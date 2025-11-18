newspaper
18.11.2025 | 08:47
Οδηγός νταλίκας παρέσυρε και εγκατέλειψε ζευγάρι - Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο
Κολομβία: 15 παιδιά νεκρά σε επιδρομές του στρατού από τον Αύγουστο – Επικρίσεις κατά του προέδρου Πέτρο
Κόσμος 18 Νοεμβρίου 2025 | 09:17

Κολομβία: 15 παιδιά νεκρά σε επιδρομές του στρατού από τον Αύγουστο – Επικρίσεις κατά του προέδρου Πέτρο

«Όλοι οι ανήλικοι ήταν θύματα εξαναγκαστικής στρατολόγησης από εγκληματίες που τους οδήγησαν σε εχθροπραξίες», σημείωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο

Αναπνοή: Η απλή ερώτηση που μπορεί να σώσει ζωές

Αναπνοή: Η απλή ερώτηση που μπορεί να σώσει ζωές

Spotlight

Βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων εναντίον ανταρτών στοίχισαν τη ζωή σε 15 ανήλικους στην Κολομβία από τον Αύγουστο, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι αρχές, αποκαλύπτοντας κι άλλα νεαρά θύματα, καθώς ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο επικρίνεται έντονα για τις επιχειρήσεις αυτές, που οδήγησαν στον θάνατο εφήβων στρατολογημένων παρά τη θέλησή τους.

Ο συνήγορος του λαού, κολομβιανή ανεξάρτητη αρχή, έκανε λόγο το Σάββατο για επτά παιδιά τα οποία σκοτώθηκαν σε πλήγμα του στρατού στον νομό Γουαβιάρε

Υπό πίεση των ΗΠΑ, που απαιτούν πιο σθεναρή δράση για την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών, ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Πέτρο διέταξε να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον ένοπλων οργανώσεων — κι οι βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε συνολικά 28 φερόμενους ως αντάρτες την περασμένη εβδομάδα.

Ο συνήγορος του λαού, κολομβιανή ανεξάρτητη αρχή, έκανε λόγο το Σάββατο για επτά παιδιά τα οποία σκοτώθηκαν σε πλήγμα του στρατού στον νομό Γουαβιάρε, στον Αμαζόνιο (νότια), τη 10η Οκτωβρίου.

Η γενική στρατιωτική εισαγγελία ανακοίνωσε παράλληλα χθες πως άρχισε να διενεργεί έρευνα για να «επαληθεύσει» αν επίθεση με 19 νεκρούς στη Γουαβιάρε «τηρούσε τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τη νόμιμη χρήση» κρατικής βίας «στο πλαίσιο της ένοπλης σύγκρουσης».

Ο αρχηγός του κράτους αναφέρθηκε χθες σε άλλους πέντε ανηλίκους που έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμό στον νομό Κακετά (νότια) την 1η Οκτωβρίου κι ακόμη έναν την περασμένη Πέμπτη στην Αράουκα (βορειοανατολικά), στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

«Όλοι (οι ανήλικοι) ήταν θύματα εξαναγκαστικής στρατολόγησης από εγκληματίες που τους οδήγησαν σε εχθροπραξίες», σημείωσε ο πρόεδρος Πέτρο μέσω X.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία ανέφερε κατόπιν πως συνολικά τρεις ανήλικοι σκοτώθηκαν στη Γουαβιάρε την 24η Αυγούστου.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Ποιον στόχο είχαν οι επιχειρήσεις του στρατού στην Κολομβία, σύμφωνα με την κυβέρνηση

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι επιχειρήσεις είχαν στόχο το EMC, το λεγόμενο Κεντρικό Γενικό Επιτελείο, παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, με επικεφαλής το πλέον καταζητούμενο πρόσωπο στη χώρα, το nom de guerre του οποίου είναι Ιβάν Μορδίσκο.

Ένοπλες οργανώσεις που συνεχίζουν να δρουν στη χώρα στρατολογούν ανηλίκους διά της βίας ή με δόλο, για να ενισχύσουν τις τάξεις τους, και δεν διστάζουν να τους στέλνουν στη μάχη, τόνιζε η συνήγορος του λαού Ίρις Μαρίν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που είχε παραχωρήσει στο Γαλλικό Πρακτορείο τον Οκτώβριο.

Το Σάββατο κάλεσε τις ένοπλες δυνάμεις να «λαμβάνουν κάθε δυνατή προφύλαξη για να προστατεύουν τα παιδιά».

