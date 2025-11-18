newspaper
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
«Κόντεψα να πεθάνω»: Απεγκλωβίστηκε ο 55χρονος που είχε παγιδευτεί στο χωριό Γλυστρά Τρικάλων για 14 μέρες
Ελλάδα 18 Νοεμβρίου 2025 | 16:44

«Κόντεψα να πεθάνω»: Απεγκλωβίστηκε ο 55χρονος που είχε παγιδευτεί στο χωριό Γλυστρά Τρικάλων για 14 μέρες

Μια κατολίσθηση στις 4 Νοεμβρίου, εμπόδισε τον μοναδικό δρόμο, που οδηγεί εκτός του χωριού Γλυστρά Τρικάλων

Αίσιο τέλος είχε ο απεγκλωβισμός του 55χρονου, ο οποίος παρέμενε για 14 μέρες παγιδευμένος στο χωριό Γλυστρά Τρικάλων, εξαιτίας της κατολίσθησης που έπληξε το χωριό, με αποτέλεσμα ο μοναδικός δρόμος που οδηγούσε έξω από το χωριό να φραγεί.

Ο 55χρονος Νίκος Κουτσοκώστας επιτέλους έφυγε και πλέον βρίσκεται ασφαλής στο σπίτι του στην Αμφιλοχία.

Η μεγάλη περιπέτεια

O κύριος Κουτσοκώστας βρέθηκε κυριολεκτικά εγκλωβισμένος στο έρημο – αυτή την περίοδο- χωριό, όταν στις 4 Νοεμβρίου έγινε μεγάλη κατολίσθηση στην είσοδο του χωριού στο σημείο, όπου βρίσκεται ένα ανενεργό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ του φράγματος της Μεσοχώρας.

«Έφυγα με μεγάλη δυσκολία, γιατί δεν άφηναν κανέναν από τους φίλους και συγγενείς μου, που είχα ειδοποιήσει και ήρθαν, να με βοηθήσουν με τα πράγματα μου, τα οποία ήταν πάρα πολλά.

Κατέβασα τα πράγματα από ένα μονοπάτι κι έριξα ένα μεγάλο σχοινί και με το ένα χέρι κρατιόμουν από το σχοινί και με το άλλο κατέβαζα τα πράγματα μου.

Και μετά τα πέρασα απέναντι 500 μέτρα με τα χέρια. Κόντεψα να πεθάνω!

Είχα 2-3 ώρες που κουβαλούσα τα πράγματα και περνούσα κάτω από τον ετοιμόρροπο βράχο με προσοχή για να τα βγάλω στην απέναντι μεριά» περιέγραψε, μιλώντας σε διαδικτυακό ειδησεογραφικό μέσο.

Το ορεινό χωριό που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1000 μέτρων βρίσκεται στα σύνορα των Τρικάλων με την Άρτα και οι κάτοικοι του το επισκέπτονται κυρίως Σαββατοκύριακα, γιορτές και τους θερινούς μήνες.

Ο 55χρονος, που κατοικεί στην Αμφιλοχία και επισκέπτεται τα καλοκαίρια το χωριό, ήταν έτοιμος να αποχωρήσει, όταν τον πρόλαβε η κατολίσθηση που γέμισε με πέτρες και βράχια το μοναδικό δρόμο που συνδέει το Γλυστρά με το οδικό δίκτυο ενώ ένας άλλος δρόμος που βρίσκεται βόρεια της κοινότητας είναι κλειστός εδώ και χρόνια.

Τα εμπόδια της διάσωσης

Ωστόσο, οι αυτοψίες αρμοδίων – όπως η ΔΕΗ, η Αντιπεριφέρεια Τρικάλων και ο Δήμος Πύλης – στο σημείο της κατολίσθησης έδειξαν υπήρχε όπως του έλεγαν κίνδυνος νέας κατολίσθησης κι έτσι δεν ήταν εφικτή η παρουσία μηχανήματος για να μετακινήσει τους βράχους και να ανοίξει ο δρόμος.

Ο κ. Κουτσοκώστας, μάλιστα, είχε απορρίψει να μεταφερθεί με τη βοήθεια της ΕΜΑΚ, καθώς, όπως ανέφερε, δεν ήταν εγκλωβισμένος σε κάποιο σπήλαιο, αλλά στο σπίτι του και επιπλέον επιθυμούσε να πάρει τα πράγματα του και τα οικόσιτα που είχε μαζί με το αυτοκίνητο του.

Ο Νίκος Κουτσοκώστας είχε δηλώσει μάλιστα ότι οι αρχές τού πρότειναν να φύγει πεζός από δύσβατο μονοπάτι, κάτι που αρνήθηκε.

«Δεν θα αφήσω το αυτοκίνητό μου και τα ζώα μου πίσω», υπογράμμισε, διαψεύδοντας φήμες περί τακτικής τροφοδοσίας.

inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
