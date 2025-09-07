Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας, Πέδρο Σάντσεθ, επέμεινε ότι η Κολομβία είναι «απόλυτα προσηλωμένη» στην καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να βάλουν τη χώρα στη μαύρη λίστα για την αποτυχία της να περιορίσει τις εξαγωγές κοκαΐνης.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα αποφασίσει έως τις 15 Σεπτεμβρίου εάν θα αποσύρει την πιστοποίηση της Κολομβίας ως σύμμαχου στον αγώνα κατά των ναρκωτικών. Σε κίνδυνο βρίσκεται σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση των καρτέλ και των ανταρτών του πρώην FARC.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω μιας σημαντικής στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στην Καραϊβική, στο πλαίσιο του πολέμου του Τραμπ κατά των καρτέλ, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις ανατίναξαν ένα ύποπτο βενεζουελάνικο σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 11 άτομα. Ο Σάντσεζ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP ότι η πιστοποίηση των ΗΠΑ ήταν «σύμβολο συνεργασίας, συμμαχίας και εμπιστοσύνης» μεταξύ Ουάσιγκτον και Μπογκοτά.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ένα πρόγραμμα εξάλειψης της κόκας στα σύνορα της Κολομβίας με τον Ισημερινό την Παρασκευή, δήλωσε ότι η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ ήταν ζωτικής σημασίας για να μπορέσει η Κολομβία να «δράσει πιο δυναμικά» κατά των διακινητών. Η αποσύνδεση, είπε, θα σήμαινε ότι «οι παράνομοι κερδίζουν και οι χώρες χάνουν».

«Η Κολομβία έχει δώσει τα πάντα» στον αγώνα κατά των ναρκωτικών

Από την ανάληψη της εξουσίας το 2022, ο αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο έχει υποστηρίξει μια αλλαγή κατεύθυνσης της χώρας στον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» των ΗΠΑ, τον οποίο θεωρεί αποτυχημένο, με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που τροφοδοτούν το λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Από το 2022, η καλλιέργεια κόκας έχει αυξηθεί κατά περίπου 70%, σύμφωνα με εκτιμήσεις της κολομβιανής κυβέρνησης και του ΟΗΕ. Ο Σάντσεζ διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση έχει «δώσει τα πάντα» στον αγώνα κατά των ναρκωτικών. «Υπάρχει απόλυτη δέσμευση εδώ», διαβεβαίωσε.

Η αφαίρεση της πιστοποίησης από τις ΗΠΑ θα ήταν ένα σημαντικό πλήγμα για την Κολομβία, όπου ο στρατός και η αστυνομία έχουν πληγεί από μια σειρά θανατηφόρων επιθέσεων από αντάρτικες ομάδες.