Η εξαναγκαστική στρατολόγηση ανηλίκων συγκαταλέγεται στις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία που καταγράφονται τις έξι δεκαετίες πολέμου στη χώρα της Λατινικής Αμερικής ανάμεσα στον στρατό, αντάρτες, παραστρατιωτικούς και καρτέλ.

Σύμφωνα με την ειδική δικαιοδοσία για την ειρήνη (JEP), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας ειρήνης που υπογράφτηκε το 2016 ανάμεσα στο κράτος και τις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), έκτοτε απαγάγεται κατά μέσον όρο ένας ανήλικος κάθε δυο μέρες.

Ενώ δεν απομένει παρά χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους ως την ολοκλήρωση της θητείας της, η κυβέρνηση του προέδρου Πέτρο βρίσκεται αντιμέτωπη με την αποτυχία του εγχειρήματος να αποκατασταθεί η ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων με διάφορες ένοπλες οργανώσεις και τη χειρότερη κρίση ασφαλείας της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα.

googlenews

Stream newspaper
Γάζα: «Ειρηνευτικό ψήφισμα» στα μέτρα του Ισραήλ – Τι περιλαμβάνει και οι δυσκολίες εφαρμογής
Απορρίπτει η Χαμάς 18.11.25

Κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Ισραήλ το «ειρηνευτικό ψήφισμα» του ΟΗΕ - Τι προβλέπει και οι δυσκολίες εφαρμογής

Η υιοθέτηση του ψηφίσματος των ΗΠΑ από τον ΟΗΕ για τη Γάζα είναι η σκιά των αποτυχημένων συμφωνιών του Όσλο - Γιατί είναι δύσκολο να εφαρμοστεί

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Από την «εκεχειρία» στη Γάζα, στο κρεσέντο βίας των εποίκων – Ο ακήρυχτος πόλεμος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Μυρίζει «μπαρούτι» 18.11.25

Από την «εκεχειρία» στη Γάζα, στο κρεσέντο βίας των εποίκων – Ο ακήρυχτος πόλεμος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Η έκρηξη βίας των εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μια σπάνια αλλά με αστερίσκους καταδίκη από την ισραηλινή ηγεσία, ο αμερικανικός παράγοντας και τα «παιχνίδια εξουσίας» στο Τελ Αβίβ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κοινωνική πρόνοια: Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω
Δρόμος προόδου 18.11.25

Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω

Σε ένα κόσμο που κυριεύεται από τον ακροδεξιό λαϊκισμό, η κυβέρνηση της Ισπανίας αποδεικνύει ότι η πρόνοια και το κοινωνικό κράτος είναι το καλύτερο εμβόλιο ενάντια στην αντιδραστική πολιτική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ντιάνα Χρκα: Η μητέρα-σύμβολο του αγώνα για δικαιοσύνη στο Νόβι Σαντ, σταμάτησε την απεργία πείνας
«Δυνατοί ενωμένοι» 18.11.25

Ντιάνα Χρκα: Η μητέρα-σύμβολο του αγώνα για δικαιοσύνη στο Νόβι Σαντ, σταμάτησε την απεργία πείνας

Η Ντιάνα Χρκα έχασε τον γιο της στο Νόβι Σαντ, όταν κατέρρευσε το στέγαστρο του σιδηροδρομικού σταθμού. Η παρουσία της στις διαδηλώσεις των φοιτητών και η απεργία πείνας την ανέδειξαν σε σύμβολο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τι χρειάζεται να δώσουν στη Ρωσία για να σταματήσουν τον πόλεμο
Κόσμος 18.11.25

Τι χρειάζεται να δώσουν οι ΗΠΑ στη Ρωσία για να σταματήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Ρωσία «θα συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, μέχρι να επιτύχει τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης». Τι θέλει η Ρωσία από τις ΗΠΑ περισσότερο από κάθε τι;

Σύνταξη
Η Μισέλ Ομπάμα βάζει τέλος στις φήμες περί υποψηφιότητας – «Η Αμερική δεν είναι έτοιμη για μία γυναίκα πρόεδρο»
ΗΠΑ 18.11.25

Η Μισέλ Ομπάμα βάζει τέλος στις φήμες περί υποψηφιότητας – «Η Αμερική δεν είναι έτοιμη για μία γυναίκα πρόεδρο»

Η Μισέλ Ομπάμα είναι από τις πιο δημοφιλείς εκπρόσωπους των Δημοκρατικών, γεγονός που για χρόνια έχει τροφοδοτήσει την επιθυμία των υποστηρικτών της να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία

