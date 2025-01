Squid Game 3: Το Netflix αποκάλυψε τον νέο ανατριχιαστικό χαρακτήρα που προστίθεται στη νέα σεζόν

Αν το φινάλε της δεύτερης σεζόν του Squid Game άφησε τους θεατές να θέλουν περισσότερα, μπορούν να είναι ήσυχοι γνωρίζοντας ότι ο τρίτος γύρος είναι προ των πυλών.

Αφού η δεύτερη σεζόν του κορεάτικου δράματος με την υψηλή επισκεψιμότητα ολοκληρώθηκε την περασμένη Πέμπτη, το Netflix τίμησε τους θαυμαστές του με το πρώτο teaser της τρίτης σεζόν την Πρωτοχρονιά, με έναν ανατριχιαστικό νέο χαρακτήρα, λίγο μετά την προαναγγελία της από τον δημιουργό της.

«Πείτε όλοι ένα γεια στον Chul-su», έγραψε στην ανάρτησή του το Netflix. «Squid Game 3 έρχεται το 2025».

Το κλιπ των 15 δευτερολέπτων δείχνει τρεις νέους παίκτες με τις αριθμημένες φόρμες τους να μπαίνουν σε μια αρένα όπου η γιγαντιαία κούκλα «Red Light, Green Light» της Young-hee είναι γυρισμένη στην πλάτη. Αφού στρέψει το πρόσωπό της προς μια σιδηροδρομική διάβαση, αποκαλύπτεται μια κούκλα αγόρι στην άλλη πλευρά των γραμμών, που είναι κι αυτό στραμμένο προς το μέρος της.

Everyone say hi to Chul-su 👋 Squid Game 3 coming 2025. pic.twitter.com/hCgNexjJbC

— Netflix (@netflix) January 1, 2025