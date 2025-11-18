Οι εξήντα «συνεντεύξεις» του Τόμας Τούχελ

Η Εθνική ομάδα της Αγγλίας εξασφάλισε την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό και τα «σενάρια» αναφορικά με την αποστολή των «λιονταριών» δίνουν και παίρνουν.

Ο αγγλικός Τύπος έχει ξεκινήσει τα ρεπορτάζ αναφορικά με τις επιλογές που θα κάνει ο ομοσπονδιακός προπονητής, Τόμας Τούχελ κι αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι περίοπτη θέση στα πρωτοσέλιδα, έχει ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Η κόντρα που έχει ο Άγγλος σούπερ σταρ με τον Τούχελ, θέτει (σύμφωνα με τα ρεπορτάζ) σε κίνδυνο την παρουσία του διεθνούς άσου της Ρεάλ, στην αποστολή της Εθνικής Αγγλίας που θα ταξιδέψει στην Αμερική.

Ο αγγλικός Τύπος αποκάλυψε μάλιστα και την φιλοσοφία που έχει ο Γερμανός προπονητής και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει ν’ αποφασίσει για τους παίκτες που θα συγκροτήσουν την αποστολή των «λιονταριών» στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύμφωνα λοιπόν με τα σχετικά ρεπορτάζ, τα οποία επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο Τούχελ, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας θα κάνει συναντήσεις με 60 παίκτες που έχει στα υπόψιν, πριν πάρει τις οριστικές του αποφάσεις για τις τελικές κλήσεις.

Ο Γερμανός προπονητής σκοπεύει μάλιστα να κάνει και κάποια ταξίδια στο εξωτερικό για να μιλήσει με παίκτες, επισημαίνοντας πως η αρχή θα γίνει με την Μαδρίτη.

Ο Τούχελ θα πάει στην ισπανική πρωτεύουσα για να μιλήσει με τον Μπέλινγκχαμ αλλά και τον Αλεξάντερ Άρνολντ οι οποίοι αγωνίζονται στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό πως οι συναντήσεις του Γερμανού προπονητή με τους δύο παίκτες της «βασίλισσας» (και ειδικά αυτή με τον Μπέλινγκχαμ) αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

«Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας μέχρι το καλοκαίρι αλλά έχουμε και δουλειά», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τούχελ κι εν συνεχεία πρόσθεσε. «Είναι αλήθεια ότι θα συναντηθώ με εξήντα παίκτες γιατί θέλω να συζητήσουμε αρκετά πράγματα».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας γνωρίζει βέβαια πολύ καλά ότι μετά την συνάντηση που θα έχει με τον Μπέλινγκχαμ, θα κληθεί ν’ αποκαλύψει το περιεχόμενο της συζήτησης, καθώς τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης είναι στην… γωνία και περιμένουν.