Σύνταξη
Ισραήλ: Τουλάχιστον 98 παλαιστίνιοι κρατούμενοι «πέθαναν από βασανιστήρια και κακομεταχείριση»
Ισραήλ 18.11.25

Φρικτό θάνατο δεκάδων παλαιστίνιων κρατουμένων καταγγέλλει ισραηλινή ΜΚΟ

Ισραηλινή ΜΚΟ κάνει λόγο για φρικτούς θανάτους δεκάδων παλαιστίνιων κρατουμένων στο Ισραήλ, από βασανιστήρια ή παραμέληση της υγείας τους, και ζητεί τη διενέργεια διεθνούς έρευνας.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να δώσει F-35 και πυρηνική ενέργεια στη Σαουδική Αραβία
Επίσκεψη Σαλμάν 18.11.25

Ο Τραμπ δίνει πυρηνική ενέργεια και F-35 στη Σαουδική Αραβία

Συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια αναμένεται να υπογράψουν οι ΗΠΑ με τη Σαουδική Αραβία κατά την επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στον οποίο ο Τραμπ θέλει να πουλήσει και F-35.

Σύνταξη
Γάζα: Η απόφαση του ΣΑ αποτελεί σημαντικό βήμα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός, λέει ο ΟΗΕ
Αντόνιο Γκουτέρες 18.11.25

Ο ΟΗΕ θεωρεί σημαντικό βήμα την απόφαση του ΣΑ για τη Γάζα

«Είναι πλέον ουσιώδες η διπλωματική δυναμική να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα και επείγοντα βήματα επί του πεδίου», λέει ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, αναφερόμενος στην απόφαση του ΣΑ για τη Γάζα.

Σύνταξη
«Η αντίσταση στην κατοχή με όλα τα μέσα είναι ένα νόμιμο δικαίωμα που εγγυάται το διεθνές δίκαιο» λέει η Χαμάς
Απορρίπτει το ψήφισμα 18.11.25

«Η αντίσταση στην κατοχή με όλα τα μέσα είναι ένα νόμιμο δικαίωμα που εγγυάται το διεθνές δίκαιο» λέει η Χαμάς

Η Χαμάς, όχι μόνο δεν καταθέτει τα όπλα, αλλά διαφωνεί με την ειρηνευτική δύναμη να αναλαμβάνει ρόλο εντός της Γάζας με ευθύνη τον αφοπλισμό των παλαιστινιακών οργανώσεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δανία: Φιλορώσοι χάκερ έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των εκλογών
DDoS 17.11.25

Δανία: Φιλορώσοι χάκερ έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των εκλογών

Την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση ανέλαβαν οι NoName057, φιλορωσική ομάδα χάκερ. Οι αρχές της Δανίας κάλεσαν τους πολίτες να μην ανησυχούν λέγοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Σύνταξη
Αρκαλοχώρι: Σημαντικές καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις καταγγέλλουν οι σεισμόπληκτοι
Για τον σεισμό του '21 18.11.25

Σημαντικές καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις καταγγέλλουν οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι

Οι σεισμόπληκτοι από το Αρκαλοχώρι ζητούν επίσπευση ενεργειών για την άμεση ολοκλήρωση των φακέλων αποζημίωσης πληγέντων από τον μεγάλο σεισμό του 2021

Σύνταξη
Γάζα: «Ειρηνευτικό ψήφισμα» στα μέτρα του Ισραήλ – Τι περιλαμβάνει και οι δυσκολίες εφαρμογής
Απορρίπτει η Χαμάς 18.11.25

Κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Ισραήλ το «ειρηνευτικό ψήφισμα» του ΟΗΕ - Τι προβλέπει και οι δυσκολίες εφαρμογής

Η υιοθέτηση του ψηφίσματος των ΗΠΑ από τον ΟΗΕ για τη Γάζα είναι η σκιά των αποτυχημένων συμφωνιών του Όσλο - Γιατί είναι δύσκολο να εφαρμοστεί

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η Ντακότα Τζόνσον διεκδικεί τον Γιώργο Λάνθιμο από την Έμα Στόουν – «Το γνωρίζεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί;»
Πρόκληση 18.11.25

Η Ντακότα Τζόνσον διεκδικεί τον Γιώργο Λάνθιμο από την Έμα Στόουν – «Το γνωρίζεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί;»

