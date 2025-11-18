Τρόι Πάροτ: Ο ήρωας της Ιρλανδίας με φανέλα της Ελλάδας (vid)

Τις τελευταίες ημέρες στην Ιρλανδία, ο Τρόι Πάροτ έχει μετατραπεί σε εθνικό ήρωα, καθώς τα δικά του 5 γκολ οδήγησαν τη χώρα στα μπαράζ των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο παίκτης της Αλκμάαρ σκόραρε δύο φορές απέναντι στην Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ λίγες ημέρες μετά, το χατ-τρικ του στην ανατροπή της Ιρλανδίας επί της Ουγγαρίας έκανε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους να «παραμιλάνε» για αυτόν.

Λίγες εβδομάδες πριν τις σπουδαίες εμφανίσεις του, ο Πάροτ ετοιμαζόταν για το ντέρμπι απέναντι στην πρωτοπόρο του ολλανδικού πρωταθλήματος, Αϊντχόφεν, ένα παιχνίδι που η Αλκμάαρ ηττήθηκε με 5-1.

Αυτό που «κλέβει» τις εντυπώσεις όμως, είναι το βίντεο που δημοσίευσε ο κουρέας του Ιρλανδού την παραμονή του αγώνα. Ο κουρέας ήθελε να κάνει τη γνωστή πλάκα, που φοράει στον παίκτη τη φανέλα της αντίπαλης ομάδας, την οποία ο Πάροτ έβγαλε άμεσα από πάνω του. Ωστόσο αυτό που ξεχωρίζει, είναι ότι ο 23χρονος πήγε να κουρευτεί με τη φανέλα της Εθνικής μας ομάδας. Συγκεκριμένα, φοράει τη φανέλα με το νούμερο 14, δηλαδή αυτή του Βαγγέλη Παυλίδη, τον οποίο διαδέχτηκε στην Αλκμάαρ, μετά τη μεταγραφή του Έλληνα στην Μπενφίκα.

