge, ένα ριάλιτι σόου βασισμένο στη σειρά, στο οποίο οι διαγωνιζόμενοι αγωνίζονταν για ένα έπαθλο 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 4,18 εκατομμύρια ευρώ). Όλα αυτά παρά το γεγονός ότι το Squid Game είναι επίσης μία από τις πιο εξαιρετικά βίαιες σειρές που έχουν προβληθεί ποτέ, με κάθε είδους βάναυσες, ενοχλητικές σκηνές θανάτου.

Η παρακολούθηση της σειράς μπορεί να είναι μια επίπονη εμπειρία: σε σχεδόν κάθε επεισόδιο, αρκετοί χαρακτήρες ωθούνται στα όριά τους πριν πυροβοληθούν ανελέητα από έναν ροζ φύλακα της σειράς.

Λόγω της τεράστιας επιτυχίας του Squid Game, είναι έκπληξη που η σειρά ολοκληρώνεται μετά από μόλις τρεις κύκλους μέσα σε τέσσερα χρόνια. Μέχρι να προβληθεί το φινάλε της, το Stranger Things, μια άλλη επιτυχία του Netflix, θα έχει ολοκληρώσει πέντε κύκλους μέσα σε σχεδόν μια δεκαετία.

Ο Λι Τζουνγκ-τζάε, ο οποίος υποδύεται τον άτυχο ήρωα που μετατρέπεται σε αυτόκλητο τιμωρό, Γκι-χουν, λέει ότι το όραμα του Χουάνγκ αρχικά δεν υπολόγιζε καν ένα δεύτερο κύκλο. «Μας είπε ότι το ‘Squid Game’ ήταν μια μίνι σειρά. Αλλά επειδή έτυχε τόσο μεγάλης αγάπης από όλο τον κόσμο, έπρεπε να κάνει τους επόμενους κύκλους».

Bία 150%

Το γεγονός ότι το Squid Game σχεδιάστηκε ως μια αυτοτελή σειρά δεν έχει μειώσει τον αντίκτυπο του προϊόντος.

Μετά από έναν σοκαριστικό πρώτο κύκλο που έπαιξε με την αντίθεση μεταξύ της παιδικής αισθητικής και του αίματος, ο δεύτερος κύκλος ανέβασε τα στοιχήματα με σύνθετους, εντυπωσιακούς και αμφιλεγόμενους για πολλούς νέους χαρακτήρες.

Αν και γνωρίζει ότι ο δεύτερος κύκλος δίχασε το κοινό, ο Λι ξεκαθαρίζει ότι δεν είχα οποιαδήποτε δυνατότητα να αλλάξει τον τρίτο, καταληκτικό, κύκλο της σειράς δεδομένου ότι τα δύο αυτά μέρη της σειράς μυθοπλασίας γυρίστηκαν διαδοχικά. Επιπλέον δεν τον ενδιέφερε και ποτέ ιδιαίτερα η αντίδραση του κοινού απέναντι στο προίόν του -αρκεί να το κατανάλωνε.

«Τα μηνύματα του ‘Squid Game’ είναι πολύ σημαντικά», λέει ο Λι. «Αντί να “διορθώσουμε” το αφήγημα αυτό που μας ενδιέφερε είναι από πάντα να βεβαιωθούμε ότι το μήνυμα μεταδόθηκε. Και φυσικά είναι μια τηλεοπτική σειρά – πρέπει να προσφέρουμε ψυχαγωγία. Στον τρίτο κύκλο, έχουμε νέα παιχνίδια, νέους χαρακτήρες, ανατροπές. Θα είναι πολύ διασκεδαστικό – αλλά με ένα μήνυμα».

Κανένα happy end

Tο μήνυμα είναι και αυτό που επιβεβαιώνεται από τις σελίδες της επικαιρότητας. Η ανθρωπότητα είναι εθισμένη στη βία και ο καπιταλισμός θέτει τους ανθρώπους σε κίνδυνο – ένα μήνυμα συνεπές σε όλη τη διάρκεια της σειράς. Στον τρίτο κύκλο όμως, οι ιδέες της εκδίκησης και της ανταπόδοσης λαμβάνουν πολύ χρόνο προβολής, και η σειρά κλίνει ακόμη περισσότερο προς την ηθική ασάφεια.

«Οι άνθρωποι θέλουν ένα happy ending», λέει, «και εγώ το ίδιο. Αλλά κάποιες ιστορίες, από τη φύση τους, δεν μπορούν να έχουν. Αν προσπαθήσεις να το επιβάλεις, η ουσία υπονομεύεται. Αν μια ιστορία κρατά έναν καθρέφτη σε κάτι, μια ευτυχή κατάληξη δεν είναι πάντα δεδομένη. Το ‘Squid Game’ δεν αποτελεί εξαίρεση».

