Σφοδρά πυρά ΚΚΕ σε Μητσοτάκη: Θυμήθηκε τώρα ότι η ευλογιά έχει θερίσει τα κοπάδια χιλιάδων κτηνοτρόφων
Στο γνωστό του μοτίβο, ο πρωθυπουργός (...) χαρακτήρισε οτιδήποτε πέρα από τα ψίχουλα που εξήγγειλε για πολλοστή φορά, ως "μη ρεαλιστικό"», σημειώνει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας την τηλεοπτική συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη
Σφοδρά πυρά στον πρωθυπουργό εξαπολύει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας την τηλεοπτική συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη.
«Στο γνωστό του μοτίβο, ο πρωθυπουργός, απέδωσε τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα κυρίως σε “εξωγενείς” παράγοντες, αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχουν “μαγικές λύσεις” για αυτά και χαρακτήρισε οτιδήποτε πέρα από τα ψίχουλα που εξήγγειλε για πολλοστή φορά, ως “μη ρεαλιστικό», σημειώνει το ΚΚΕ και προσθέτει:
«Προφανώς πιεσμένος από τις δίκαιες κινητοποιήσεις των βιοπαλαιστών αγροτών, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την καταβολή μέρους των επιδοτήσεων που τους οφείλονται και θυμήθηκε, μετά από 15 μήνες που η ευλογιά έχει θερίσει τα κοπάδια χιλιάδων κτηνοτρόφων, την ανάγκη στήριξής τους, ανακοινώνοντας μια απροσδιόριστη “συμπληρωματική ενίσχυση”».
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης θυμήθηκε τώρα ότι η ευλογιά έχει θερίσει τα κοπάδια χιλιάδων κτηνοτρόφων
Αναλυτικά το ΚΚΕ αναφέρει:
«Στο γνωστό του μοτίβο, ο πρωθυπουργός, απέδωσε τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα κυρίως σε “εξωγενείς” παράγοντες, αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχουν “μαγικές λύσεις” για αυτά και χαρακτήρισε οτιδήποτε πέρα από τα ψίχουλα που εξήγγειλε για πολλοστή φορά, ως “μη ρεαλιστικό”. Η διαφορά, όμως, ανάμεσα στον κυβερνητικό “ρεαλισμό” και τις “μαγικές λύσεις” βρίσκεται στις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης και τις κατευθύνσεις της ΕΕ, που αποδέχονται και τα άλλα κόμματα και οι οποίες καθορίζουν τον διαθέσιμο “δημοσιονομικό χώρο” έτσι ώστε να βγαίνουν τα υπερπλεονάσματα, διαμορφώνουν την ενεργειακή πολιτική που μετατρέπει τη χώρα σε “κόμβο” για το πανάκριβο αμερικάνικο LNG, κάνουν τις μεταφορές και τις ταχυμεταφορές ακριβό εμπόρευμα κ.ο.κ.
Επιπλέον, προφανώς πιεσμένος από τις δίκαιες κινητοποιήσεις των βιοπαλαιστών αγροτών, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την καταβολή μέρους των επιδοτήσεων που τους οφείλονται και θυμήθηκε, μετά από 15 μήνες που η ευλογιά έχει θερίσει τα κοπάδια χιλιάδων κτηνοτρόφων, την ανάγκη στήριξής τους, ανακοινώνοντας μια απροσδιόριστη “συμπληρωματική ενίσχυση”.
Οι αγρότες, ωστόσο, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κυριολεξία χωρίς εισόδημα εξαιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης και της ΕΕ, της ανυπαρξίας μέτρων προστασίας από τις ζωονόσους, εξαιτίας των συνεπειών του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που οδήγησε και σε παύση πληρωμών, γι’ αυτό και συνεχίζουν τον συντονισμένο αγώνα τους, για να μπορέσουν να μείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν να παράγουν».