Όταν ο Γιώργος Λάνθιμος συμμετείχε σε συζήτηση για τη Βουγονία του, δεν ήξερε πως η Ντακότα Τζόνσον τον περίμενε στη γωνία με ένα εύλογο ερώτημα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ ο Έβανς
Μπάσκετ 18.11.25

Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ ο Έβανς

Την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά στο πόδι του, πέρασε τα ξημερώματα της Τρίτης ο Κίναν Έβανς, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Τραυματίστηκε ο Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς στο Κλίβελαντ
NBA 18.11.25

Τραυματίστηκε ο Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς στο Κλίβελαντ

Οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Καβαλίερς (118-106) στο Κλίβελαντ, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα για το Μιλγουόκι, αφού τα «Ελάφια» είδαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποχωρεί από το παρκέ τραυματίας λίγο πριν το ημίχρονο.

Σύνταξη
Hellenic Train: 24ωρη απεργία των εργαζομένων – Αλλαγές και αναστολές δρομολογίων
Ελλάδα 18.11.25

Απεργία σήμερα στη Hellenic Train με αιτήματα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων - Αλλαγές και αναστολές δρομολογίων

Οι εργαζόμενοι της Hellenic Train, ζητούν μεταξύ άλλων την ανάκληση των απολύσεων και «την ολοκλήρωση των έργων υποδομής του σιδηροδρόμου που καρκινοβατούν επί χρόνια»

Σύνταξη
Από την «εκεχειρία» στη Γάζα, στο κρεσέντο βίας των εποίκων – Ο ακήρυχτος πόλεμος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Μυρίζει «μπαρούτι» 18.11.25

Από την «εκεχειρία» στη Γάζα, στο κρεσέντο βίας των εποίκων – Ο ακήρυχτος πόλεμος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Η έκρηξη βίας των εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μια σπάνια αλλά με αστερίσκους καταδίκη από την ισραηλινή ηγεσία, ο αμερικανικός παράγοντας και τα «παιχνίδια εξουσίας» στο Τελ Αβίβ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ένας κόσμος εκτός σύνδεσης: 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το ίντερνετ
ΟΗΕ 18.11.25

Ένας κόσμος εκτός σύνδεσης: 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το ίντερνετ

Παρά την εντύπωση ότι ο κόσμος είναι πιο συνδεδεμένος από ποτέ, νέα στοιχεία του ΟΗΕ αποκαλύπτουν ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν εντελώς εκτός ψηφιακής πραγματικότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κοινωνική πρόνοια: Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω
Δρόμος προόδου 18.11.25

Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω

Σε ένα κόσμο που κυριεύεται από τον ακροδεξιό λαϊκισμό, η κυβέρνηση της Ισπανίας αποδεικνύει ότι η πρόνοια και το κοινωνικό κράτος είναι το καλύτερο εμβόλιο ενάντια στην αντιδραστική πολιτική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αιματηρό επεισόδιο στη Χανιώπορτα Ηρακλείου – Συνελήφθη ο δράστης
Ελλάδα 18.11.25

Αιματηρό επεισόδιο στη Χανιώπορτα Ηρακλείου – Συνελήφθη ο δράστης

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, πρόκειται για έναν Αιγύπτιο ο οποίος φέρεται ως ο δράστης του μαχαιρώματος που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Ηράκλειο με θύμα έναν Παλαιστίνιο

Σύνταξη
Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κεφαλή της πορείας κρατώντας την αιματοβαμμένη σημαία [φωτογραφίες]
Ελλάδα 18.11.25

Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κεφαλή της πορείας κρατώντας την αιματοβαμμένη σημαία [φωτογραφίες]

Η κόρη της Φώφης Γεννηματά, Κατερίνα, είναι μέλος της ΠΑΣΠ - «Η εικόνα της συγκίνησε πολλούς, όχι μόνο για το φορτίο της ιστορικής στιγμής, αλλά και γιατί σήμερα η μητέρα της, Φώφη Γεννηματά, θα είχε γενέθλια», τονίζει ο πατέρας της

Σύνταξη
Μετά την «Ιθάκη» έρχεται η real politic – Σκληραίνει η σύγκρουση Τσίπρα – Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Μετά την «Ιθάκη» έρχεται η real politic – Σκληραίνει η σύγκρουση Τσίπρα – Μητσοτάκη

Η επανεκκίνηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μετά το βιβλίο, το άγχος της γαλάζιας παράταξης για την αυτοδυναμία και η αναταράξεις στην κεντροαριστερά.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