Ο Λι ακόμη και στη συνέντευξη πριν την πρεμιέρα του τρίτου κύκλου είναι επιφυλακτικός για το κατά πόσο οι φανατικοί θιασώτες της σειράς θα μείνουν ικανοποιημένοι με το φινάλε στην οθόνη. «Το τέλος με εξέπληξε και εμένα τον ίδιο, ούτε εγώ το περίμενα», λέει ο πρωταγωνιστής της σειράς. «Οπότε είμαι σίγουρος ότι πολλοί θαυμαστές δεν θα το περιμένουν. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θα έχουν διαφορετικές αντιδράσεις. Σίγουρα θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Ανυπομονώ να τις ακούσω».

Μερικές φορές η έντονη βαρβαρότητα της σειράς μπορεί να οδηγήσει σε απευαισθητοποίηση, όμως ο Λι υπερασπίζεται ότι αυτό δεν είναι η πρόθεση της σειράς. «Ελπίζω πραγματικά να μην έχει αυτό το εφέ στους ανθρώπους», λέει. «Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες έχουν πολύ τραγικές ιστορίες. Ελπίζω οι άνθρωποι να επικεντρωθούν σε αυτό και να θρηνήσουν τους θανάτους τους».

Το κόστος του καπιταλισμού

Το αντικαπιταλιστικό μήνυμα του Squid Game είναι τόσο ισχυρό που είναι πραγματικά παράξενο η σύνδεση της σειράς με λίστα εταιρειών όπως αυτές που συνδημιούργησε η πλατφόρμα του Netflix με τα McDonald’s ή την Uber – πολλές από τις οποίες έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι βάζουν τα κέρδη πάνω από την ευημερία των εργαζομένων.

Ο Χουάνγκ ξέρει πολύ καλά ότι, στο τέλος της ημέρας, το Squid Game υπάρχει μέσα σε ένα καπιταλιστικό σύστημα.

«Για εμένα και το Netflix», λέει, «ξεκινήσαμε θέλοντας να δημιουργήσουμε ένα εμπορικό προϊόν. Θα ήταν υπερβολικό να επικρίνουμε την επιθυμία να κερδίσεις από κάτι που επικρίνει το καπιταλιστικό σύστημα. Κανένα στούντιο δεν θα θέλει να δημιουργήσει μια ιστορία που είναι υπερβολικά επικριτική προς την κοινωνία».

«Παρόλα αυτά, αν ένιωθα ότι [οι συνεργασίες] ήταν υπερβολικές, σε σημείο που ένιωθα ότι έβλαπταν το πνεύμα της σειράς, ίσως να ένιωθα διαφορετικά. Αλλά δεν θα ήταν σωστό να πω στο Netflix να μην κάνει κάτι. Δεν έχω λόγο σε αυτό, έχω νιώσει κάποια πράγματα για ορισμένα ζητήματα, αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν σωστό να πω ακριβώς τι, ή να εκφράσω τα αρνητικά μου συναισθήματα» προσθέτει.

Παράγοντας Φίντσερ

Ίσως αυτή η διακριτικότητα έχει να κάνει με το ότι ο Χουάνγκ σκέφτεται ήδη πώς θα μπορούσε να είναι μια συνέχεια του Squid Game. «Δεν υπάρχει λόγος να πούμε ότι δεν θα κάνουμε ποτέ κάτι ξανά», λέει. «Δεν θέλω να κλείσω την πόρτα – έχουν μείνει κάποιες εκκρεμότητες. Αν επρόκειτο να επιστρέψω στο σύμπαν του ‘Squid Game’, νομίζω ότι θα επέστρεφα με ένα spin-off. Αφηγηματικά, υπάρχει ένα κενό τριών ετών μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κύκλου. Ενώ ο Γκι-χουν έψαχνε τον Front Man και τον Recruiter, τι έκαναν αυτοί οι κακοποιοί; Τι κάνουν οι ροζ φύλακες εκτός ‘Squid Game’; Αυτές θα ήταν διασκεδαστικές ιδέες για εξερεύνηση».

Επιπλέον υπάρχει επίσης η υπόθεση ενός αμερικανικού remake της σειράς, το οποίο φέρεται να αναπτύσσεται από τον Ντέιβιντ Φίντσερ, σκηνοθέτη των Seven, Gone Girl και The Social Network.

Ο Χουάνγκ λέει ότι δεν έχει λάβει καμία επιβεβαίωση, αλλά ανυπομονεί να δει την προσέγγιση του Φίντσερ. «Είμαι μεγάλος θαυμαστής – παρακολούθησα πολλά από τα έργα του όταν σπούδαζα κινηματογράφο. Οπότε αν είναι αλήθεια, το καλωσορίζω ολόψυχα».

Ο τρίτος κύκλος του Squid Game θα προβληθεί στο Netflix στις 27 Ιουνίου.