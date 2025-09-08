Απελευθερώθηκαν σήμερα 45 στρατιωτικοί που είχαν αιχμαλωτιστεί σε περιοχή που ελέγχεται από παράταξη διαφωνούντων των πρώην Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων στην Κολομβία (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia / FARC), στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του κολομβιανού υπουργείου Άμυνας.

Χθες Κυριακή, ο στρατός είχε απελευθερώσει 27 από τους στρατιωτικούς που είχαν αιχμαλωτιστεί

Εκατοντάδες κάτοικοι είχαν αιχμαλωτίσει 72 στρατιωτικούς ύστερα από επιχείρηση που διεξήγαγε ο κολομβιανός στρατός στο φαράγγι Μικάι – στρατηγικής σημασίας για τα καρτέλ κοκαΐνης – περιοχή που αποτελεί προπύργιο του Κεντρικού Γενικού Επιτελείου (Estado Mayor Central / EMC) της μεγαλύτερης παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC, υπό την ηγεσία του αποκαλούμενου Ιβάν Μορδίσκο.

Πρόκειται για ένα από τα τμήματα των πρώην FARC – της άλλοτε μεγαλύτερης παράταξης ανταρτών στη Λατινική Αμερική – που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 και συνεχίζουν την ένοπλη δράση τους.

Ο Μίροσλαβ Γέντζα νέος Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ στην Κολομβία

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε σήμερα τον διορισμό του Σλοβάκου διπλωμάτη Μίροσλαβ Γέντσα ως νέου Ειδικού Αντιπροσώπου του για την Κολομβία και Επικεφαλής της Αποστολής Επαλήθευσης του ΟΗΕ στη χώρα.

Ο κ. Γέντσα «διαδέχεται τον Κάρλος Ρουίς Μασιού από το Μεξικό», στον οποίο ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε «ευγνωμοσύνη για την αφοσίωση και την υπηρεσία του».

Με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στη διπλωματία, τη διαμεσολάβηση και τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, ο κ. Γέντσα διαθέτει «στενή γνώση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία».

Από το 2019 υπηρετεί ως Βοηθός Γεν. Γραμματέας για την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και την Αμερική στα Τμήματα Πολιτικών και Ειρηνευτικών Υποθέσεων και Επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Στην καριέρα του έχει υπηρετήσει ως Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ στην Κεντρική Ασία, Διευθυντής του Γραφείου του ΥΠΕΞ Σλοβακίας, Επικεφαλής Αποστολής ΟΑΣΕ στην Τασκένδη και Πρέσβης σε Κολομβία, Μεξικό και Βενεζουέλα. Μιλάει Αγγλικά, Ρωσικά και Ισπανικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