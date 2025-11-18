Ρωσικά drones προκάλεσαν ζημιές σε κτίριο που στεγάζει την αίθουσα σύνταξης του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα Suspilne και του ουκρανικού ραδιοφωνικού σταθμού Radio Dnipro, κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης νυχτερινής επίθεσης στην πόλη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Suspilne νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Ο Βλαντισλάβ Χαϊβανένκο, αναπληρωτής κυβερνήτης της περιφέρειας Ντνιπροπετρόβσκ, της οποίας το Ντνίπρο είναι το διοικητικό κέντρο, δήλωσε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι ρωσικά drones βομβάρδισαν την περιοχή αργά το βράδυ της Δευτέρας, τραυματίζοντας δύο άτομα, προκαλώντας αρκετές πυρκαγιές και προκαλώντας ζημιές σε πολυκατοικίες και υποδομές της πόλης.

Οι ζημιές στον Suspilne

Το Suspilne ανέφερε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι ξέσπασε πυρκαγιά, παράθυρα και πόρτες καταστράφηκαν και τα πατώματα και η οροφή του κτιρίου υπέστησαν ζημιές, αλλά δεν υπήρχε προσωπικό στο εσωτερικό του κτιρίου εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας δημοσίευσε μια φωτογραφία που δείχνει μια τεράστια τρύπα στα τσιμεντένια πατώματα ενός κτιρίου, με εκτεθειμένες μεταλλικές ράβδους, κρεμασμένα καλώδια και κατεστραμμένα πάνελ οροφής.

Будівля редакції Суспільне Дніпро та Українського Радіо Дніпра пошкоджена внаслідок масованого обстрілу ввечері 17 листопада. Сталася пожежа, повилітали вікна та двері, на момент атаки працівників у редакції не було pic.twitter.com/7xHPekR4di — SUSPILNE NEWS 📰 (@suspilne_news) November 18, 2025

Το Suspilne είναι ο εθνικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ουκρανίας, ο οποίος λειτουργεί τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και διαδικτυακές υπηρεσίες ειδήσεων μέσω ενός δικτύου περιφερειακών σταθμών σε όλη τη χώρα. Το Ντνίπρο, μια βιομηχανική πόλη στην ανατολική-κεντρική Ουκρανία, και η ευρύτερη περιοχή του Ντνίπροπετροφσκ έχουν υποστεί επανειλημμένες επιθέσεις με ρωσικούς πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια του σχεδόν τετραετούς πολέμου, με αποτέλεσμα τον θάνατο αμάχων και ζημιές σε κατοικίες, βιομηχανίες και υποδομές.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Ρωσία σχετικά με την επίθεση.