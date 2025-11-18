Πώς οι Χούθι βύθισαν τα σχέδια των Meta-Google για κομβικά υποβρύχια καλώδια

Το νότιο τμήμα τoυ πρότζεκτ 2Africa στην Ερυθρά Θάλασσα δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί λόγω «μιας σειράς λειτουργικών παραγόντων, ρυθμιστικών προβληματισμών και γεωπολιτικών κινδύνων», δήλωσε στο Bloomberg εκπρόσωπος της Meta, η οποία ηγείται ενός κονσόρτσιουμ τηλεπικοινωνιακών εταιρειών που αναπτύσσουν το καλώδιο. Άλλα μέλη του κονσόρτσιουμ δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.

Η πρόοδος στην περιοχή έχει επίσης καθυστερήσει όσον αφορά το καλώδιο Blue-Raman που υποστηρίζεται από την Google, δήλωσε εκπρόσωπος της Alphabet Inc. της Google, χωρίς να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Άλλα καλώδια που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε λειτουργία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας περιλαμβάνουν τα India-Europe-Xpress, Sea-Me-We 6 και Africa-1. Εκπρόσωποι των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών που εμπλέκονται σε αυτά τα καλώδια είτε αρνήθηκαν είτε δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια.

Τα φυσικά καλώδια οπτικών ινών που εκτείνονται κατά μήκος των θαλάσσιων πυθμένων είναι ο ταχύτερος και πιο δημοφιλής τρόπος μετάδοσης δεδομένων διαδικτύου μεταξύ των ηπείρων.

Εκτιμάται ότι 400 καλώδια μεταφέρουν περισσότερο από το 95% της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης. Ζημιές που προκαλούνται από τις καιρικές συνθήκες ή τα διερχόμενα πλοία μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες διακοπές στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα σε περιοχές με λιγότερες συνδέσεις.

Η Ερυθρά Θάλασσα υπήρξε ιστορικά η πιο άμεση και οικονομικά αποδοτική διαδρομή για τις αρτηρίες δεδομένων διαδικτύου που συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική. Ωστόσο, η κατασκευή είναι περίπλοκη λόγω του καθεστώτος της περιοχής ως ζώνης σύγκρουσης και των ευαίσθητων διαπραγματεύσεων που απαιτούνται από τους καλωδιακούς φορείς για την απόκτηση αδειών.

Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις με πυραύλους τα τελευταία δύο χρόνια στο κανάλι από τους Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν και έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, έχουν αναγκάσει τα φορτηγά πλοία να κάνουν μεγάλες παρακάμψεις και έχουν διαταράξει το έργο των εξειδικευμένων πλοίων που τοποθετούν ή επισκευάζουν τα καλώδια.

Η διακοπή αυτή περιορίζει την παροχή της τόσο απαραίτητης ευρυζωνικής σύνδεσης σε χώρες με ανεπαρκή κάλυψη, διατηρώντας τις τιμές υψηλές και τις ταχύτητες του διαδικτύου χαμηλές για τους καταναλωτές.

Οι καθυστερήσεις συνεπάγονται επίσης οικονομικό κόστος για τους ιδιοκτήτες καλωδίων και τους επενδυτές, οι οποίοι έχουν ήδη πληρώσει τους προμηθευτές για την εγκατάσταση.

«Όχι μόνο δεν μπορούν να αποκομίσουν κέρδη από τις επενδύσεις τους μεταφέροντας δεδομένα μέσω αυτών των καλωδίων, αλλά αναγκάζονται να αγοράσουν χωρητικότητα σε εναλλακτικά καλώδια για να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες τους», δήλωσε ο Alan Mauldin, διευθυντής έρευνας στην εταιρεία τηλεπικοινωνιακών δεδομένων Telegeography.

Ο ιδιοκτήτης της Aqua Comms, εταιρείας με έδρα την Ιρλανδία που ειδικεύεται σε υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών, πούλησε την εταιρεία τον Ιανουάριο με έκπτωση, επικαλούμενος προβλήματα όπως η «αόριστη καθυστέρηση» του EMIC-1, μέρους του καλωδίου 2Africa, «λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στην Ερυθρά Θάλασσα», σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε.

Το υπουργείο τηλεπικοινωνιών που ελέγχεται από τους Χούτι δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Η γεωπολιτική της Ερυθράς Θάλασσας

Οι δυσκολίες που παρουσιάζει το όλο έργο στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν αναγκάσει τις εταιρείες τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρουν μεγάλους όγκους διαδικτυακής κίνησης σε όλο τον κόσμο.

Ενώ τα φορτηγά πλοία μπορούν να αλλάξουν πορεία σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα γύρω από το νότιο άκρο της Αφρικής για να αποφύγουν πυραυλικές επιθέσεις, τα υποβρύχια καλώδια συνήθως σχεδιάζονται χρόνια πριν από την εγκατάστασή τους. Είναι σχεδόν αδύνατο να εγκατασταθεί ένα καλώδιο στην Ερυθρά Θάλασσα χωρίς άδεια, η οποία απαιτεί μακρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των διαφόρων φατριών που ελέγχουν το στενό. Υπάρχουν επίσης ανησυχίες για την ασφάλεια των εξειδικευμένων καλωδιακών πλοίων και του πληρώματός τους, δήλωσε ο Mauldin.

Ο εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι η εταιρεία συμμετέχει σε περίπου 24 έργα παγκοσμίως και πιστεύει ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους για τον μετριασμό του κινδύνου διακοπής είναι η διαφοροποίηση των διαδρομών συνδεσιμότητας.

Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας εξετάζουν τώρα εναλλακτικές χερσαίες διαδρομές μέσω του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας για να παρακάμψουν την Ερυθρά Θάλασσα.

Αυτές οι διαδρομές, που κάποτε θεωρούνταν πολύ δαπανηρές και έμμεσες, γίνονται όλο και πιο βιώσιμες επιλογές.

Ακόμη και μια διαδρομή μέσω του Ιράκ, που ιστορικά θεωρείται γεωπολιτικά επικίνδυνη, έχει καταστεί μια πιθανή εναλλακτική λύση. Αρκετές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των E& των ΗΑΕ, και Ooredoo και Gulf Bridge International του Κατάρ, έχουν αγοράσει χωρητικότητα στη Διαδρομή του Μεταξιού, δήλωσε ο Asoz Rashid, διευθύνων σύμβουλος της IQ Group, η οποία ανέπτυξε τη διαδρομή.

Άλλες εταιρείες που ασχολούνται με τα καλώδια εξετάζουν το ενδεχόμενο να υποβάλουν αίτηση στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για εξαίρεση, ώστε να συνεργαστούν άμεσα με την υπό κυρώσεις κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τους Χούτι στη Σαναά της Υεμένης, προκειμένου να λάβουν άδειες για να συνεχίσουν το έργο τους, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Ο διάδρομος της Ερυθράς Θάλασσας θεωρείται πλέον «κρίσιμο, υψηλού κινδύνου σημείο αποτυχίας», δήλωσε ο Rashid.

Τελικά, η διαφοροποίηση από την Ερυθρά Θάλασσα «θα οδηγήσει σε πολύ πιο ανθεκτική υποδομή, με μια ποικιλία σημείων σύνδεσης από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική προς την Ευρώπη», δήλωσε ο Mauldin.

