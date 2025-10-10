Ο Τούχελ προκαλεί εκνευρισμό στους Άγγλους

Η Εθνική ομάδα της Αγγλίας έδειξε στο φιλικό με την Ουαλία, πως μπορεί να ποντάρει πολλά στη νέα εποχή με τον Τόμας Τούχελ στο τιμόνι.

Τα «λιοντάρια» επικράτησαν εύκολα των Ουαλών με 3-0, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, αλλά ακόμα και μετά από μια άνετη νίκη και καλή απόδοση, υπήρξε γκρίνια και προβληματισμός.

Όχι για την εικόνα που παρουσίασαν οι παίκτες της αγγλικής ομάδας, αλλά για την δήλωση που έκανε μετά το τέλος του αγώνα ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «λιονταριών».

Τι είπε ο Τόμας Τούχελ και σήκωσε… σκόνη; Ο Γερμανός προπονητής δεν έμεινε ικανοποιημένος από την ατμόσφαιρα στο Γουέμπλεϊ, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο παρακολούθησαν το ματς οι Άγγλοι φίλαθλοι.

Thomas Tuchel bizarrely hits out at England fans 😳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/nWFKMnvLIA — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 10, 2025

Ο Τούχελ τόνισε πως η εμφάνιση της Αγγλίας ήταν εξαιρετική αλλά όχι και η ατμόσφαιρα στο γήπεδο, επισημαίνοντας μάλιστα πως στις εξέδρες του γηπέδου ακούγονταν μόνο οι Ουαλοί.

«Άκουγα τους οπαδούς της Ουαλίας να τραγουδούν συνεχώς για την ομάδα τους αλλά δεν άκουγα τους δικούς μας φιλάθλους.

Δεν υπήρξε καμία ώθηση από την εξέδρα, οι παίκτες δεν είχαν καμιά βοήθεια από τον κόσμο, παρά το ότι έκαναν μια εντυπωσιακή εμφάνιση», ήταν τα λόγια του Τούχελ κι όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό οι δηλώσεις του Γερμανού προπονητή, προκάλεσαν αντιδράσεις.

Ίσως ο Τούχελ να ήθελε να… τσιτώσει τους Άγγλους κι απ’ ότι φάνηκε από τις αντιδράσεις το πέτυχε και μάλιστα με το παραπάνω.

Μπορεί ο Γερμανός προπονητής να έμεινε ικανοποιημένος από την ατμόσφαιρα στο Γουέμπλεϊ, είχε όμως κάθε λόγο να χαμογελά για την εμφάνιση της ομάδας του, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Η Αγγλία παίζει καλό ποδόσφαιρο κι αυτό φυσικά δεν περνά απαρατήρητο. Ο Τούχελ είχε δουλέψει στην Πρέμιερ Λιγκ κι αυτό σίγουρα τον έχει βοηθήσει πολύ στην παρουσία του στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος των Άγγλων, ωστόσο η δήλωση που έκανε προκάλεσε εκνευρισμό και… αναταράξεις.

Το σίγουρο πάντως είναι πως δεν τα είπε τυχαία ο Γερμανός προπονητής.